Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и их соратников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.

Так, Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В СК считают, что обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период". А сам Тихановский на своем телеграм- и YouTube-каналах "Страна для жизни" "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".

"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА" (признан судом экстремистским. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не признан судом экстремистским. - Ред.) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", - утверждают в Следственном комитете.

Ведомство подчеркивает, что десятки человек, "воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" принимали активное участие в массовых беспорядках.

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Следственный комитет кратко упомянул и о других преступлениях, в которых обвиняется Тихановский. В частности, обвинение в воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла, что "Тихановский опасен для государства и общества".

"Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", — а вот так расценивают в СК события в Гродно 29 мая 2020 года, когда Тихановского задержали на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Напомним, что очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из "дела Тихановского" 9 уголовных дел в отношении 25 человек, по ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры.