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В Раде нет критической массы, которая бы могла инициировать отставку Шмыгаля, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде нет критической массы, которая бы могла инициировать отставку Шмыгаля, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ближайшее время не будет от ставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу", - сказал он.

Разумков также добавил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет вместо.

"От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной Рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом - очень многое зависит", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.

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Топ комментарии
+1
В отношении отставки - не знаю... Но, то, что на ближайшее время состоится марафонский забег с финишем в Ростове - считаю весьма вероятным.
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11.03.2021 10:07
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разумков со шмыгалем - ахметовская шобла. кто ж его снимет
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11.03.2021 09:54 Ответить
Шмигаль, чи Чмигало? "...да какая разница."
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11.03.2021 09:59 Ответить
В Раде нет критической массы/ барыге следует огласить весь список того чего нет в Раде.
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11.03.2021 10:00 Ответить
Там маса одного Юзика чого тільки вартує, не треба прибіднятися.
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11.03.2021 10:08 Ответить
Единственный существенный вопрос: на какие деньги живёт страна, при наличии такой громадной дыры в бюджете ?
Кто оплачивает банкет ? Если не МВФ, то кто ? Кроме северо-восточных соседей - больше некому.
У вас там очередной госизмены нет ? Как в операции с "вагнеровцами".
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11.03.2021 10:01 Ответить
Рада-гівно...
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11.03.2021 10:04 Ответить
Узеленські нюхають кокс по черзі. Сьогодні зранку нюхнув Разумков.
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11.03.2021 10:05 Ответить
Есть фракция ЕС. Там все - очень достойные люди.
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11.03.2021 10:07 Ответить
Да в тот же день когда Царь создаст 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест !
Он ведь обещал. Правда, не повышать пенсионный возраст он тоже обещал. Ну, чего он только не обещал !
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11.03.2021 10:26 Ответить
В отношении отставки - не знаю... Но, то, что на ближайшее время состоится марафонский забег с финишем в Ростове - считаю весьма вероятным.
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11.03.2021 10:07 Ответить
разумкова першого потрібно у відставку
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11.03.2021 11:16 Ответить
 
 