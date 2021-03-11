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За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, -

Рекордное количество пациентов с COVID-19 госпитализированы в Украине. Это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"В Украине - рекорд госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4 250 больных - это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года. Растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и тяжелым течением среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, в ближайшие недели динамика, к сожалению, только ухудшится.

"Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", - подчеркнул нардеп.

Также читайте: Процес вакцинации от коронавируса проходит в 3 раза медленнее, чем планировал Минздрав, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ну що ж, головних висновків-два. Перший - пропали недолугі коментарі про те, що КОВІД-то фейк. Напевне коментатори отримали можливість перевірити цю бетонну стік власним лобом. І це - добре. І другий - в Україні влада, пючи цілий рік для того, щоб підготуватися до третьої хвилі, бачачи, як минулого року те ж саме ьворидося у Іспанії, Італії, плювала на це все. Як каже Мєндєль, "у нас свій шлях і меі немає у кого вчитися" (не дослівно, з інтерв'ю Плєсє Бацман). Самонавіювання "ми-чемпіони світу з боротьби з коронавірус ом" призводить до вкрай важких наслідків. Нездатність до стратегічних рішень і тому недолуга тактика зеленої влади залишили українців наодинці з пошестю. І саме час для сигналу SOS - рятуйте наші душі.
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11.03.2021 12:02
+5
В стране, где избиратели думают, прежде чем голосовать, получают по 1400$ помощи. В стране, где избиратели не думают прежде чем голосовать, получают новые цены на коммуналку, тотальную вакханалию с вакцинами и другие милые сердцу зебила плюшки. Наслаждайтесь, зеленые. Ведь вы того варті
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11.03.2021 11:55
+4
Ми ще тим , зимовим Буковелем , відхаркаємо кров"ю . Багато любителів зимового катання з Європи були тут . Презентики їхні ,тепер підуть по цілій Україні . Всі притомні країни ,закрили на зиму свої курорти . Тільки , сонцелике гівно , робило рекламу Буковелю . Боже ! Звідки такі дебіли беруться ?
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11.03.2021 12:10
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Перемога майстрів боротьби з ковідом.
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11.03.2021 11:53 Ответить
В стране, где избиратели думают, прежде чем голосовать, получают по 1400$ помощи. В стране, где избиратели не думают прежде чем голосовать, получают новые цены на коммуналку, тотальную вакханалию с вакцинами и другие милые сердцу зебила плюшки. Наслаждайтесь, зеленые. Ведь вы того варті
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11.03.2021 11:55 Ответить
За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Жил-был художник один... (с) За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1703
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11.03.2021 11:55 Ответить
Ну що ж, головних висновків-два. Перший - пропали недолугі коментарі про те, що КОВІД-то фейк. Напевне коментатори отримали можливість перевірити цю бетонну стік власним лобом. І це - добре. І другий - в Україні влада, пючи цілий рік для того, щоб підготуватися до третьої хвилі, бачачи, як минулого року те ж саме ьворидося у Іспанії, Італії, плювала на це все. Як каже Мєндєль, "у нас свій шлях і меі немає у кого вчитися" (не дослівно, з інтерв'ю Плєсє Бацман). Самонавіювання "ми-чемпіони світу з боротьби з коронавірус ом" призводить до вкрай важких наслідків. Нездатність до стратегічних рішень і тому недолуга тактика зеленої влади залишили українців наодинці з пошестю. І саме час для сигналу SOS - рятуйте наші душі.
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11.03.2021 12:02 Ответить
Та фіг там. aquarius580 . он нижче пише, Дідовик зараз під іншим ніком, Меркава десь затримується...
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11.03.2021 12:43 Ответить
а начинал он когда-то с 80% правды и 20% лжи. Видимо начал считать себя "старожилом" и перешел на след.фазу
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11.03.2021 14:40 Ответить
Фейк не фейк - але за рік не бачив жодного хворого
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11.03.2021 12:52 Ответить
Ну моїй найближчій родині хворіли вже всі. Двоє - дуже важко. Ми думали, що втрати о їх. І я сам теж хворів. І повірте, це ні на що не схоже. Це дійсно погано. Найгірше, що наслідки відчуваєш дуже довго. Не менше 2-х місяців. Я розумію, що ситий голодному не по вірить. Та все жбажаю вам, щоб ні ви, ні ваші родичі не бігали по аптеках, знайомих, що їздять у Польщу у пошуках потрібних ліків
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11.03.2021 13:19 Ответить
Где контроль в транспорте? 90% без масок. Сделайте спец вагоны/автобусы, только для безмасочников тогда, чтобы нормальные люди с ними не контактировали.
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11.03.2021 12:03 Ответить
госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19/ Но ум, честь и совесть 73 % избирателей гневно разоблачают: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью.
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11.03.2021 12:06 Ответить
Негайно карантин і дистанційну форму навчання!!! Треба рятувати людей.
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11.03.2021 12:10 Ответить
Ми ще тим , зимовим Буковелем , відхаркаємо кров"ю . Багато любителів зимового катання з Європи були тут . Презентики їхні ,тепер підуть по цілій Україні . Всі притомні країни ,закрили на зиму свої курорти . Тільки , сонцелике гівно , робило рекламу Буковелю . Боже ! Звідки такі дебіли беруться ?
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11.03.2021 12:10 Ответить
статисты хре*овы.... Эта власть думает что ее избрали статистами, и что они должны просто ставить нас перед фактом. Действуйте Зе власть сраная !!!

