"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр юстиции Денис Малюська не рассчитывает на то, что вопрос с запретом "партии Шария" будет решен без особых усилий.
Об этом Малюська написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "партия Шария". Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - Шарием", - отметил Малюська.
По словам министра, нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".
"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - добавил Малюська.
Он также уточнил, что первое заседание относительно рассмотрения иска о запрете "партии Шария" состоится 6 апреля текущего года.
Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".
Пожалуйста, подождите...
Поэтому надо делать так:
1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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Депутати ЖЕКу № 127 проголосували одностайно не визнавати депутатами депутатів Рівненської міської ради...