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В МВД за сутки выявили 365 новых случаев COVID-19, большинство в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 365 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По данным ведомства, наибольшее количество больных правоохранителей зарегистрировано в Ивано-Франковской (22), Львовской (22) и Киевской областях (35).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 38040 правоохранителей МВД, выздоровели - 37047, умерли - 137.

В МВД за сутки выявили 365 новых случаев COVID-19, большинство в Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях 01
Инфографика МВД

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

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Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно! Кто хочет - болейте и умирайте, это ваше конституционное право - сдохнуть!
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11.03.2021 12:55 Ответить
 
 