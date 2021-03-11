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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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65 тысяч детей в ОРДЛО не имеют украинских свидетельств о рождении, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

65 тысяч детей в ОРДЛО не имеют украинских свидетельств о рождении, - ООН

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявляет, что на оккупированном Россией Донбассе около 65 тыс. детей не имеют украинских свидетельств о рождении.

Об этом Богнер сказала на брифинге во время презентации нового доклада о правах человека в Украине, которая охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что введенные на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения ограничения в связи с COVID-19 стали "тяжелым бременем" для гражданского населения и препятствуют свободе передвижения.

"Как результат, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии разграничения в обоих направлениях снизилось на 96%, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее", - отметила Богнер.

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По ее словам, от этих ограничений больше всего пострадали люди старшего возраста, особенно женщины, которые представляли большинство тех, кто пересекает линию разграничения.

"Строгие ограничения свободы передвижения через линию разграничения особенно повлияли на пенсионеров, живущих на территориях самопровозглашенных "республик" (районы оккупированной Россией части Донбасса. - Ред.) и сталкивающихся с проблемами получения пенсий на территории, контролируемой правительством Украины. Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тыс. детей не имеют выданных Украиной сертификатов о рождении", - сказала Богнер.

Она подчеркнула, что это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины.

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"Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер.
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Топ комментарии
+5
это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3252658. А они хотели быть гражданами Украины? Кто орал: Путин введи.... и кидался под наши танки?
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11.03.2021 13:56
+4
Все правильно. Вишкребки моторил з гівами мають жити на підарасії...
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11.03.2021 14:09
+3
Ну і що? Нас то має хвилювати? Путян ввяді вайска!!!
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11.03.2021 14:08
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Потому и не имеют, нет свидетелей.
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11.03.2021 13:51 Ответить
это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3252658. А они хотели быть гражданами Украины? Кто орал: Путин введи.... и кидался под наши танки?
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11.03.2021 13:56 Ответить
Все правильно. Вишкребки моторил з гівами мають жити на підарасії...
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11.03.2021 14:09 Ответить
Ну і що? Нас то має хвилювати? Путян ввяді вайска!!!
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11.03.2021 14:08 Ответить
Вот и славно.
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11.03.2021 14:24 Ответить
Я не представляю, как мы будем интегрировать в наше общество людей, которым 7 лет подряд методично вбивали в черепушки страшилки о фашиствующем "Правом Секторе", хунте, гос. перевороте?!! И ОНИ В ЭТО СВЯТО ВЕРЯТ!!! Ну разве может пУТИН врать? А тем более, если это подкреплено деревянным Фублем??? И кстати, о детях! Ведь много детей из этих 65 тыс.- это гнилые плоды ублюдков, которые убивают наших воинов! И мне было бы противно осознавать, что налоги моих соотечественников идут на выплату "детских" какой-то самке, которая и спит с колорадской лентой, а может, и "постреливает", подменяя благоверного, пока он жрет или курит. Excuse me, за эмоции!!!
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11.03.2021 15:39 Ответить
Ну, это их проблемы.

,
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11.03.2021 15:52 Ответить
А зачем нам украинцам портить генеалогию и кровь детьми ватниц и чеченов с бурятами?
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11.03.2021 16:20 Ответить
""Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер"
Да канешно, твою мать!
Сейчас в Донецк выедут комиссии и всем раздадут!
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11.03.2021 17:00 Ответить
И не надо
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11.03.2021 17:05 Ответить
Давайте скажем чесно - ніякий дамбас впихнути в Україну не вийде, доки там не видохнуть всі кацапи та їх прихвостні. Так що по барабану, яке там у них буде громадянство.
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11.03.2021 19:40 Ответить
 
 