РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4557 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
445 1
армия (8409) карантин (16725) смерть (9028) ВСУ (5200) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

50-й летальный случай из-за COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 1 264 человека, вакцинирован - 4 601, - Командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Общество

50-й летальный случай из-за COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 1 264 человека, вакцинирован - 4 601, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 11 марта в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 1 264 человека.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 16 546 человек. На изоляции (в т.ч. самоизоляции) находится 354 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 128 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 44 человека.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 50-й летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Сотрудник ВСУ со 2 марта 2021 года находился на стационарном лечении в Миргородской клинической больнице. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

В то же время, с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 4 601 человек получил первую дозу вакцины. Из них 674 военных медика. За минувшие сутки от COVID-19 привито 570 человек.

Читайте: 400 офицеров по призыву заключили контракты с ВСУ в 2020 году, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в находящегося в зоне повышенного риска МВД, включая национальную полицию и национальную гвардию, умерло 4 человека. В 12 раз меньше, чем в ВСУ. Аваковские давеча тут решили показать боевые потери личного состава - 1671 человек всего. А с 2015 года у них погибли 44 человека, из них 4 от коронавируса, опять же всего. При этом Аваков всё больше денег требует, мотивируя малой зарплатой и опасностью заражения коронавирусом, не смотря на то что уже из коронавирусного фонда уже выделяли немалые деньги.
Так чья же зона риска выше: ВСУ или МВД?
показать весь комментарий
11.03.2021 12:51 Ответить
 
 