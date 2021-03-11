Россия не выполнила ни одной рекомендации по правам человека в оккупированном Крыму, - ООН

В мониторинговой миссии ООН заявили, что Россия, которая оккупировала Крым, не выполнила ни одной рекомендации по улучшению ситуации с правами человека на полуострове.

Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в стране, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, с момента создания Миссии в Украине Управление Верховного комиссара по правам человека выпустило 31 периодический и 8 тематических докладов, в которых содержатся "конкретные практически осуществимые и основаны на фактах" рекомендации по улучшению ситуации с правами человека в Украине.

"После нашей первой оценки в сентябре 2020 года мы пришли к выводу, что правительство Украины полностью выполнил 12 процентов из рекомендаций УВКПЧ, предоставленных в предыдущих периодических и тематических докладах по Украине и частично выполнил 57 процентов из них. 31 процент остается невыполненным. Этот прогресс вселяет оптимизм", - сказала Богнер.

В то же время, отметила она, самопровозглашенные "республики" полностью выполнили 3 процента рекомендаций и частично выполнили 19 процентов, а 78 процентов остаются невыполненными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Положительной динамики в переговорах с РФ по Донбассу нет с июля 2020 года, - Резников