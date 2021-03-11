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Новости Политика Украины
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санкции (10621) СНБО (4374) ТВ (1858) Козак (133) Разумков Дмитрий (1520)

Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если санкции против

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему воздержался от голосования за введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма.

Об этом Разумков заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что первое заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях против Козака, было без заседания как такового.

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"Это один из форматов - так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю", - заявил Разумков.

Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания.

"Ну, извините, когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть. Пока я не видел дополнительных движений, и я сейчас не про персоналии, я про подходы. Потому что персоналии могут меняться, но главное, чтобы не менялся подход", - пояснил свою позицию Разумков.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.
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Топ комментарии
+38
Так викликайте в Раду Венедиктову та Баканова і питайте їх чому спонсори тероризму не притягуються до відповідальності.
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
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11.03.2021 10:24
+11
Скользкий тип .
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11.03.2021 10:25
+11
Може, коли це не партія, а просто сброд. Набір випадкових, з випадковими ж поглядами, рівнем інтелекту і т.п., людей, зібраних під однією вивіскою виключно для того, щоб вирішувати питання олігархів.
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11.03.2021 10:37
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Что-то Разумков перепутал.
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11.03.2021 10:24 Ответить
хитрый лис разумков будет ОТВЕЧАТЬ вместе с зеленым ослом-предателем,разумков --ХВАТИТ ПРИКИДЫВАТЬСЯ ВЕНИКОМ !!!!!
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11.03.2021 11:10 Ответить
Так викликайте в Раду Венедиктову та Баканова і питайте їх чому спонсори тероризму не притягуються до відповідальності.
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
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11.03.2021 10:24 Ответить
Не надо их пугать . Они пока ещё восхищают убогих прикольных . Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков - Цензор.НЕТ 9190
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11.03.2021 10:27 Ответить
Надо.
Хуцпатих поців інакше не можливо примусити робити щось для України.
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11.03.2021 10:35 Ответить
бездіяльність ще з пєті тягнеться. Це саме він дав цім ворогам голови підняти.
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11.03.2021 10:35 Ответить
не хай "з пєті", нехай хоч від царя Гороха... офіційно висунуто звинувачення у причетності до тероризму - ДЕ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ?
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11.03.2021 10:40 Ответить
Пэтя мог еще в зародыше ОПЗЖ уничтожить (аборт сделать).
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11.03.2021 10:59 Ответить
нє смог, з'ясували... ДЕ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ?
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11.03.2021 11:02 Ответить
Ты же вроди не дурак. Для любого уголовного дела нужна доказательная база, иначе с нашей судебной системой гулять им на свободе. Вопрос! не для них ли пэтя запустил судебную рэхФорму?
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11.03.2021 11:09 Ответить
отут стає цікаво! тобто для будь якого кримінального провадження потрібна доказова база... а для запровадження санкцій ДЕРЖАВОЮ не потрібна? а чи не здається тобі, дружочок, що вас на...дурили?
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11.03.2021 11:17 Ответить
Ты сомневаешься в виновности мертвечука?
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11.03.2021 11:22 Ответить
я сумніваюсь у мотивах зєвладдя
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11.03.2021 11:25 Ответить
Перепрошую, для кр. справи доказова база не потрібна.
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11.03.2021 11:38 Ответить
Досить кивати на Петю.
Саме Зєліни РНБО та СБУ ПУБЛІЧНО назвали медведчука, козака, марченко злочинцями і заявили, що мають докази цього.
Непритягнення до кримінальної відповідальності злочинців також злочин.
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11.03.2021 10:40 Ответить
А пєтя 5 років допомогав мертвечуку піднятися, це вже інша стаття.
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11.03.2021 10:45 Ответить
Не треба вкидів єнакієвсько-подоляківських методичок.
Депутатом медведчук став при Зєлі, який ДОСТРОКОВО переобрав Раду, в якій не було медведчука. І Зелін Баканов не заважав медведчуку балотовутись і обратись нардепом.
Чому?
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11.03.2021 10:50 Ответить
Перекрась волосы! При пэте организовали сь ОПЗЖоппые, и рейтинги набрали при пэте.
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11.03.2021 10:57 Ответить
Зеля та його прокурори не повинні наказати злочинців?
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11.03.2021 11:00 Ответить
Должны! Но не надо сбрасывать со счетов, что уничтожить их в зародыше было на много проще, и меньше вреда было бы от их деятельности. Это как болезнь, выявить в начале и ликвидировать, или запустить и мучаясь подохнуть.
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11.03.2021 11:04 Ответить
ОДНУ, конкретну справу проти медведчука за спонсорство тероризму відкрити не можуть, маючи докази?
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11.03.2021 11:06 Ответить
Не все так просто с пєтиной судебной РєхФормой.
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11.03.2021 11:11 Ответить
Кто, какие правоохранительные органы, открывают дела и ведут расследование преступлений прежде чем они попадают в суды?
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11.03.2021 11:16 Ответить
Еще десятки лет придется расхлебывать рехФормы судов, полиции, медицины, ... .
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11.03.2021 11:20 Ответить
Венедиктова та Баканов на чолі прокуратури та СБУ це реформа від Зєлі, як і купа призначених ними підлеглих.
Проти Порошенка наклепали десятки справ за санкцією Венедиктової.
Проти медведчука нуль.
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11.03.2021 11:25 Ответить
Опять петя тебе в штаны насрал? Когда ж ты. млять, поумнеешь...
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11.03.2021 12:11 Ответить
Дело в том, что у меня есть мои родные мозги от Homo sapiens. Мозгов от примата - таких как у тебя - мне нужно с десяток в мою голову. Но нахрена мне менять свой Порше на твой Запорожец?
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11.03.2021 17:14 Ответить
Ну, кроме "сам дурак" от тебя ничего и не ждали. Бывай, ноль, не болей.
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11.03.2021 18:21 Ответить
Скользкий тип .
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11.03.2021 10:25 Ответить
Окозамилювання. Знову розводять цей народ КАК КАТЯТ.... А вони нече б то і розуміють це, але в душі своїй гниленькій мріють і самі запанувати у своїй сторонці над собі подібними. Тому одні виродки замінюють інших. Сюр. Замкнуте коло. Ті ж самі граблі.
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11.03.2021 10:26 Ответить
Медведчук-медведчуком.... Но такого отпетого мерзавца, как депутат от монобольшинства Е.Шевченко нет даже в ОПЗЖ! Что это ,б-дь "за крылья" у партии "Слуг", когда одна ее часть 100%ные коллаборационисты, а другая, якобы, проевропейские реформаторы? Не может быть птицы у которой одно крыло орла а другое летучей мыши. КТО ВЫ, ГОСПОДИН РАЗУМКОВ, КТО ВЫ, ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ?!
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11.03.2021 10:27 Ответить
Може, коли це не партія, а просто сброд. Набір випадкових, з випадковими ж поглядами, рівнем інтелекту і т.п., людей, зібраних під однією вивіскою виключно для того, щоб вирішувати питання олігархів.
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11.03.2021 10:37 Ответить
Разумков, смышленный малый, понимает, за без придел можно и загреметь.
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11.03.2021 10:29 Ответить
зато пучєглазий вилупок может смотрєть на єрмака , янєлоха і на сєбя.
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11.03.2021 10:29 Ответить
Если Разумков не понимает, что медведчук и его рупоры кремля есть самые что ни на есть опорные точки терроризма, то тогда все понятно с разумковым. Кто- то ему дует в уши об его исключительности , что уманено есть какие-то огромные шансы стать президентом. Никогда этого не будет, а у любителей путинских каналов есть свои 'звёзды'. Там многолетняя любовь к бойке .
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11.03.2021 10:30 Ответить
Он не понимает почему спонсоры терроризма не наказываются за свои преступления.

"Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания."

В чем он не прав?
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11.03.2021 10:38 Ответить
Кто двигает этот организм и шепчет ему в уши , мне понятно и без ваших подтверждающих постов. Сменить акценты, нивелировать верное решение президента - вот ваша актуальная задача. Вы путаете санкции снбо с судебными вироками. Государство же использует все рабочие механизмы для того , чтобы перекрыть эти рупоры путина в Украине. Конечно, решение суда вам нужно, где бы реформированные Порошенко судьи вынесли бы решение , что медведуеовские каналы могут вещать дальше, а вы бы по этому поводу потом подняли бурю в стакане. Надеюсь, вскоре все изменится и с судами.
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11.03.2021 10:53 Ответить
Это вы абсолютно не понимаете или делаете вид, что не понимаете, о чем пишите и что читаете.
Прежде чем дела с обвинениями попадают в суд, их ОБЯЗАНЫ открыть и провести расследование полностью подконтрольные вашему преЗеденту прокуратура и СБУ.
ГДЕ расследования и допросы о спонсорстве терроризма подчиненными Венедиктовой, Баканова?
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11.03.2021 10:58 Ответить
Алла, где дела , открытые по Медведчуку , прокурорами Порошенко? Когда Саакашвили депортировали в неизвестном самолете , когда закрывали Шустера, Порошенко не очень волновало отсутствие судебных решений. Ваша многоликость впечатляет
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11.03.2021 11:08 Ответить
Кто бы писал о многоликости ...
Почему вы сейчас не требуете так же посадить Труханова от Зеленского, как требовали этого от Порошенко, начиная с этого почти каждое утро здесь на форуме при прошлой власти?
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11.03.2021 11:14 Ответить
Труханова дело вернули на доследование. Решение оправдательное местного суда, Малиновского, если мне не изменяет , память, отменили. Оправдательные судебные решения по таким одиозным личностям и говорят о слабости судебной системы , в чем с вами согласна. Труханов должен сидеть, но второе место на выборах было в скорика, который и стоял за событиями второго мая , титушки которого избивали журналистов. Вы даже не представляете, какая это скотина. Так что это тот случай, когда оба решения плохие
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11.03.2021 11:22 Ответить
Сколько новых дел против труханова открыла назначенная зеленским Венедиктова?
Судя по тому, что вы он нем пишите, у него не один противозаконный грех.
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11.03.2021 11:28 Ответить
Конечно, есть. Но не забывайте, что решения труха не принимает сам, голосует горсовет. Все так устроено, чтобы концов не найти. К тому же , трузанрвым занимается НАБУ. Не венедиктова, к которой тоже очень много вопросов
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11.03.2021 11:38 Ответить
Так почему же вы тогда обвиняли Порошенко в ненаказании Труханова?
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11.03.2021 11:51 Ответить
Оправдательные приговоры по труханову были именно при Порошенко. Когда был суд в Киеве, людей из Одессы, которые специально приехали на суд, просто не впустили в здание суда, зато туда спокойно прошли трухановские амбалы. Кривосудие в действии было именно тогда
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11.03.2021 11:55 Ответить
Он не наказан и сейчас. Как нет информации и о делах против его подчиненных, по которым может работать прокуратура, а не НАБУ.
Они не воруют, не берут взяток?
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11.03.2021 12:11 Ответить
Я дико извиняюсь, ага. Стесняюсь спросить: на Порошенко вы завели 58 уголовных дел. Возможно, даже больше. А почему он не в тюрьме? Лютый преступник, наверное. 58 преступлений - не фунт изюму. Которая весна подряд идет, кто посажен?
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11.03.2021 12:17 Ответить
Я на Порошенко дела не заводила. Мне как-то фиолетово , почему он не в тюрьме. Я не хочу, чтобы он и его команда раскачивали страну, используя всевозможные способы для деструктивной работы, имея всего лишь одну цель- вернуть себе кресло президента
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11.03.2021 12:39 Ответить
Сколько коррупционеров посадило парашенко, кроме конченого луцика на место генплокулола, поправ конституцию?
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11.03.2021 17:36 Ответить
Паночки , весь ваш диалог идёт по принципу сам дурак
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11.03.2021 11:39 Ответить
Понимают то все , что он рупор кремля , но где уголовное дело на мертветчука для начала и по концовке его посадка
А так похоже , что в офисе преЗедента решили подыграть фирташу - бойко с его бандой опзжопе в борьбе с мертветчуком - рабиновичем и его бандой ( по другому этот сброд с опозежопы и назвать нельзя )
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11.03.2021 10:42 Ответить
Зайвий раз доводить те, що ці санкції - виключно через бажання клована. Видать, мертвечук йому сильно насолив (йому, чи бені - історія покаже), от і під настрій Данілов і підсунув йому бумаженцію з санкціями.
Ці санкції - богоугодна справа. Але, якщо вони будуть скасовані - це стане способом касапській резидентурі постати з новою силою...
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11.03.2021 10:31 Ответить
Медведчук частіше в очі Пуйлу заглядав. Йому перед цим як раз полонених віддавали, от Зеля і заревнував. І щоб Медведчук надалі не вий*бувався, згадали йому все. Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков - Цензор.НЕТ 6527
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11.03.2021 10:49 Ответить
Логічно. Тут з цим зеленим гандоном згоден.
Стаття дуже важка . Це все одно щоб підозрюваному у вбивстві як покарання заблокувати зарплатну карту . У Зе-лупи лише 2 путя. Або звинувачення Мертвечуку, арешт, суд і тюрма. Або обісратися, як завжди. І шо характєрно обидва варіанти порохоботів влаштовують...
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11.03.2021 10:33 Ответить
А у педро за пять лет сколько было путей и рычагов. Чья бы корова молчала. Сидит петя и сцыт, что завтра схемы вскроются, а они - вскроются
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11.03.2021 17:41 Ответить
У Петі завжди є багато шляхів, а от для Зе і його тупого скота тільки 2 путя , або садити Мертвечину або обсиратися. Обидва мене влаштують..
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11.03.2021 19:21 Ответить
Метаморфозы. Сначала кравчук. Теперь этот. Может короновирус не только убийца. Но еще и мозги прочищает ? ))
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11.03.2021 10:34 Ответить
Нет, прочистить можно только желудок, а на застранные мозги подействует инстинкт выживания.
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11.03.2021 11:59 Ответить
Разумкова понесло. Преданность команде, говоришь? Только вот чьей?
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11.03.2021 10:43 Ответить
Говорящее филе разыгрывает карту законника . И это в стране, где законы не работают. Если бы работали законы, не было бы коррупции, никто бы не торговал батькивщиной, не было бы майданов, не было бы продления контракта яныком на нахождение рашистов в Крыму, а потом и оккупации. Мой вердикт- просто скотина этот разумков. Поддерживать скрыто кума путлера другого эпитета не заслуживает
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11.03.2021 11:02 Ответить
Интересно а кто в партии слуга зе не скотина ?
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11.03.2021 11:41 Ответить
Бубачка закрило канали тому що Ведмедчук абарзєл і почав котити бочку на каратиста всєя Галактики.
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11.03.2021 10:43 Ответить
Если бы действительно хотели и как они могут то через пару часов после инфы от снбо и официального обвинения к Мертвечуку приехали бы со спецназом,сбу,так как у него своя охрана взяли под арест без права залога любого даже на сотни миллионов так как это серьёзное преступление,но показывают всем нам цирк с каналами,эти полумеры так как НАШ работает по тв,а 112 сменил вывеску и до сих пор не забанен в ютуб ,также как и судье Вовком в 6 раз последнее китайское предупреждение,но и сейчас не поздно арестовать Мертвечука
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11.03.2021 10:45 Ответить
Типовий представник еліти кацапа-рьіганала. Ненависть до всього українського, але усвідомлення того що запарєбріком воно лише лайно.
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11.03.2021 10:46 Ответить
Досить нам російських терористів!!! За грати їх!
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11.03.2021 10:50 Ответить
Сначала вешать. А потом слушать пацана.
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11.03.2021 10:52 Ответить
По сеансам спиритизма, без предвзятости, как на духу.
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11.03.2021 11:55 Ответить
По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма. Источник: https://censor.net/ru/n3252583

НЕ ТАК СТРАШНІ РАСІЙСЬКІ ВОЩІ ЯК СВОЇ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ (С)
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11.03.2021 11:11 Ответить
Нечего смотреть по улицам тех террористов, они ближе, "под носом" заседают. На улицах ловите "террористов" вроде Антоненка.
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11.03.2021 11:53 Ответить
Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков - Цензор.НЕТ 5329
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11.03.2021 12:02 Ответить
Разумков- хитрий лис. На цих каналах
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .
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11.03.2021 16:51 Ответить
 
 