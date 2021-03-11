В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

В Черном море затонул сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на Дону в румынский порт Констанца. На его борту которого находились 13 моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом сообщило агентство Agerpres.

Про его данным, два человека погибли, один числится пропавшим без вести. Еще десять моряков удалось спасти. В компании Petroleum Services Group агентству сказали, что все находившиеся на судне - граждане Украины.

Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено в 1973 году, т.е. 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов.

Его грузоподъемность составляет 3506 тонн дедвейта, а текущая осадка – 3,8 метра. Ее длина составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра.

Судно затонуло примерно в 70 морских милях от порта Констанца. На место инцидента был отправлен корабль Artemis, принадлежащий румынскому агентству по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM).

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Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.