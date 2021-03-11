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Положительной динамики в переговорах с РФ по Донбассу нет с июля 2020 года, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Положительной динамики в переговорах с РФ по Донбассу нет с июля 2020 года, - Резников

В последний раз положительная динамика в переговорах с Россией по Донбассу была в июле 2020 года, тогда удалось договориться о соблюдении режима "тишины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Последнее, что было хорошего - мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди", - отметил вице-премьер.

По словам Резникова, "начало страдать даже гражданское население".

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"Приглашенные из ОРДЛО с российскими паспортами - марионетки РФ, - вместе с представителями РФ начали блокировать переговоры еще с июля, когда прозвучало постановление ВР о назначении местных выборов. Видите ли, оно им не понравилось. По их мнению, таким образом Верховная Рада, якобы вышла из Минских соглашений. Но почему-то у них не вызвало возмущения такое же постановление в 2015-м году, где было сказано, что выборы проходят только на подконтрольной правительству территории Украины, что логично", - объяснил он.

"На ровном месте натянули новую историю, мол, теперь хотим, чтобы парламент проголосовал за новое постановление, которым признает Минские соглашения. Опять объясняем: Минские соглашения не являются международным договором или конвенцией, это политико-дипломатические договоренности. И так из заседания в заседание", - добавил Резников.

В то же время, вице-премьер отметил, что "несмотря на все негативное, нам нужно дальше продолжать переговоры".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
просто дива якісь!
а такий же ж мир в очах путєна світився!
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11.03.2021 13:13
+2
т.е.,"пасередине" уже не катит ?
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11.03.2021 13:15
+1
Не может быть.
А этот дебил очкастый думал, что азиаты просто так соберут оружие и отвалят с захваченных территорий?
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11.03.2021 13:16
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просто дива якісь!
а такий же ж мир в очах путєна світився!
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11.03.2021 13:13 Ответить
т.е.,"пасередине" уже не катит ?
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11.03.2021 13:15 Ответить
Ні, бо впевнилися. що посередині тільки "шоколадне" око і марно туди заглядати.
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11.03.2021 14:54 Ответить
Не может быть.
А этот дебил очкастый думал, что азиаты просто так соберут оружие и отвалят с захваченных территорий?
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11.03.2021 13:16 Ответить
скорей мы перестали сдавать назад , от динамика и тормознулась ...до этого все продвигалось именно так !!
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11.03.2021 13:20 Ответить
Як на мене позитивної динаміки з росією не було щонайменше с 2014 року.
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11.03.2021 13:24 Ответить
Хто б міг подумати? Положительной динамики в переговорах с РФ по Донбассу нет с июля 2020 года, - Резников - Цензор.НЕТ 3309
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11.03.2021 13:25 Ответить
А в чому ж була для України "позитивна" динаміка, до липня 2020 року?
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11.03.2021 13:43 Ответить
Та хоч просувалися в "сіру зону", а не відходили назад з зайнятих позицій.
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11.03.2021 14:56 Ответить
ну как прогнулись с отведением и перемирием так и показали свою слабость. а кацапы имеют только слабых. лузеры
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11.03.2021 13:49 Ответить
А про що ще кацам можна було говорити, коли вони добилися безкарного "режиму тиші"?
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11.03.2021 14:52 Ответить
Виглядає так, що після обміну полоненими, в якому РФ забрала Цемаха, беркутівців вона до перемовин "совершенно охладела".
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11.03.2021 15:05 Ответить
"Дінамікі нєт" з 2014 року!
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11.03.2021 15:34 Ответить
 
 