2020 год стал самым смертоносным в истории США: умерли более 3 млн человек, - Politiсo
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2020 год стал самым смертоносным в задокументированной истории США из-за коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом в ближайшее время официально объявят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рассказали два источника Politiсo.
В США в 2020-м умерли более трех миллионов человек. Из них около 400 тысяч - от коронавируса. Вирус стал третьей по частоте причиной смерти американцев, уступив лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.
Из-за пандемии смертность в 2020 году в США увеличилась на 15% по сравнению с 2019-м. Это самый значительный рост с 1918 года, когда во время Первой мировой войны сотни тысяч человек умерли от испанского гриппа.
По информации CDC, на данный момент в США в связи с коронавирусом умерли 526 213 человек.
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Им теперь нужны рабочие руки.
Так что выбор между прививаться и не прививаться - чисто математический. Те, которые выбрали "не прививаться", выбрали вероятность заболеть и умереть в двух случаях из ста. А те, которые выбрали "прививаться" - вероятность умереть от анафилактического шока в одном случае из десяти тысяч. И то, это если врачи не смогут оказать вовремя помощь. Но вообще да, мы каждый день делаем подобный жестокий выбор вероятностей. Такова жизнь.
И да, 15% в год рост общей смертности в стране - это очень много. Достаточно, чтобы начинать что-то делать.
А мы не знаем возрастную структуру населения США. Поэтому математически некорректно просто брать одну восьмидесятую от всего населения. Это так не работает.
А вот сравнивать со смертностью за прошлый и позапрошлый год - вполне корректно. Если в стране больше не было никаких иных катастроф и происшествий, а их, насколько я знаю, не было, весь рост смертности смело можно приписывать новому фактору. Даже наоборот, прошлогодние карантинные сидения дома однозначно уменьшили смертность в ДТП, от преступности и прочие подобные причины, так что этот рост смертности даже больше.
Но статистические данные надо изучать, используя методы математической статистики, а не абстрактный "здравый смысл".
а шо ж "наша" аматорка-аніматорка, крыхитка Зеля со своей ЗеОПой, полной засланцев???.. сцарює й далі на нашу голову?
Ніхто якісної статистики не дає. Гебельс люто заздрить
Коронопараноя триває. Кожне третє повідомлення в новинах про ковід.
Ведіть здоровий спосіб життя, не дивіться новин і буде все Ок