В этом месте я бы должен был напомнить, что Зе избиратели видели кого выбирали, но действительно очень жаль пенсионеров, особенно в деревнях, где помощи ждать ниоткуда ...
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11.03.2021 12:14 Ответить
Процентов 25 украинцев готовы вакцинироваться. Народ, не тупи!
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11.03.2021 12:58 Ответить
«Watchdogs.Розслідування» - журналісти-розслідувачі телеканалу "Прямий" дізнались, скільки коштує вакцина Сovisheld, яку МОЗ України закупив в Індії. Передача сьогодні, о 21:30.
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11.03.2021 12:18 Ответить
Никто никогда не проверял эти "цыфры" от Степанова-Ляшка-Радуцкого.
Огромный сюрприз будет для населения когда вскроется что вся эта "статистика" - надувалово вселенского масштаба.
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11.03.2021 12:21 Ответить
В спам.
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11.03.2021 12:44 Ответить
Спам - обоюдоострое оружие. Помни об этом.
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11.03.2021 14:46 Ответить
Росіянин - переселенець в Австралію прямим чином убиває українців своєю агітацією. Так що повторюю- в спам.
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11.03.2021 14:49 Ответить
Сынок, а в чём твои возражения, если я просто предлагаю провести аудит ?
Разве я призываю кого-то не лечиться или не прививаться ?
Я лишь хочу быть уверенным что правящие в Украине люди не являются жуликами и не занимаются подлогами, особенно в том что касается статистики заболеваний.
Ты против ? А почему ?
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11.03.2021 14:52 Ответить
;Папаша;, а проблемами своєї батьківщини лаптє-тайожной не бажаєш позайматися?
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11.03.2021 15:14 Ответить
Моя родина - СССР. В которой не было межнациональных войн.
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11.03.2021 15:19 Ответить
В якому росіяни вбили десятки мільйонів українців.

Дякую за відповідь, aquarius580 . Тепер я знаю що ти є совкове кацапське лайно.
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11.03.2021 15:26 Ответить
Украинцев убивали сталинские отморозки, всех национальностей. Среди них было и много украинцев, если ты не в курсе.
Но, речь не об этом.
Почему ты против аудита ?
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11.03.2021 15:28 Ответить
Тому що сам працюю в медицині і знаю що статистика ще страшніша ніж подає влада, як би ковід-дисидентам не хотілося зворотнього.
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11.03.2021 15:31 Ответить
Увы, я тебе не верю. Должен быть проведён аудит посторонней организацей.
Очень много приписок. За "ковид" выдают обычные сезонные простуды, и не только.
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11.03.2021 15:32 Ответить
Переймайся проблемами рашки.
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11.03.2021 15:42 Ответить
Твои советы меня не интересуют.
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11.03.2021 15:48 Ответить
Я українець. Ти приліз на український сайт. Дзусь.
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11.03.2021 15:51 Ответить
Я тоже украинец.
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11.03.2021 16:09 Ответить
В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет про­стоять в очереди, заплатив за машину авансом. И вот один покупатель прихо­дит, вносит аванс, и служащий ему говорит:
- Всё, приходите за вашей машиной через десять лет.
- Утром или днем?
- Это же через десять лет, какая разница?
- Да просто утром ко мне сантехник придет»
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11.03.2021 12:26 Ответить
Орущим про бесполезность и вред прививок: Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно! Кто хочет - болейте и умирайте, это ваше конституционное право - сдохнуть!
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11.03.2021 12:57 Ответить
Вы, очевидно, не имеете медицинского образования, и потому пишете чепуху.
Новый штамм - это вирус, в которой изменилась РНК. Что означает что вам нужна новая вакцина. Именно поэтому прививки против сезонных вирусов делают каждый год: новый штамм - новая вакцина.
---
"От лечения антибиотиками страдает кишечник." - вирусные заболевания не лечатся антибиотиками.
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11.03.2021 14:50 Ответить
Тож нещодавно Стєпанов запевняв, що британський штам у нас не виявили.
А це Радуцьке тепер інше говорить.
Владі зеленій вірити НЕ МОЖНА. Вони ж дурять всіх.
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11.03.2021 15:34 Ответить
Британський штам, вже вчорашній день, поряд із появою рекомбінацій.
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11.03.2021 18:51 Ответить
От халепа..
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11.03.2021 18:58 Ответить
 
 