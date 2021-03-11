В Раде нет критической массы, которая бы могла инициировать отставку Шмыгаля, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ближайшее время не будет от ставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу", - сказал он.

Разумков также добавил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет вместо.

"От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной Рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом - очень многое зависит", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.

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