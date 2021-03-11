За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Рекордное количество пациентов с COVID-19 госпитализированы в Украине. Это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"В Украине - рекорд госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4 250 больных - это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года. Растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и тяжелым течением среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - отметил парламентарий.

По словам Радуцкого, в ближайшие недели динамика, к сожалению, только ухудшится.

"Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", - подчеркнул нардеп.

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