Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на курорт "Буковель" с требованием его закрытия. Как рассказали организаторы, акция является "предупредительной".

Об этом сообщает местное издание "Галка", передает Цензор.НЕТ.

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Акция началась около 10:00, ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель".

Как отметила представительница "SaveФОП - Прикарпатье" Людмила Климчук, в акции принимают участие представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.

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Предприниматели выступают с такими вопросами и требованиями:

1. Почему после закрытия малого бизнеса на карантин ситуация не улучшилась, а ухудшилась?

2. Почему на вопрос сколько будет длиться карантин, никто не может дать ответа?

3. Почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, короновирус распространяется, а лечение платное?

4. Согласно выводам Министерства здравоохранения, новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с горнолыжного курорта "Буковель". Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Отсюда следует логичный вывод - если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы прервать цепь распространения вируса.

5. Предприниматели требуют равные условия ведения бизнеса:

Ввести жесткие ограничения для всех, без исключения, на четко определенный срок;

разрешить деятельность микробизнеса и обеспечить контроль за соблюдением карантинных норм.



























