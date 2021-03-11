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Новости Политика Украины
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Шарий Анатолий (220) Малюська Денис (293)

"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр юстиции Денис Малюська не рассчитывает на то, что вопрос с запретом "партии Шария" будет решен без особых усилий.

Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "партия Шария". Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - Шарием", - отметил Малюська.

По словам министра, нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - добавил Малюська.

Он также уточнил, что первое заседание относительно рассмотрения иска о запрете "партии Шария" состоится 6 апреля текущего года.

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

Поэтому надо делать так:

1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
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11.03.2021 11:45
+10
Тада...много Петя пересажал этих Шариев с Медведчуками...
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11.03.2021 11:45
+9
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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11.03.2021 11:45
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Страница 2 из 2
Был бы порох патриотом -- продал бы все свои бизнесы кроме, разве что, одного, чтоб на жизнь хватило, и отдал бы деньги армии.
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11.03.2021 12:39 Ответить
фамилии посаженных, плис)))
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11.03.2021 11:54 Ответить
этот "министр" только и умеет,что продавать тюрьмы и делать вип-камеры,слушай, чекнутый--БУДЕШЬ сидеть и очень долго ! Где реформы в юстиции ? БЕЗДЕЛЬНИК !!!!
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11.03.2021 12:43 Ответить
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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11.03.2021 11:45 Ответить
Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

Поэтому надо делать так:

1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
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11.03.2021 11:45 Ответить
Вы это кому ? В цирке не поймут , "прикольным" фиолетово .
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11.03.2021 11:47 Ответить
В цукерні цього теж не розуміли.
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11.03.2021 16:58 Ответить
Борітеся-поборите!
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11.03.2021 11:55 Ответить
дієвий інструмент для вирішення питання з антиукраїнськими "партіями"
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 3663
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11.03.2021 11:55 Ответить
что малюська жрет? оно что - министр? пусть думает головой, а не задницей... и находит повод для, и не причину, чтобы не...
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11.03.2021 11:56 Ответить
Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 12:26 Ответить
11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону

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"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська - Цензор.НЕТ 3123 Депутати ЖЕКу № 127 проголосували одностайно не визнавати депутатами депутатів Рівненської міської ради...
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11.03.2021 13:03 Ответить
Как от партии, от шариевцев толку мало, а вот ее запрет по выдуманным основаниям, по которым все партии давно пора закрыть, послужит хорошим поводом гнобить власть Зеленского в Европе. Шарий хорош, как сливной бачок, регулярно обсерающий весь властный политикум, таким останется и усилится благодаря гонениям, совершенно очевидно, что его разнузданное хамство направлено именно на провоцирование таких действий противника, которые мы видим.
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11.03.2021 13:45 Ответить
Дело о запрете будет нелегким, - Малюська.-Ну да. Это не деньги с сидельцев платных камер собирать.
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11.03.2021 15:21 Ответить
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