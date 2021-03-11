Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция

Правоохранители направили в суд уголовное производство в отношении детского стоматолога Инны Кравчук, которая, судя по видеозаписям, избивала своих маленьких пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Дознаватели Ривненского районного управления полиции закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летней женщины-стоматолога, обвиняемой в побоях, истязании и причинении умышленного легкого телесного повреждения малолетним", - подчеркивают правоохранители.

Вчера, 10 марта, дознаватели под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры уголовное производство направили в суд. 29-летняя фигурантка и ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не предоставляли.

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

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