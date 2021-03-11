За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
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Рекордное количество пациентов с COVID-19 госпитализированы в Украине. Это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"В Украине - рекорд госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4 250 больных - это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года. Растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и тяжелым течением среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - отметил парламентарий.
По словам Радуцкого, в ближайшие недели динамика, к сожалению, только ухудшится.
"Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", - подчеркнул нардеп.
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Жил-был художник один... (с)
В этом месте я бы должен был напомнить, что Зе избиратели видели кого выбирали, но действительно очень жаль пенсионеров, особенно в деревнях, где помощи ждать ниоткуда ...
Огромный сюрприз будет для населения когда вскроется что вся эта "статистика" - надувалово вселенского масштаба.
Разве я призываю кого-то не лечиться или не прививаться ?
Я лишь хочу быть уверенным что правящие в Украине люди не являются жуликами и не занимаются подлогами, особенно в том что касается статистики заболеваний.
Ты против ? А почему ?
Дякую за відповідь, aquarius580 . Тепер я знаю що ти є совкове кацапське лайно.
Но, речь не об этом.
Почему ты против аудита ?
Очень много приписок. За "ковид" выдают обычные сезонные простуды, и не только.
- Всё, приходите за вашей машиной через десять лет.
- Утром или днем?
- Это же через десять лет, какая разница?
- Да просто утром ко мне сантехник придет»
Новый штамм - это вирус, в которой изменилась РНК. Что означает что вам нужна новая вакцина. Именно поэтому прививки против сезонных вирусов делают каждый год: новый штамм - новая вакцина.
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"От лечения антибиотиками страдает кишечник." - вирусные заболевания не лечатся антибиотиками.
А це Радуцьке тепер інше говорить.
Владі зеленій вірити НЕ МОЖНА. Вони ж дурять всіх.