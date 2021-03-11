Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и их соратников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.
Так, Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В СК считают, что обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период". А сам Тихановский на своем телеграм- и YouTube-каналах "Страна для жизни" "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".
"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА" (признан судом экстремистским. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не признан судом экстремистским. - Ред.) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", - утверждают в Следственном комитете.
Ведомство подчеркивает, что десятки человек, "воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" принимали активное участие в массовых беспорядках.
Следственный комитет кратко упомянул и о других преступлениях, в которых обвиняется Тихановский. В частности, обвинение в воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла, что "Тихановский опасен для государства и общества".
"Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", — а вот так расценивают в СК события в Гродно 29 мая 2020 года, когда Тихановского задержали на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Напомним, что очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.
Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.
В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из "дела Тихановского" 9 уголовных дел в отношении 25 человек, по ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры.
Пожалуйста, подождите...
На референдуме о продлении полномочий,- подтасовки. Давление исходило на уровне психологии. Многим сложно вообразить, как мог проиграть выборы человек с объявленным ЦИКом результатом 90%.
18 октября 2004
Gallup: только 48% белорусов поддержали Лукашенко
Компания The Gallup Organization / Baltic Surveys представила обобщенные результаты опроса общественного мнения, проводимого в Беларуси 15-17 октября 2004 г. по вопросу референдума. Это окончательные данные, объединившие результаты заблаговременного голосования и экзит-полла.
Согласно этим данным, окончательно лишь 48,4% населения Белоруссии, имеющего право голоса, голосовало "за". Данная цифра меньше, чем пятьдесят процентов, которые являются минимальным барьером для изменения Белорусской Конституции и находятся за пределами допустимого +/-1%-ного предела отклонений при проведении исследования с таким объемом выборки.
А по официальным данным Центризбиркома Белоруссии, 77,3% белорусских избирателей, принявших участие в референдуме, высказались за предоставление президенту Александру Лукашенко возможности быть переизбранным на третий срок.
Вот это в Бресте. Бой за дорогу.
Вчера 9 человек сроки получили. Остальные ждут приговора.
https://brestcity.com/blog/sud-v-breste-po-sobytiyam-9-10-avgusta
Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 10 марта огласил приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа в областном центре. Сроки получили 9 человек. Несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича взяли под стражу в зале суда. Их суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии. Остальных обвиняемых суд постановил наказать лишением свободы в колонии усиленного режима. Илья Мигно, Тимур Ризапур, Александр Дроздов получили 4,5 года, Сергей Солоха, Виталий и Егор Прокопчук - 4 года, Сергей Кривченя - 3,5 года. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Еще одной обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, которая находилась под подпиской о невыезде и не явилась в суд, наказание не назначили. Ее объявляли в розыск и задержали на границе, когда она возвращалась в Беларусь. Сейчас девушка находится в СИЗО. Напомним, в деле о массовых беспорядках в Бресте 9-10 августа несколько десятков человек. Вскоре суд приступит к изучению материалов в отношении следующей группы обвиняемых по этому делу.
https://belaruspartisan.by/life/527497
- В Беларуси никогда не было такого, чтобы люди шесть месяцев подряд выходили на протесты. Как вы объясните этот феномен?
- Философ и политический экономист Макс Вебер выделял три вида легитимности власти: традиционный (исходящий из принципа сакральности любой власти), харизматический и рационально-правовой. Лукашенко обладает лидерскими качествами и харизмой, и вера населения в эти качества долгое время обеспечивала ему легитимность.
Затем под воздействием ряда факторов выросла новая популяция белорусов. Подросло новое поколение. Люди стали больше ездить не только на Восток, но и на Запад. По крайней мере, семь лет подряд Беларусь занимала первое место по числу шенгенских виз на тысячу жителей не только среди стран бывшего Советского Союза, но и во всем мире. Появились новые средства информации: Facebook, Telegram и др. Традиционный и харизматический типы легитимности перестали устраивать часть людей. Им нужна легитимность лидера, которая основывается на законности и справедливости, а также на демократических институтах власти.
Баба-Рика наверняка мечтает стать беларусским Коломойским.
К сожалению в Беларуси нет конструктивной оппозиции. Есть только люди, которые хотят устроить дерибан под себя.
Или у тебя с детства лагерная картина мира?
У белорусского народа НЕТ- гордости, НЕТ- единства, НЕТ - сплоченности, НЕТ-жилы! Так сложилось исторический, что народ РАЗМАЗНЯ! (Для «умных» - слово размазня не оскорбление!) «26» у власти будет до 2025г., затем продлит себе срок до 2030г., а в 30-м году власть передаст своему сыну. Всё поезд ушел дааавно. Все протесты уже на унитазе!
P.S. Можете минусовать - хоть до посиневших пальцев 😃 - мне это до-луны! Я это писал ещё 20 лет назад и всё так, и произошло - на все 100%! Так, что как сказал известный педагог Сухомлинский, ещё в 19-ом веке: «Человек без мечты - ничто». Мечтайте… мечтайте… 😃