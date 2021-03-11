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Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и их соратников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by, об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси.

Так, Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В СК считают, что обвиняемые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период". А сам Тихановский на своем телеграм- и YouTube-каналах "Страна для жизни" "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".

"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов "НЕХТА" (признан судом экстремистским. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не признан судом экстремистским. - Ред.) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", - утверждают в Следственном комитете.

Ведомство подчеркивает, что десятки человек, "воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" принимали активное участие в массовых беспорядках.

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Следственный комитет кратко упомянул и о других преступлениях, в которых обвиняется Тихановский. В частности, обвинение в воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла, что "Тихановский опасен для государства и общества".

"Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти", — а вот так расценивают в СК события в Гродно 29 мая 2020 года, когда Тихановского задержали на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Напомним, что очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из "дела Тихановского" 9 уголовных дел в отношении 25 человек, по ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры.
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Топ комментарии
+8
невозможно одновременно любить и уважать Россию и бороться с ее марионеткой во главе своей страны . белорусам нужно прежде определиться на каком из двух стульев они хотят сидеть Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 7489
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11.03.2021 10:56
+6
"воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" , вы своими хороводами не поможете себе и своей стране . Отправьте вашего царя к овощу .
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11.03.2021 10:52
+5
Получили ожидаемые результаты мирных протестов))
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11.03.2021 10:53
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"воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" , вы своими хороводами не поможете себе и своей стране . Отправьте вашего царя к овощу .
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11.03.2021 10:52 Ответить
невозможно одновременно любить и уважать Россию и бороться с ее марионеткой во главе своей страны . белорусам нужно прежде определиться на каком из двух стульев они хотят сидеть Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 7489
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11.03.2021 10:56 Ответить
Поздно. Пасажирский поезд с плацкартом в Европу ушёл. Остались товарники с вагонами для скота в направлении солнечного Магадана и Колымы.
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11.03.2021 11:14 Ответить
Получили ожидаемые результаты мирных протестов))
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11.03.2021 10:53 Ответить
Они получили не в результате мирных протестов, а в результате безмозглого и безропотного голосования в течении 26 лет за одного и того же колхозного поца.
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11.03.2021 11:12 Ответить
Голосували, бо Лука хороший господарник, патріот, і створив успішну державу. А Тіхановському -- довічне, або розстріл.
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11.03.2021 12:01 Ответить
Годный тролль, жирный тролль. В голодный год - то, что нужно!
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11.03.2021 12:08 Ответить
Вы юморист?
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11.03.2021 12:47 Ответить
А ви розумний?
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11.03.2021 15:21 Ответить
Вы еврейка?
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11.03.2021 16:01 Ответить
Последние выборы, на которых он действительно победил, прошли в 2001 году. Все последующие - фальсификации, за исключением может быть 2015 года, когда оппозиция бойкотировала, в Минске процентов 30% реально проголосовало от числа избирателей.
На референдуме о продлении полномочий,- подтасовки. Давление исходило на уровне психологии. Многим сложно вообразить, как мог проиграть выборы человек с объявленным ЦИКом результатом 90%.

18 октября 2004
Gallup: только 48% белорусов поддержали Лукашенко

Компания The Gallup Organization / Baltic Surveys представила обобщенные результаты опроса общественного мнения, проводимого в Беларуси 15-17 октября 2004 г. по вопросу референдума. Это окончательные данные, объединившие результаты заблаговременного голосования и экзит-полла.
Согласно этим данным, окончательно лишь 48,4% населения Белоруссии, имеющего право голоса, голосовало "за". Данная цифра меньше, чем пятьдесят процентов, которые являются минимальным барьером для изменения Белорусской Конституции и находятся за пределами допустимого +/-1%-ного предела отклонений при проведении исследования с таким объемом выборки.

А по официальным данным Центризбиркома Белоруссии, 77,3% белорусских избирателей, принявших участие в референдуме, высказались за предоставление президенту Александру Лукашенко возможности быть переизбранным на третий срок.
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11.03.2021 12:53 Ответить
Ну, и кто вам доктор? По психиатрии.
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11.03.2021 13:18 Ответить
Никто драться не хочет. Максимум злости хватило 10 августа местами заблокировать дороги. А уже 11го ничего радикального не было.
Вот это в Бресте. Бой за дорогу.

Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 387

Вчера 9 человек сроки получили. Остальные ждут приговора.

https://brestcity.com/blog/sud-v-breste-po-sobytiyam-9-10-avgusta

Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 10 марта огласил приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа в областном центре. Сроки получили 9 человек. Несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича взяли под стражу в зале суда. Их суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии. Остальных обвиняемых суд постановил наказать лишением свободы в колонии усиленного режима. Илья Мигно, Тимур Ризапур, Александр Дроздов получили 4,5 года, Сергей Солоха, Виталий и Егор Прокопчук - 4 года, Сергей Кривченя - 3,5 года. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Еще одной обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, которая находилась под подпиской о невыезде и не явилась в суд, наказание не назначили. Ее объявляли в розыск и задержали на границе, когда она возвращалась в Беларусь. Сейчас девушка находится в СИЗО. Напомним, в деле о массовых беспорядках в Бресте 9-10 августа несколько десятков человек. Вскоре суд приступит к изучению материалов в отношении следующей группы обвиняемых по этому делу.
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11.03.2021 13:39 Ответить
Ну ждите. Терпеливо ждите.
Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2813
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11.03.2021 14:08 Ответить
Може й так... Але ось і зараз білоруси не скаржаться на життя і не хочуть ні до ЄС, ні до Росії. Кажуть, що було добре, лише останніх півроку трохи підскочили ціни. Навіть по Бєлсату ТБ опозиція сказали, що зарплата в Білорусі коливається між 400 і 500 доларів. Оце і вся правда до копійки. І відповідь тим ворогам Білорусі, які мішали з багном їхнього шановного Президента.
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11.03.2021 15:38 Ответить
500 долларов много чтоли? да и позагранкам белорусы мотаются почаще украинцев.

https://belaruspartisan.by/life/527497

- В Беларуси никогда не было такого, чтобы люди шесть месяцев подряд выходили на протесты. Как вы объясните этот феномен?
- Философ и политический экономист Макс Вебер выделял три вида легитимности власти: традиционный (исходящий из принципа сакральности любой власти), харизматический и рационально-правовой. Лукашенко обладает лидерскими качествами и харизмой, и вера населения в эти качества долгое время обеспечивала ему легитимность.
Затем под воздействием ряда факторов выросла новая популяция белорусов. Подросло новое поколение. Люди стали больше ездить не только на Восток, но и на Запад. По крайней мере, семь лет подряд Беларусь занимала первое место по числу шенгенских виз на тысячу жителей не только среди стран бывшего Советского Союза, но и во всем мире. Появились новые средства информации: Facebook, Telegram и др. Традиционный и харизматический типы легитимности перестали устраивать часть людей. Им нужна легитимность лидера, которая основывается на законности и справедливости, а также на демократических институтах власти.
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11.03.2021 16:05 Ответить
А кто харизматичный и демократичный? Глава газпромбанка толстяк Баба-Рика? Даже председатель колхоза лучше чем банкир знает, что нужно народу. Банкир кроме бабла ничего не видит. Притом преимущественно в свой карман.
Баба-Рика наверняка мечтает стать беларусским Коломойским.
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30.07.2021 13:59 Ответить
И насчет протестов. Массовость этих протестов явно преувеличена не менее чем в 10 раз. Кроме того я видел фотографию, где небольшая толпа протестующих. На некотором расстоянии стоит намного больше людей, смотрящих на первую толпу, по виду которых очевидно, что это только любопытствующие. Пришли своими глазами посмотреть на протесты. Их конечно причислили к протестующим и все увеличили в 10 раз.
К сожалению в Беларуси нет конструктивной оппозиции. Есть только люди, которые хотят устроить дерибан под себя.
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30.07.2021 14:10 Ответить
Репресії повним ходом йдуть. І ніхто їм не допоможе, крім стурбованості
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11.03.2021 10:56 Ответить
Жена помогла, мог бы получить и поменьше. Как говорил один умный человек, не надо писять против ветра, можешь обмочится. Все хотят быть героями, но становятся не все.
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11.03.2021 10:58 Ответить
Бздишь усатого цыгана и его друга кремлевского ботоксного педофила?
Или у тебя с детства лагерная картина мира? Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 352
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11.03.2021 11:27 Ответить
Носила ментам цветы на акции, теперь носи передачки в тюрьму! Дура!
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11.03.2021 11:04 Ответить
Гэта па братэрску. Як гаварыцца, - з Расеі з любоўю. Сябры, з БелГУЛаГом вас. Ад усёй ўкраінскай душы. Што пасеялі і выгадавалі то і пажынаць.
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11.03.2021 11:10 Ответить
Дали пані опозиціонерці додатковий стимул
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11.03.2021 11:27 Ответить
З перамогой Бацька, без тебе Бєларусь знікне.
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11.03.2021 11:57 Ответить
Если это сарказм, то оч-чень тонкий. Не помешала бы табличка.
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11.03.2021 12:06 Ответить
Средневековье, блин! Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 147
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11.03.2021 12:48 Ответить
А у нас не средневековье, когда народ "выбирает" из политиков, каждый из которых имеет антирейтинг намного больше 50%.
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30.07.2021 14:15 Ответить
самокритики у белорусов хватает. с местного форума

