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Новости Происшествия
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МИД (6655) моряки (1075) сухогруз (43) Черное море (1340) Николенко (155)

В МИД подтвердили гибель украинских моряков у берегов Румынии: 10 человек спасены, 2 погибших, поиски одного продолжаются

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В МИД подтвердили гибель украинских моряков у берегов Румынии: 10 человек спасены, 2 погибших, поиски одного продолжаются

В Министерстве иностранных дел подтвердили крушение судна Volgo Balt 179 с тринадцатью гражданами Украины на борту.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660"№, - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.
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Топ комментарии
+4
Судно російське? Волго Балт.
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11.03.2021 13:17
+4
Seatrans CO LTD-Nikolayev. Это тот же судовладелец, судно которое затонуло у Турции, в январе. Да, уж. Можэ с этой компашкой пора разобраться? Что за корыта у неё, которые тонут почти ежемесячно?!
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11.03.2021 13:37
+3
Назва Волго Балт досить специфічна для українського власника.
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11.03.2021 13:33
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гибель "украинских" моряков (?) шо там украинского? они што, перевозили патроны чэ.зет, на передовую? токо сигарэты...
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11.03.2021 13:15 Ответить
Судно російське? Волго Балт.
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11.03.2021 13:17 Ответить
Судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev .
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11.03.2021 13:28 Ответить
Назва Волго Балт досить специфічна для українського власника.
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11.03.2021 13:33 Ответить
як і для Коморських островів )))
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11.03.2021 14:00 Ответить
С3,14жене при Кравчуку?
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11.03.2021 19:07 Ответить
Судя по дате постройки судна , то вполне возможно У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають - Цензор.НЕТ 3872
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11.03.2021 19:37 Ответить
Волго Балт це серія суден, така собі назва типу проекту.
Наприклад були великі серіі Муром, Бежиця, Слов'янськ а також малі серії Зоя Космодем'янська і всі вони експлуатувалися в Чорноморському пароплавстві.
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11.03.2021 14:22 Ответить
І що зараз із "Зоєю", ще не зіржавіли?
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11.03.2021 14:24 Ответить
Не вугілля з Донбасу, часом, пливло на судні?


@luiza4kaLova_

«Волго-Балт 179» шел под флагом Коморских Островов.

6 марта он покинул Ростов-на-Дону с грузом угля.
Сколько там шахт в Ростовской области осталось?
Что за груз угля был на борту?
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11.03.2021 15:39 Ответить
Затонула галера.....
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11.03.2021 13:18 Ответить
Seatrans CO LTD-Nikolayev. Это тот же судовладелец, судно которое затонуло у Турции, в январе. Да, уж. Можэ с этой компашкой пора разобраться? Что за корыта у неё, которые тонут почти ежемесячно?!
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11.03.2021 13:37 Ответить
Возраст. The rusty basket.
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11.03.2021 14:25 Ответить
Война, санкции ...Наняли украинское судно и повезли груз из Ростова в Румынию и нет никаких войн и санкций.
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11.03.2021 13:44 Ответить
 
 