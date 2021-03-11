Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.
Об этом Разумков заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.
"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю", - заявил Разумков.
Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания.
"Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не про персоналии, я про подходы. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход", - пояснил свою позицию Разумков.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.
Пожалуйста, подождите...
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
Хуцпатих поців інакше не можливо примусити робити щось для України.
Саме Зєліни РНБО та СБУ ПУБЛІЧНО назвали медведчука, козака, марченко злочинцями і заявили, що мають докази цього.
Непритягнення до кримінальної відповідальності злочинців також злочин.
Депутатом медведчук став при Зєлі, який ДОСТРОКОВО переобрав Раду, в якій не було медведчука. І Зелін Баканов не заважав медведчуку балотовутись і обратись нардепом.
Чому?
Проти Порошенка наклепали десятки справ за санкцією Венедиктової.
Проти медведчука нуль.
"Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания."
В чем он не прав?
Прежде чем дела с обвинениями попадают в суд, их ОБЯЗАНЫ открыть и провести расследование полностью подконтрольные вашему преЗеденту прокуратура и СБУ.
ГДЕ расследования и допросы о спонсорстве терроризма подчиненными Венедиктовой, Баканова?
Почему вы сейчас не требуете так же посадить Труханова от Зеленского, как требовали этого от Порошенко, начиная с этого почти каждое утро здесь на форуме при прошлой власти?
Судя по тому, что вы он нем пишите, у него не один противозаконный грех.
Они не воруют, не берут взяток?
А так похоже , что в офисе преЗедента решили подыграть фирташу - бойко с его бандой опзжопе в борьбе с мертветчуком - рабиновичем и его бандой ( по другому этот сброд с опозежопы и назвать нельзя )
Ці санкції - богоугодна справа. Але, якщо вони будуть скасовані - це стане способом касапській резидентурі постати з новою силою...
Стаття дуже важка . Це все одно щоб підозрюваному у вбивстві як покарання заблокувати зарплатну карту . У Зе-лупи лише 2 путя. Або звинувачення Мертвечуку, арешт, суд і тюрма. Або обісратися, як завжди. І шо характєрно обидва варіанти порохоботів влаштовують...
НЕ ТАК СТРАШНІ РАСІЙСЬКІ ВОЩІ ЯК СВОЇ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ (С)
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .