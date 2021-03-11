За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский

За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Владимир Зеленский в Twitter.

."Год назад @WHO (Всемирная организация здравоохранения) объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Доктор Тедрос Аданом Гебрейесус (глава ВОЗ. - Ред.) уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни", - написал Зеленский.

Напомним, ровно год назад, 11 марта 2020-го, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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"Мы пришли к выводу, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил в тот день гендиректор организации Гебрейесус.

Тогда он также отметил, что мир еще никогда прежде не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус. Глава ВОЗ был уверен, что страны могут изменить ход этой пандемии, "если будут вовремя обнаруживать и изолировать больных".