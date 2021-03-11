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Новости Политика Украины
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Почти все подписи на протоколе о переименовании "Партии Шария" не являются аутентичными, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Почти все подписи на протоколе о переименовании

У правоохранителей имеются сомнения в аутентичности подписей в протоколе о переименовании политической партии "Партия Шария".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"На Протоколе о переименовании "Партии Шария" почти все подписи не являются аутентичными", - рассказал собеседник издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария", - Окружной админсуд Киева

Напомним, в 2019 году пророссийский пропагандист Анатолий Шарий объявил о создании партии путем перерегистрации партии "Об'єднана Україна", которая была зарегистрирована в 2015 году адвокатом Анатолием Жилой. В результате партия была переименована в "Партию Шария".

Как сообщалось, Минюст требует запретить деятельность "Партии Шария".

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 13:02 Ответить
знач нехай готують базу.
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11.03.2021 13:18 Ответить
Майже всі підписи на протоколі про перейменування "Партії Шарія" не є автентичними, - джерело - Цензор.НЕТ 8527
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11.03.2021 13:20 Ответить
Але для Малюськи це є велика проблема щоб закрити партію Шаріка!!! Для нього ще більша проблема коли жінка б"є його макогоном за малу зарплату!!!
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11.03.2021 16:15 Ответить
Могут, когда хотят!..
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11.03.2021 17:16 Ответить
У мене одне питання: в керівництві країни є хоч одна людина, яка б відстоювала інтереси України? Це просто нонсенс! У країні відкрито діють ворожі партії, телеканали, банки і т.п. І ВСІМ НАСРАТЬ!
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11.03.2021 19:05 Ответить
 
 