За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский
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За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Владимир Зеленский в Twitter.
."Год назад @WHO (Всемирная организация здравоохранения) объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Доктор Тедрос Аданом Гебрейесус (глава ВОЗ. - Ред.) уверен, что вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни", - написал Зеленский.
Напомним, ровно год назад, 11 марта 2020-го, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
"Мы пришли к выводу, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил в тот день гендиректор организации Гебрейесус.
Тогда он также отметил, что мир еще никогда прежде не сталкивался с пандемией, которую вызвал коронавирус. Глава ВОЗ был уверен, что страны могут изменить ход этой пандемии, "если будут вовремя обнаруживать и изолировать больных".
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"Влада Зеленського ще рік тому заклала підвалини для провалу вакцинації в Україні, коли розкрала коронавірусний фонд і не почала вчасно переговори з виробниками COVID-вакцини" - заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі "Прямого" телеканалу."Підвалини цієї зірваної вакцинації були закладні ще рік тому, коли призначили міністра Степанова, який думав весь час не про вакцинацію, а про "схематози". Коли так само зірвали наповнення програми боротьби з пандемією, розікрали "ковідний" фонд. Коли всі країни світу ще з травня почали перемовини з найкращими фармацевтичними компаніями, які виробляють вакцину, щоб зафрахтувати для себе необхідну кількість доз, а ми цей час проспали, влада знімала "відосіки".
І вишенька на тортику - це коли в країні, очевидно, дуже непроста епідеміологічна ситуація, а Зеленський на лижах катається в "Буковелі", власним прикладом показуючи, що всі ці карантинні заходи ні до чого", - зазначила представниця "Європейської Солідарності".
"Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна-що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти й уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі відосики", - нагадала народна депутатка.
"Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації й просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в "Буковелі". І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах", - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути й погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
"Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати й штрафувати", - обурюється Ірина Геращенко.
"Не лише "Європейська Солідарність", а і Європейський Парламент у своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією", - наголосила Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини й вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
"Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;
- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою-посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила "СН", як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі", - зазначає співголова фракції "Європейська Солідарність".
"Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом", - резюмує Ірина Геращенко.