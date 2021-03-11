В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак

Центр противодействия дезинформации может заработать в Украине уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни я бы сказал, начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - заявил Ермак.

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Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.