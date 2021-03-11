ДТП с гражданами Украины в Польше: 21 человек до сих пор в больницах, одного выписали

По состоянию на 11 марта в больницах на юге Польши находится 21 украинец, попавшие в ДТП 6 марта. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Накануне из больницы выписали одного человека. Поэтому, сейчас в больницах находится еще 21 человек, двое из которых остаются в тяжелом состоянии", - сообщил Павлюк.

Он добавил, что выписан человек решил дальше не ехать в Украину, а вернуться к семье, которая находится в Польше.

По словам украинского дипломата, еще 3-4 пострадавших готовятся к перевозке в Украину до конца следующей недели. Они не могут передвигаться самостоятельно, поэтому их нужно перевозить в Украину каретами скорой помощи. Генконсул объяснил, что их жизни ничего не угрожает, но они потребуют длительного лечения и последующей длительной реабилитации. Сейчас решается вопрос об их перевозки в Украине.

Также Павлюк сообщил, что похоронная фирма завершает сбор всех документов для вывоза тел пяти погибших украинцев домой.

"Тела пятерых украинцев планируют вывозить двумя катафалками завтра. Если до завтра не удастся подготовить все документы, то отправку тел будет отложено до понедельника", - сказал генконсул.

Он уточнил, что двух погибших женщин перевезут в Кривой Рог, третью - в Одессу, а двух умерших мужчин - в Шепетовку и Тернополь соответственно.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

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