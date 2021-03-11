Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в настоящее время не намерен вакцинироваться от коронавируса, поскольку имеет антитела к болезни.
В будущем же он будет вакцинироваться за свой счет. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Мне пока не надо, давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать прививку привезенной в Украину вакциной.
Топ комментарии
+11 Envoy
показать весь комментарий11.03.2021 11:14
+9 Не один из 73%
показать весь комментарий11.03.2021 11:17
+7 Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий11.03.2021 11:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
всем зебилам срочно сделать вакцинацию самым лучшим в мире индийским шмурдяком.. Желательно - по 3 раза в день на протяжении месяца!
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.