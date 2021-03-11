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Новости Политика Украины
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финансирование (1705) НАПК (1162) Слуга народа (2548) Новиков Александр (69)

"Слуга народа" не получит госфинансирование, пока не подаст исправленный отчет, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока в политсиле "Слуга народа" не подадут исправленный отчет, то эта партия не сможет получить государственное финансирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.

"Пока не будет подан партией "Слуга народа" исправленный отчет, согласно требованиям Закона "О политических партиях", партия не может получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование остановлено", - сообщил он.

По словам Новикова, государственное финансирование всего получают 5 партий, "все парламентские партии получают государственное финансирование".

Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".

Позже глава партии Корниенко заявил, что в "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нічого страшного - ***** профінансує!
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11.03.2021 12:30 Ответить
Исправлениям есть цена ?
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11.03.2021 12:30 Ответить
Все має свою відповідну ціну.
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11.03.2021 12:35 Ответить
А оно им надо? Главное, чтобы Игорь Валерьевич не передумал финансировать....
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11.03.2021 12:37 Ответить
Бєні зараз не до фінансування слуг. Кажуть що вже Ахметов їх підфінансовує.
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11.03.2021 12:39 Ответить
Клоуни навіть звіт толком скласти не можуть.
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11.03.2021 12:37 Ответить
Настільки тупі,що розікравши власний,партійний фонд,не змогли знайти людину,що змогла б пояснити витрати....
"Слуга народу" не отримає державне фінансування, поки не подасть виправлений звіт, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4946
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11.03.2021 12:43 Ответить
Не отримає? - куди ти нах.. дінишся,коли прийде час отримувати 100 тисяч преміальних і десятки тисяч гривень допомоги на лікування?
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11.03.2021 13:15 Ответить
З приводу цієї новини доречне одне слово Міколи Яновіча, яке ввійшло в анали як і всесвітньо відома коротка фраза Унилої Лошаді.
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11.03.2021 14:47 Ответить
 
 