У белорусского народа НЕТ- гордости, НЕТ- единства, НЕТ - сплоченности, НЕТ-жилы! Так сложилось исторический, что народ РАЗМАЗНЯ! (Для «умных» - слово размазня не оскорбление!) «26» у власти будет до 2025г., затем продлит себе срок до 2030г., а в 30-м году власть передаст своему сыну. Всё поезд ушел дааавно. Все протесты уже на унитазе!
P.S. Можете минусовать - хоть до посиневших пальцев 😃 - мне это до-луны! Я это писал ещё 20 лет назад и всё так, и произошло - на все 100%! Так, что как сказал известный педагог Сухомлинский, ещё в 19-ом веке: «Человек без мечты - ничто». Мечтайте… мечтайте… 😃
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11.03.2021 14:08 Ответить
Все есть ,воли к победе нам не занимать.
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11.03.2021 14:44 Ответить
конечно вам легче, когда силовые структуры контролируешь. а попробуй голыми руками власть взять! нам эта вершина не покорилась.
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11.03.2021 15:13 Ответить
А вам аж так хочеться на трон посадовити якогось клоуна чи дурну кухарку, хочеться бандитизму, безхатченків, гей парадів, олігархів з 4-метровими парканами, корупції, продажних суддів, платної медицини... Ви цього хочете? Думаю, що син нинішнього вашого президента був би щастям для вас. Звісно, якщо банальна жаба не задушить.
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11.03.2021 15:58 Ответить
Главная причина протестов - дикая фальсификация выборов. Возмутились беспределу. Вот смотрите, типичный минский протокол. Тихановская 80%, Лукашенко 10%.

Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 581
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11.03.2021 16:10 Ответить
Мечта должна быть конструктивной. Без конструктивности получается как в сказке "По щучьему велению" про Емелю. Насколько я знаю беларусская "оппозиция" только критткует, а кроме прихватизации ничего не обещает. И обещает неконкретное, что с ними все будет лучше.
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30.07.2021 14:23 Ответить
И что же на это ответят белорусы?
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11.03.2021 16:14 Ответить
У білорусів надзвичайно складні умови - вирватись із обійм "братнього народа-агресора" у вигляді імперської росіі вони самотужки вже не можуть - нема на це ані ресурсів, ані викарбованої в камені ідеологіі, нема тих "скрижалей", що по їм можна звірятися суспільству, тож поглинання та поступове "переварювання" вони вже не відвернуть. Нажаль. Але й ми - українці - не набагато далі втекли від такого песимістичного сценарію, бо питання "неіснування України, як Держави" - "наріжний камінь" "відновленої величі Россі". Це питання вічне, екзестенціяльне, як у арабів з евреями.
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30.07.2021 14:30 Ответить
Время при Лукашенко играет на Беларусь. Вот когда вымрет номенклатура бывшего СССР, пытающаяся дорваться до дерибана Беларуси, тогда можно и демократизацию делать.
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30.07.2021 14:32 Ответить
А сейчас главное сохранить государственность Беларуси, что Лукашенко упорно делает. Главное, чтобы ему не мешали притворяющиеся патриотами, демократами, оппозицией.
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30.07.2021 14:37 Ответить
 
 