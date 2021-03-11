Федерация работодателей транспорта призывает ВСК по УЗ комплексно оценить деятельность правления и наблюдательного совета "Укрзализныци" за весь период с 2017 по 2020 год

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призывает Временную следственную комиссию ВР провести комплексную и детальную оценку деятельности всего правления и всего Наблюдательного Совета АО "Укрзализныця" и каждого из их отдельных членов за весь период с 2017 по 2020 год.



Ведь именно в последние годы в деятельности АО "Укрзализныця" наблюдалось много негативных тенденций: "Укрзализныця" была не в состоянии выполнить заявленные планы перевозок, а грузовладельцам приходилось мириться с постоянным ростом сроков доставки грузов и увеличением расходов. Соответствующее обращение ФРТУ разместила на своем сайте.



"ФРТУ поддерживает решение Верховной Рады о создании Временной следственной комиссии по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества" Украинская железная дорога ", расследования фактов возможной бездеятельности и нарушения законодательства, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей", - говорится в сообщении .



ФРТУ указывает, что в последние годы в деятельности УЗ наблюдалось много негативных тенденций. Так, в 2019 году по сравнению с 2016 железнодорожные перевозки упали на 10% (до 312 900 000 тонн), тогда как автомобильные в этот же период выросли на 54%. Средний оборот грузового подвижного состава для полувагона в 2016 году составил 7,58 суток, а в 2018 уже 8,97 суток - это ухудшение на 18%.

"Одной из основных причин этого операционного упадка является хроническая неспособность Укрзализныци выполнить свою инвестиционную программу. В 2016-2018 годах выполнение инвестиционной программы Укрзализныци не превышало 67%, а в 2019 году вообще упало до 50% (9 млрд грн при утвержденном плане в 18 млрд грн) ", - указывает ФРТУ.



Постоянное невыполнение инвестиционной программы также привело к деградации инфраструктуры: сейчас более трети железнодорожных путей требует ремонта. Это приводит к снижению скоростей движения и ухудшению эксплуатационных показателей дороги. Развитие инфраструктуры стоит отдельного внимания: если в период с 1991 по 2012 год в Украине электрифицировалось в среднем более 100 км в год, то с 2014 по 2020 годы электрифицировано всего 14 км, указывают в Федерации.



"Прогрессирующая неэффективность работы АО" Укрзализныця "в свою очередь негативно влияла на украинские предприятия и экономику. Предыдущее руководство Укрзализныци с этим не считалось и уделяло основное внимание повышению железнодорожных тарифов различными способами. Однако, рост тарифов (в 2,1 раза за период 2014-2019 г.) приводил к потере грузов и доходов. Постоянные повышения тарифов без операционных улучшений и сдвигов в качестве сервиса подорвали доверие общества к АО "Укрзализныця" и приводили к политической напряженности", - отмечают в ФРТУ.



В Федерации напоминают: фактически компанией руководят Наблюдательный совет и правление. Причем большинство нынешнего состава Наблюдательного совета, включая Председателя, находятся на должностях уже почти 3 года. А в пояснительной записке к постановлению ВРУ о создании ВСК справедливо отмечается: "по результатам 2019 Акционерное общество "Украинская железная дорога" показало худшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности. Резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходит с начала 2017 по настоящее время".



"Вместе с тем, нынешний Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак работает в компании чуть больше полугода, с 26 августа 2020 года. И именно в последние несколько месяцев в работе Укрзализныци наблюдаются определенные изменения к лучшему. Средний оборот грузового полувагона уменьшился с 9,91 суток в декабре 2019 до 6,7 суток в декабре 2020 - это улучшение более чем 33%! Владельцы грузов отмечают улучшение качества сервиса, которое отражается в увеличении скорости доставки грузов и количества одобренных заявок на грузовые перевозки. Стоит отметить, что при текущем правлении Укрзализныця начала закупку электроэнергии напрямую у производителя электроэнергии "Энергоатома", что позволит экономить около 4 млрд грн ежегодно. Остается открытым вопрос, почему раньше нынешний Наблюдательный Совет АО "Укрзализныци" и предыдущие правления на это не обращали внимания", - подчеркивают в ФРТУ.



Именно поэтому, по убеждению Федерации, Временной следственной комиссии Верховной Рады необходимо провести комплексную и детальную оценку деятельности всего правления и всего Наблюдательного Совета АО "Укрзализныця" и каждого из их отдельных членов за весь период 2017 - 2020 годов.

Как известно, Верховная Рада в январе создала Временную следственную комиссию, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах, в том числе и нарушения на сумму в 12 млрд. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Наблюдательный совет УЗ оценить деятельность нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что вместо того, чтобы расследовать причины критической ситуации в Укрзализныце, вновь созданная ВСК занимается охотой на ведьм. Ведь вместо того, чтобы беспристрастно подойти к ситуации в компании и разобраться, какова причина провала всех запланированных реформ, происходит борьба: одна политическая группировка хочет отобрать контроль над Укрзализныцей у другой.