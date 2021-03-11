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Новости Политика Украины
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Минздрав (4826) отставка (3106) Степанов Максим (2060) Разумков Дмитрий (1520)

Не думаю, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не думаю, что вопрос об отставке Степанова будет рассмотрен в ближайшее время, - Разумков

В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова. - Ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - сказал глава парламента.

Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В воровском кодлане Кломойского сегодня очередь кукарекать украинцам барыге Раумкову.
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11.03.2021 09:48 Ответить
Еще бы,ахметка купил ему лицензию неприкосновенности минимум на два года.
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11.03.2021 09:49 Ответить
Вас, гнидовский кагал, весь разгонять давно было нужно...
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11.03.2021 09:49 Ответить
Да блин, люди давно готовы вакцинироваться пфайцером или модерной, как в Молдове, США, Израиле или странах Европы. Но не руским спутником, китайским синоваком или подделкой астразенеки из индии.
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11.03.2021 09:59 Ответить
так нема навіть цих
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11.03.2021 10:21 Ответить
бо бидло разумков не отставіт бидла стєпанова.
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11.03.2021 10:02 Ответить
Не можете уволить, заставьте работать. Весь мир смеется над темпами вакцинации в Украине. Даже та вакцина, что есть, не можете использовать эффективно. Даже до сих пор не дана команда записываться желающим на вакцинацию через семейных врачей. Наверное думаете, что у украинских пенсионеров есть смартфоны с приложением Дия. Да вы просто тяните с составлением списка записи на вакцинацию Хватить излишками вакцин вакцинировать меров, молодых здоровых Слуг народа и других чиновников. На излишки можно пригласить других медиков, которые не работают с Ковид или людей преклонного возраста, может кому то спасете жизнь.
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11.03.2021 10:07 Ответить
зачем менять того,кто делится монетами?"служивые" личных карманов,а "мудрый нарид" куй с ним пусть сам себе живет
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11.03.2021 10:09 Ответить
Вакцинация провалена, мед.реформа не делается, более того происходит откат во времена мадам богатыревой, а за степашка непотопляемый и кто его "покровитель"?
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11.03.2021 10:40 Ответить
Гиппократ,
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11.03.2021 12:34 Ответить
как может предатель розумный увольть идиота степанова
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11.03.2021 13:21 Ответить
який сенс по середині початого діла коней міняти? поки новий увійде у справи, час мине.
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11.03.2021 14:33 Ответить
 
 