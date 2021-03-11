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Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.

Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.

При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.

"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.

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Топ комментарии
+5
Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?
Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
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11.03.2021 10:51
+5
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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11.03.2021 11:26
+1
Це вирішувати мудрому наріду.
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11.03.2021 10:58
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При яныке апельсины были наколотыми.
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11.03.2021 10:53 Ответить
Наколоті валяночки від Госдепа.
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11.03.2021 10:57 Ответить
С каждым годом все больше партий умирает!!!
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11.03.2021 10:51 Ответить
не навроч
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11.03.2021 10:52 Ответить
Чекаємо логічної фази "злиття і поглинання" - сн це збочена форма рьіганала.
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11.03.2021 10:56 Ответить
Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием/ «Ну, а это что такое,Непонятное, чудное,С десятью ногами,С десятью рогами?»«Это Бяка-Закаляка Кусачая,Я сама из головы ее выдумала».«Что ж ты бросила тетрадь,Перестала рисовать?» «Я ее боюсь!»
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11.03.2021 10:56 Ответить
Це вирішувати мудрому наріду.
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11.03.2021 10:58 Ответить
Народ за Зеленского, как не крути, он еще себя покажет.
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11.03.2021 11:08 Ответить
покажет, только страшно как именно
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11.03.2021 11:42 Ответить
Зелена пліснява,це лялькі кремлівського балагана ,торуют шлях до влади в Україні, зажопінцям !!!)))
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11.03.2021 11:16 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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11.03.2021 11:26 Ответить
Напомним, что супругой председателя Рады является Юлия Чайка - дочь многолетнего мэра Николаева Владимира Чайки. Он четыре срока подряд избирался на эту должность, в последний раз - от Партии регионов.
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11.03.2021 11:38 Ответить
время єтого мєра навсегда войдет в историю Николаева как єпоха великого дерибана! Его тупой сынишка, который давеча пролетел на мерских выборах, выдвигаясь о ОППОблока, владеет тысячами квадратов недвижимости прихапаной за копейки, землей и обслуживающими граждан предприятиями! Но обьективности ради, надо отметить что покойный Чайка был аполитичен, его выдвижение от "рыгов" обусловлено изменением законодательства, когда хотели всех мэров загнать под крышу Яныка и лекторальными особенностями Николаева. Имя дочки никогда не фигурировало как одиозное...
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11.03.2021 11:52 Ответить
Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 12:28 Ответить
 
 