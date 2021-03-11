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Новости Политика Украины
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На должность ректора КНУ им. Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них экс-спикер Рады Литвин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На должность ректора КНУ им. Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них экс-спикер Рады Литвин

На должность ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко претендуют шесть кандидатов.

"Выборы ректора Киевского национального университета состоятся в сроки, предусмотренные приказом Министерства образования и науки Украины №513-к от 29.12.2020 года - 17 марта 2021 года. В выборах примут участие 4 139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанты, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора", - говорится в сообщении университета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в соответствии с письмом Минобразования на должность ректора КНУ им. Шевченко претендует 6 кандидатов.

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В частности, кандидатом на должность являются: доктор психологических наук, профессор Сергей Болтовец, кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская.

Нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен впервые на должность ректора в 2008 году. 29 октября 2015 года он был назначен снова сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.

Как сообщалось, в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.
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Топ комментарии
+5
О! Ще один Вовачка. Красівий мущіна, як казали дами бальзаківського віку і бігли голосувати за нього. Україні потрібен Литвин!
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11.03.2021 12:31
+4
Ни физика, ни математика, одни пиз.....олы!
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11.03.2021 12:35
+4
Литвина там только не хватало.
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11.03.2021 12:36
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Тю, дивна система - а що в 2 турі треба ще якийсь % голосів набрати? Я думав, що як на виборах президента - двоє кращих виходять в 2 тур і там переможець - той, хто набрав просту більшість голосів...
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11.03.2021 12:27 Ответить
а как по-вашему определяются двое лучших? не в количестве голосов?

вы школу-то начальную хоть закончили?
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11.03.2021 13:06 Ответить
Ви не зрозуміли - в 2 тур виходять два переможці першого і з них по ідеї мали б вибрати ректора. АЛЕ в моєму універі виявилось все не так - читайте уважно статтю: в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором.
Як у 2 турі може не вистачити голосів???
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11.03.2021 13:17 Ответить
Потому что, во втором туре,требуется набрать больше 50%.Теперь будет третий тур(и снова надо больше 50%);и так до бесконечности.Кто создал,такие условия выборов,это уже другой вопрос... .
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11.03.2021 13:37 Ответить
Мені цікаво, як тоді в третій тур потрапив Литвин, якого не було ні в 1 турі, ні, тим більше в 2?

Може під нього це все і виписали? Бо Литвин ще Юща просив назначити його ректором (коли ректорів ще назначали, а не вибирали), але Ющ молодець послав його...
До речі, Литвин - лише формально викладач КНУ, він тупо завжди забивав і не ходив читати лекції у нас на істфаку...
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11.03.2021 13:40 Ответить
Литвишка,на следующий день, разрешит путину припарковать свои танки на парковке этого универа на скромную плату.
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11.03.2021 12:30 Ответить
Цього "доктора" з його історією ще треба довго і довго лікувати.. Шаріков бл***.
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11.03.2021 12:47 Ответить
О! Ще один Вовачка. Красівий мущіна, як казали дами бальзаківського віку і бігли голосувати за нього. Україні потрібен Литвин!
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11.03.2021 12:31 Ответить
Циничненько.
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11.03.2021 12:34 Ответить
Ни физика, ни математика, одни пиз.....олы!
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11.03.2021 12:35 Ответить
КНУ - все-таки більше гуманітарний універ, хоча і має багато технічних та природничих факультетів... У КПІ от теж є факультет книговидання, але звідти ж не йдуть у ректори, бо це універ технічного спрямування!
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11.03.2021 13:41 Ответить
Где-то 50 на 50 по факультетам, но студентов - гуманитариев по крайней мере раньше было 30%!
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11.03.2021 16:16 Ответить
Я вчився в КНУ, гуманітаріїв там значно більше, ніж технарів, а на природничі факультети (біологія, географія) - постійно недобір!
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11.03.2021 20:57 Ответить
В каком году?
Какая география?
Ты на выставке бывал?
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12.03.2021 10:01 Ответить
Звичайно, там ж вступ вібувався...

