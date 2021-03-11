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Новости Происшествия
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В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

В Черном море затонул сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на Дону в румынский порт Констанца. На его борту которого находились 13 моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщило агентство Agerpres.

Про его данным, два человека погибли, один числится пропавшим без вести. Еще десять моряков удалось спасти. В компании Petroleum Services Group агентству сказали, что все находившиеся на судне - граждане Украины.

Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено в 1973 году, т.е. 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов.

Его грузоподъемность составляет 3506 тонн дедвейта, а текущая осадка – 3,8 метра. Ее длина составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра.

Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно затонуло за пять минут: спасенные у берегов Турции украинские моряки рассказали о крушении сухогруза ARVİN

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.
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Топ комментарии
+9
Царство небесне затонувшим, а живим побажання більше ніколи не зв'язуватись з кацапами.
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11.03.2021 12:19
+8
нужно думать перед трапом о последствиях, 50 лет в солёной воде, да там палуба на краске держалась.
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11.03.2021 12:36
+5
опять 25)) ржавая посудина из 70х "река море" вопреки санкциям работала на оккупантов и ..утонула
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11.03.2021 12:21
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Царство небесне затонувшим, а живим побажання більше ніколи не зв'язуватись з кацапами.
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11.03.2021 12:19 Ответить
опять 25)) ржавая посудина из 70х "река море" вопреки санкциям работала на оккупантов и ..утонула
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11.03.2021 12:21 Ответить
Нехай щастить!
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11.03.2021 12:23 Ответить
А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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11.03.2021 12:25 Ответить
нужно думать перед трапом о последствиях, 50 лет в солёной воде, да там палуба на краске держалась.
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11.03.2021 12:36 Ответить
Я много и часто вижу, в бинокль, со смотровой площадки, у моря. Таких лоханок нереально много осталось ещё! Бывает, что я вижу одновременно 5-6-7, идущих в Ростов и оттуда. Мой племянник тонул на одном из них, правда- турецком, в Азовском море, зимой. Более в моря- ни ногой!
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11.03.2021 12:43 Ответить
Ты же должен был отбыть на какое то суперсудно в Нидерландах.
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11.03.2021 14:53 Ответить
кацапія - то як прокляття для українця, тримайся якнайдалі!
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11.03.2021 12:47 Ответить
Донбасский уголек перли румынам...
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11.03.2021 13:17 Ответить
стопудово))
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11.03.2021 16:18 Ответить
Да сколько-же можно эксплуатировать эти дырявые жабодавы? Десять лет максимум и на свалку.
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11.03.2021 14:47 Ответить
 
 