РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4557 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 217 7
дети (6026) избиение (9709) Нацполиция (15752) Ривне (505) Ривненщина (1141)

Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция

Правоохранители направили в суд уголовное производство в отношении детского стоматолога Инны Кравчук, которая, судя по видеозаписям, избивала своих маленьких пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Дознаватели Ривненского районного управления полиции закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летней женщины-стоматолога, обвиняемой в побоях, истязании и причинении умышленного легкого телесного повреждения малолетним", - подчеркивают правоохранители.

Вчера, 10 марта, дознаватели под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры уголовное производство направили в суд. 29-летняя фигурантка и ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не предоставляли.

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также: Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я думаю, что хороший адвокат за соответствующий гонорар как дважды два докажет, что это была чистая самооборона. Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2731
показать весь комментарий
11.03.2021 10:31 Ответить
Вырвать змее зубы без насилия и наркоза . И отпустить . Пусть ползает .
показать весь комментарий
11.03.2021 10:33 Ответить
Это просто слова. По факту, оштрафуют и отпустят. К сожалению
показать весь комментарий
11.03.2021 11:14 Ответить
- василий иванович вон на цензоре пять тыщ коментов -нужно открывать дело
- хорошо откроем, читайте дальше , как там нарид на банабаков реагирует.срез мнения так сказать
-есть! служу народу Украины !
показать весь комментарий
11.03.2021 10:36 Ответить
Для ребёнка поход к стоматологу и так стресс, а тут ещё такое! Эта идиотина ещё и в частной клинике работала. 29 лет, какая мать выйдет из этой женщины. Садистка какая- то.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:39 Ответить
Мать ? А что выйдет - "твою мать !" . Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3365
показать весь комментарий
11.03.2021 10:48 Ответить
Это правильно. Неправильно другое. Одичавшую врачиху, дуру неадекватную уже судить будут., а находящимуся под санкциями за терроризм Козаку даже обвинение не предъявлено.Судью вовка полгода допросить не в состоянии. И это называется равное правосудие?
показать весь комментарий
11.03.2021 10:42 Ответить
 
 