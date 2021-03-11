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Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в настоящее время не намерен вакцинироваться от коронавируса, поскольку имеет антитела к болезни.

 В будущем же он будет вакцинироваться за свой счет. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мне пока не надо, давайте поживем и посмотрим. С одной стороны, я переболел. Насколько знаю позицию медиков, если ты переболел, то этого делать, пока есть антитела, не стоит. Опять же, есть разные мнения, я пока придерживаюсь такого", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, будет ли делать прививку привезенной в Украину вакциной.

Читайте также: Медики, отказавшиеся вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку позже, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Хитрожопый , однако ...
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11.03.2021 11:14
+9
Я думаю что хоть он и зебил, но вакцинироваться индийским шмурдяком не будут и вакцинируется нормальной вакциной - пфайзером
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11.03.2021 11:17
+7
чтобы да так нет.
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11.03.2021 11:14
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Хитрожопый , однако ...
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11.03.2021 11:14 Ответить
зебилам: не слушайте розумкова, его купил Порох за кАнхветы!
всем зебилам срочно сделать вакцинацию самым лучшим в мире индийским шмурдяком.. Желательно - по 3 раза в день на протяжении месяца! Давайте поживемо й побачимо, - Разумков розповів, чи буде вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 7304
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11.03.2021 13:11 Ответить
Ишщо очень пожить хоцца... Давайте поживемо й побачимо, - Разумков розповів, чи буде вакцинуватися проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 8904
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11.03.2021 14:40 Ответить
чтобы да так нет.
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11.03.2021 11:14 Ответить
Так уже пожили и увидели, что эпидемия разрастается. Будем дольше посмотреть?
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11.03.2021 11:16 Ответить
Я думаю что хоть он и зебил, но вакцинироваться индийским шмурдяком не будут и вакцинируется нормальной вакциной - пфайзером
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11.03.2021 11:17 Ответить
Він взагалі не буде колоти собі будь -яке лайно під назвою "вакцина від коронавірусу" .Тому .що він людина розумна і знає .що за не повний рік розробити та допустити до використання на людях такий препарат НЕМОЖЛИВО.
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11.03.2021 13:03 Ответить
Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса - Цензор.НЕТ 6753 Ловок, нельзя не признать! И торс обнажать не надо. А переболевший Зеля- сподобился.
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11.03.2021 11:20 Ответить
А мне6 онлайн калькулятов расчитал, что меня вакцинируют при такой работе этой власти через 36 лет. Давайте поживем и посмотрим, - Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться от коронавируса - Цензор.НЕТ 6632
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11.03.2021 11:20 Ответить
До того часу або віслюк, або падишах.
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11.03.2021 11:24 Ответить
А у нас они в одном лице. Или в одной морде.
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11.03.2021 11:28 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
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11.03.2021 11:25 Ответить
А хто у повному розумі буде довіряти будь -якому лайну під назвою "вакцина від коронавірусу" коли ЖОДНА З ЦИХ ВАКЦИН не пройшла всіх стадій випробувань і .які можуть бути негативні наслідки також ніхто не знає) Ви готові бути підддослідним кролем? вперед! "разумкови" вам аплодують стоячи)
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11.03.2021 13:06 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏😁 Як тонко обісрав свого зеленого соратника!!!! Даааа, це не просто ляпас, це удар під дих. Від таких ударів у жертви запирає дихання! 😁 Ще треба щось докчзуяати про вакцину, вакцинацію і турботу зелених про здоров', громадян?
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11.03.2021 11:31 Ответить
Второй человек в государстве оказывается работает кремлевским провокатором, а первый тем более агент комуно-фпшиста, катастрофа, мы в глубокой жопе.
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11.03.2021 11:32 Ответить
Почему нас информируют о том, что сказал Разумков насчет своей вакцинации? Это действительно так важно?
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11.03.2021 11:35 Ответить
Оно одно а вы что то другое к тому же скользькое,хитрожопое
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11.03.2021 11:37 Ответить
разумков просто мягко говоря ссыканул... он по жизни такой - пока кричат - он впереди, как только ситуация начинает приобретать характер получения пилюлины - оно не только обоссалось, но и обосралось, испортив воздух и распугав противника...
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11.03.2021 11:59 Ответить
«Watchdogs.Розслідування» - журналісти-розслідувачі телеканалу "Прямий" дізнались, скільки коштує вакцина Сovisheld, яку МОЗ України закупив в Індії. Передача сьогодні, о 21:30.
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11.03.2021 12:16 Ответить
 
 