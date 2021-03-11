Инициативы относительно встречи "нормандской четверки" к нам не поступали. Договоренностей о контакте Путина с Зеленским пока нет, - Песков
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Москва не получала от Киева конкретных инициатив относительно проведения встречи "нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются.
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины. - Ред.) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам в четверг.
Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".
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Тут 2 варіанта: або "найвеличнішого" не вважають світовим лідером, або він таки набрехав, що хворів. А в Феофанії просто ховався з Єрмаком від Лєнки.