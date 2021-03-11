В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак
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Центр противодействия дезинформации может заработать в Украине уже на следующей неделе.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни я бы сказал, начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - заявил Ермак.
Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.
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Центр реформ под руководством Саакашвили давно создали и где те реформы?
Єрмаки, Зеленські, пам'ятайте, судитись з Bellingcat вам доведеться в міжнародних судах, а не в кишенькових, вовчих.
l@MGorokhovska
Беллінгкет виграла суд проти рашистської,пропагандистської помийки,головою якої є Пригожин.
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В цьому випадку Пєцє і його ботофермі нічого не загрожує. Бо жоден з них не вимагав дострокові.