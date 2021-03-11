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Вакцины БЦЖ уже прибыли в Украину, их получили Киев и Киевская область, - замглавы Минздрава Шаталова

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцины БЦЖ уже прибыли в Украину, их получили Киев и Киевская область, - замглавы Минздрава Шаталова

Вакцины БЦЖ (вакцины против туберкулеза) уже прибыли в Украину в количестве 450 тыс. доз. В ближайшее время ожидается еще одна поставка вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Долгожданные вакцины от БЦЖ уже в Украине. Накануне соответствующим приказом Минздрава было утвреждено распределение этого иммунобиологического препарата на все 24 области, а также Киев", - сказала замглавы Минздрава.

По словам Шаталовой, вчера эти вакцины получил Киев и Киевская область.

"С сегодняшнего дня остальные регионы Украины также получат эту вакцину. Всего на закупку этих вакцин выделили 1 717 000 грн, которые потрачены из госбюджета 2018 года", - добавила замминистра.

Отмечается, что первая партия вакцины БЦЖ составляет 450 тыс. доз вакцин. В ближайшее время ожидается поставка второй партии вакцин, еще на 640 тыс. доз.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских роддомах уже полтора месяца новорожденные не получают вакцину БЦЖ. Объясняли это тем, что закончился срок годности вакцины.

Также читайте: Кабмин выделит 1,48 млрд грн для оплаты услуг медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Индийские? С той же помойки, что и ковишит? Тьфу, позорники! Вакцины БЦЖ уже прибыли в Украину, их получили Киев и Киевская область, - замглавы Минздрава Шаталова - Цензор.НЕТ 1762
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11.03.2021 09:40 Ответить
Ну на саамом то деле и до Степанова бесплатные вакцины закупались в Индии. Потому что мы бедная страна. Вспомните как в фильмах изображают Мексику... Так вот они богаче нас в несколько раз. И это печально.
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11.03.2021 09:55 Ответить
Мы не бедные. Мы разграбленные. И слишком терпеливые.
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11.03.2021 11:29 Ответить
Я не верю в "Мы разграбленные". Ленивые и глупые. Потому что позволяем себя грабить.
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11.03.2021 13:47 Ответить
это та прививка, которую деткам колят на второй день жизни???
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11.03.2021 14:17 Ответить
давно пора понять, что ковид это биологическая спецоперация мавзолейных вертухаев против всего мира, биооружие, заброшенное гэбэшниками через Китай в 2019 году
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11.03.2021 09:44 Ответить
для киевляен Украина это Киевская область и Куев ?
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11.03.2021 09:52 Ответить
Пять діток на 100 тис . привитих всерівно заразяться туберкульозом . така статистика
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11.03.2021 10:51 Ответить
"Перемога"!!!
Це повинно вже було бути зробленим, як мінімум два місяці тому. Автоматично.
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11.03.2021 11:17 Ответить
 
 