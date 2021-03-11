50-й летальный случай из-за COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 1 264 человека, вакцинирован - 4 601, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 11 марта в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 1 264 человека.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 16 546 человек. На изоляции (в т.ч. самоизоляции) находится 354 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 128 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 44 человека.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 50-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Сотрудник ВСУ со 2 марта 2021 года находился на стационарном лечении в Миргородской клинической больнице. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

В то же время, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 4 601 человек получил первую дозу вакцины. Из них 674 военных медика. За минувшие сутки от COVID-19 привито 570 человек.

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