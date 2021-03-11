Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области заблокировали дорогу на курорт "Буковель" с требованием его закрытия. Как рассказали организаторы, акция является "предупредительной".
Об этом сообщает местное издание "Галка", передает Цензор.НЕТ.
Акция началась около 10:00, ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель".
Как отметила представительница "SaveФОП - Прикарпатье" Людмила Климчук, в акции принимают участие представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.
Предприниматели выступают с такими вопросами и требованиями:
1. Почему после закрытия малого бизнеса на карантин ситуация не улучшилась, а ухудшилась?
2. Почему на вопрос сколько будет длиться карантин, никто не может дать ответа?
3. Почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, короновирус распространяется, а лечение платное?
4. Согласно выводам Министерства здравоохранения, новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с горнолыжного курорта "Буковель". Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Отсюда следует логичный вывод - если источником распространения вируса является курорт "Буковель", то нужно срочно его закрыть, чтобы прервать цепь распространения вируса.
5. Предприниматели требуют равные условия ведения бизнеса:
- Ввести жесткие ограничения для всех, без исключения, на четко определенный срок;
- разрешить деятельность микробизнеса и обеспечить контроль за соблюдением карантинных норм.
Пожалуйста, подождите...
шоколадками платят, чи тортами?
шо они там себе позволяют ???
(сарказм)
Буковель, до речі, належить Коломойші...
Будучи Президентом, он отжал часть акций у Ахметова, хотя собственно Ахметов, это человек-голограмма для прикрытия присутствия московских чекистов в украинском бизнесе. Теперь "Ахметов", Новинский, Порошенко наживаются на тарифах электроэнергии, немного Коломойский (Центрэнерго) и Фирташ (с Порошенко) на тарифах за газ. Не забываем, что нынешний премьер Шмыгаль, протолкнутый Зеленским БЕЗ утверждения программы Кабмина, ранее был топов в ДЭТЕК "Ахметова".
И вот ещё что хочу напомнить. Путин, с самого первого срока строил энергетическую супердержаву, о чём прямо и открыто заявлял. Поэтому, везде в энергетике просто необходимо искать следы, которые ведут к Путину. А мы должны понять, что главный фронт борьбы с Путиным и его ФСБ, это ЭКОНОМИКА, на острие которой находится ЭНЕРГЕТИКА. А главный способ нашей борьбы - это ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ!
Каждый столкнется с последствиями своих поступков- кто то сразу, а кто то спустя некоторое время.
«Вместе с поступками важны и мотивы их совершения. Если ворон прикрепит крылья лебедя, то лебедем не станет. От демонстрации своей безгрешности плохие поступки не превратятся в хорошие. Личность не изменится до тех пор, пока её сознание полностью не очистится».
Посеяв семена акации, нельзя получить манго. Точно так же человек, прибегающий к обману, никогда не получит счастье, обманывать чрезвычайно опасно для самого себя. Личность, посеявшая семена обмана, уколет ногу о выросшие колючки.
Ошибку можно простить один раз, но от постоянного повторения она становится привычкой, и наша привычка становится нашей судьбой.
Самый первый шаг избавиться от недостатков - осознать их в себе. Осознание своих изъянов - начало изменения.
То что Зеленский стал Президентом Украины, в первую очередь виноваты сторонники Соевого.
Вот и Всё
Гугль любезно ответил, что в 2016 году Буковлем владели Беня Коломойский и Боголюбов .
"Кто владеет Буковелем
ПриватБанку принадлежит большая часть земли и недвижимости Буковеля. Госбанк контролирует две трети комплекса - имущество было принято на баланс в 2017 году в счет погашения кредита, связанных с прежними акционерами компаний на сумму 15 млрд грн, рассказала на встрече с журналистами замглавы Приватбанка Галина Пахачук, сообщает Лига.
Еще треть комплекса находится в залоге Нацбанка по кредиту рефинансирования, выданному банку еще до национализации. ПриватБанк должен НБУ 2,6 млрд грн, имущественным поручителем выступила компания Скорзонера."
https://inshe.tv/economics/2018-11-08/385637/
Нынче у нас 2021, так кто теперь владеет Буковелем?
Мне очень сильно кажется, что владельцы Буковеля таки не сменились.
А ежели это так, то "перекрывайте" и дальше Буковель, лохи ушастые, ведь "бубочка" как он сам сказал, "не лох"(С).