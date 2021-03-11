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Арбитру и организаторам матча "Львов"–"Колос" вынесены предупреждения из-за несоблюдения языкового закона, - Креминь об инциденте с желтой карточкой для тренера Шумского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Общество

Арбитру и организаторам матча

Комитет по этике и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес предупреждение арбитру и организаторам матча 15-го тура украинской футбольной премьер-лиги "Львов"–"Колос" за несоблюдение требований языкового законодательства.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена. 

"Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции были переданы материалы проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, инцидента, который имел место во время матча 15-го тура Украинской премьер-лиги ФК "Львов" (Львов) - ФК "Колос" (Ковалевка) при участии уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра матча Николая Кривоносова", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что по результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игре УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В связи с этим арбитру и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований языкового законодательства.

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В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов" Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

Как сообщалось, ранее тренер ФК "Львов" Шумский рассказал о том, что получил от арбитра желтую карточку за просьбу перейти на украинский язык.

Автор: Ірина Дашківська
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Попередженнями та підозрами ,мову не захистишь!!! Принаймні штраф і дискваліфікація !!))))
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11.03.2021 12:56 Ответить
і воки ситі, і кози цілі.

А Шумського одразу після гри звільнили з посади ГТ. Тепер замість нього "розмовлятиме" з суддями, та й з інтерв'юерами Юра Калитвинцев. Українську він розуміє, але не розмовляє... Коли в збірній грав - навіть Гімн не співав: натуралізований, ще Суркісом...
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11.03.2021 12:57 Ответить
Чого ти дивуєшся! Аваков, а він міністр, за 7 років українською не розмовляє. Вони, як песики, розуміють, але сказати не можуть.
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11.03.2021 16:56 Ответить
У Лобановского они тоже бы отобрали тренерскую лицензию за несоблюдение яззакона.
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11.03.2021 12:59 Ответить
Ну Лобановскій залишився в СССР мозгамі і мєнталітєтом. Типовий совок, придатний лише для біогумусування.
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11.03.2021 13:03 Ответить
Відібрали б. А чим Лобановський відрізняється від решти громадян? - Тим, що називав українську мову "курдупельною"?
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11.03.2021 13:07 Ответить
Франція.Теперішній Мовний Закон "Тубона"....
навіть в приватних компаніях ніхто не має права проводити засідання,наради ,збори англійською-за це штраф.
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11.03.2021 13:12 Ответить
Еще как официйна,игрок имеет право получать наставления ридною мовою,может даже скаргу накатать дармоедам-чинушкам по этому поводу,и всё - поедет Лобановский в Польшу на клубнику.
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11.03.2021 13:15 Ответить
ПІСЛЯ ТОГО,ЯК "ПАТРІЙОТИ" "КАРПАТ" відправили ФК"Львів"(це не рівненський "Львів") з вищої ліги у першу, Львову, крім невеликої купки фанатів, стало насрати на футбол у Львові..((
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11.03.2021 13:08 Ответить
А що там Аваков? На нього вплинути страшно? Подвійні стандарти як завжди?
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11.03.2021 13:24 Ответить
У нас дуже зросійщений футбол і, мабуть, загалом увесь спорт. Майже всі футболісти дають інтерв'ю тільки російською. Коли до нашого "видатного" тренера Шеви звертаються англійською чи італійською, він відповідає тією ж мовою, а коли журналісти щось спитають українською - він відповідає російською. Треба якось пояснювати нашим спортсменам, що в публічній сфері треба послуговуватися українською.
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11.03.2021 13:30 Ответить
На рахунок тренера, то Ви абсолютно праві. А на рахунок гравців, то не все однозначно. Багато є іноземців, що грают в нас. Але є ще й таке, що є тренери й гравці, які здатні давати інтерв'ю українською мовою, але не роблять цього. Треба тут щось робити, але дещо обережно. Особливо на рахунок гравців.
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11.03.2021 14:09 Ответить
І ще. Тренерів і гравців необхідно закликати, шукати в собі можливість використовувати українську мову в інтерв'ю. Думаю, що на дуже багатьох це справить враження. Процес має піти. А далі буде видно.
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11.03.2021 14:17 Ответить
Интересно, что на это скажут ФИФА и УЕФА. Обычно они очень ревностно относятся к попыткам решать связанные с футболом вопросы в судебных инстанциях.
Хотя тут к футболу - отношение очень непрямое, но все же. Не хотелось бы из-за этого получить санкции для сборной или клубов.
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11.03.2021 13:52 Ответить
 
 