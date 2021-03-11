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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Песков (1740) путин (29865) нормандская четверка (1594)

Инициативы относительно встречи "нормандской четверки" к нам не поступали. Договоренностей о контакте Путина с Зеленским пока нет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Инициативы относительно встречи

Москва не получала от Киева конкретных инициатив относительно проведения встречи "нормандской четверки", какие-либо контакты между президентами России и Украины пока не планируются.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины. - Ред.) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", - сказал Песков журналистам в четверг.

Отвечая на вопрос, не планируются ли между президентами телефонные контакты, он сказал: "Нет, пока нет. Они при необходимости могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и Украины: Путин никогда не опровергает какие-либо встречи, но есть условие

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Зелена пліснява і без безпосереднього контакта втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
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11.03.2021 12:04
+3
Какая встреча? Кацапов устраивает теперешняя ситуация.
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11.03.2021 12:04
+3
Від мети,повернення України в "родную говєнь" Московію, Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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11.03.2021 12:06
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На арені пургоносний піськоструй !!!)))
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11.03.2021 12:01 Ответить
Боюсь такими меседжами,у )(уйла дают намек,чтоб Бубочка сам первый позвонил )(уйлу,и как говорил Письков его шеф готов к диалогу, а далее дело техники,так как не понимает чтоб без условий от Мордора и сдачу интересов,ничего не выйдет,кацапы миллиарды влили в донбасс не для того чтоб отдать Украине,им мир не нужен
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11.03.2021 12:07 Ответить
Какая встреча? Кацапов устраивает теперешняя ситуация.
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11.03.2021 12:04 Ответить
Зелена пліснява і без безпосереднього контакта втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
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11.03.2021 12:04 Ответить
Від мети,повернення України в "родную говєнь" Московію, Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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11.03.2021 12:06 Ответить
Расию нужно всем Миром вернуть в её родную Гавань МОСКОВИЮ. Инициативы относительно встречи "нормандской четверки" к нам не поступали. Договоренностей о контакте Путина с Зеленским пока нет, - Песков - Цензор.НЕТ 4833
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11.03.2021 12:08 Ответить
Лише руйнація Російської імперіі,звільнить світ від імперських амбіцій Московіі !!!)))
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11.03.2021 12:41 Ответить
Байден разобрался и решил что Федерация это неправильно для государства Украина и для ЕС потому, что есть на Востоке умом непонятное образование под названием Расия с кочевым народом московской Орды, которая лезет к своим соседят ,чтобы что то урвать и потом под всяким предлогом лезть в глубь грабя и убивая население в этих государствах. Америка понимает ,что вначале нужно навести порядок в самой Московии и в её колониях, а в Украине потом всё выровняется, а любители рюского сами слиняют в одно из государств, которые преобразуются с колоний, которые сейчас имеет Московия.
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11.03.2021 12:06 Ответить
Если зеля сядет за один стол с путлом , то следующее заседание будет в ростове .
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11.03.2021 12:06 Ответить
У зели одна отмазка на все случаи,я хоть сяду с чертом хоть с дьяволом,не для себя мол для мира и Украины
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11.03.2021 12:09 Ответить
Он еще, кстати, обещал перед ****** на колени встать #лишьбынебыловойны. Пока не становился... Не было подходящего момента? Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5919
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11.03.2021 12:17 Ответить
В Парижі вони удвох в зачиненій кімнаті без свідків годину спілкувалися. Так що може й ставав уже.
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11.03.2021 12:41 Ответить
Это он что, нашего "найвэлычнишого" называет, мягко говоря, неправдивым, а по сути мокает лицом в гуано?! Где нота нашего МИД в ОБСЕ ?!
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11.03.2021 12:08 Ответить
Серед світових лідерів, що перехворіли на ковід, немає Зеленьского

Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9970

Тут 2 варіанта: або "найвеличнішого" не вважають світовим лідером, або він таки набрехав, що хворів. А в Феофанії просто ховався з Єрмаком від Лєнки.
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11.03.2021 12:14 Ответить
збрехав дюйм-вовочка
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11.03.2021 12:17 Ответить
В Феофании его пичкали гепатопротекторами (!!!) и витаминами Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2385
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11.03.2021 12:23 Ответить
о контакте Путина с Зеленским / Иван Петрович Сидоров верит: На встрече увидит Путин Зеленского и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные! Каюсь я в…….., и в …….., и в…… каюсь тоже! Вывожу свои войска я ! Закрывайте границу с РФ немедленно! И Крым назад принимайте!
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11.03.2021 12:14 Ответить
видно писькина кто-то сильно вжарил, аж глаза на лоб вылезли... ну писькин ладно... не пришло ли время послать и писькина, и его мнение вместе с мнением расии, найух... давно пора... хватит Украине быть шалавой...
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11.03.2021 12:17 Ответить
наш проктолог опять поглядит в шоколадный глаз *****, а там опять мир.
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11.03.2021 12:30 Ответить
 
 