І географія - не зовсім на виставці, там корпус трохи далі...
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12.03.2021 10:12 Ответить
Физфак, мехмат, радиофак, кибернетика - они все испарились?
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12.03.2021 10:19 Ответить
Я не кажу, що їх немає, я кажу, що на гуманітарних спеціальностях учиться БІЛЬШЕ студентів зараз! Раніше - було інакше, а зараз більше всього юристів, політологів, філологів, соціологів, журналістів і тд...
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12.03.2021 10:31 Ответить
У мене друг закінчив школу з трійками і легко поступив на географію в КНУ на бюджет, бо там недобір... На фізфаку, хімфаку - так само... Фізмат і кібернетика трохи краще, бо туди ІТ-шники
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12.03.2021 10:34 Ответить
Литвина там только не хватало.
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11.03.2021 12:36 Ответить
Що "доброго" кандидата на ректора пропонують, тільки що цей невіглас доброго зробив для України ,може в замовному вбивстві Гонгадзе разом з Кучмою тоді його місце в іншому закладі.
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11.03.2021 12:46 Ответить
18+Члени фракцій
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11.03.2021 12:49 Ответить
Висунутий член Литвин.)))
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11.03.2021 12:56 Ответить
у меня только 1 вопрос - ПОЧЕМУ ЭТОТ ПОДОНОК ЛИТВИН ДО СИХ ПОР НЕ СИДИТ ЗА ДЕЛО ГОНГАДЗЕ?


И ПОЧЕМУ НЕ СИДИТ ЕГО БРАТЕЛЬНИК - ПОГРАНИЧНИК, КОТОРЫЙ ВЕСНОЙ 14 ГОДА СДАЛ ГРАНИЦУ АРМИИ РФ И ПРОПУСКАЛ БОЕВИКОВ С ОРУЖИЕМ НА ДОНБАСС?
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11.03.2021 13:08 Ответить
Сейчас когда наша страна по колено в зеленой слизи - возможно все). Месяц назад Ректором НАУ избрали подонка и сепаратиста, ватника и сторонника януковича - Максима Слуцкого и ниче, никакой реакции.
Эта мразь после того как его выбросили из кресла Главы Соломенской РДА в г. Киеве 5 лет прятался, сидел у себя на даче. При зеленых слизняках, этот подонок по лдоговоренности и при поддержке ОП избрался ректором.
По-этому не удивлюсь, если Ректором КНУ им. Шевченко "выберут" одного из организаторов убийства Гонгадзе - подонка Литвина.
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11.03.2021 13:12 Ответить
Тю, я думав, що Бугрова вже вибрали. Гадаю, у другому турі, треба підтримувати саме Бугрова
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11.03.2021 13:19 Ответить
Так 2 тур вже був... Бугров набрав найбільше голосів, але, як виявилося, цього замало - за новими правилами КНУ треба набрати понад 50% голосів - тупа система!
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11.03.2021 13:42 Ответить
Я бы кугута и приспособленца, псевдо"ученого" даже до конкурса не допустил. Ректор легендарного университета им. Шевченко - Литвин - это позор нации и государству!
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11.03.2021 13:31 Ответить
Яка тільки бидляцька шваль не лізе в Універ.
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11.03.2021 14:53 Ответить
--- Я сподівався .що за здачу Криму / Харків. угоди.../ литвина .як мінімум. мали ощасливити посадою у теплому Криму на посаді ректора Севастопольського гуманітар...чи національн. університетів із квартирою в " ластівчиному гнізді " на Форосі !? Ну і прохіндєй... НЕ можу забути . як воно хвалилося ефірі спогадами про те .як за 1 руб. наймав ровесників односельчан / щоб не забруднити "корочки" / переносити його на спині від міжміської траси . до сільської батьківської хати ...Так ! Сьогодні у нього . як ніколи є такий шанс : очолити нашу націнальну гордість--національн. універ.--це ми / ЗЕ-зомбі--73 / надали йому такий шанс !!!
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11.03.2021 15:46 Ответить
 
 