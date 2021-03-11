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Новости Политика Украины
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дезинформация (297) СНБО (4374) Ермак Андрей (1192)

В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак

Центр противодействия дезинформации может заработать в Украине уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни я бы сказал, начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - заявил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак

Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Треба терміново запускати центр до 21 березня, щоб фільм про вагнерівців назвати дезінформацією.
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11.03.2021 13:55
+9
и первое задание "центра" - истерить о "дезинформации" от Беллингкэта))
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11.03.2021 13:55
+7
Взялися за проросійських,а потім якось непомітно візьмуться і за щироукраїнських?
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11.03.2021 13:52
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и теперь, если сказать- барыга,свинярчуки- ворюги, то посадят?
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11.03.2021 13:51 Ответить
Та не, просто на дурку отвезут. К Наполеону.
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11.03.2021 13:58 Ответить
Санкции введут на пенсию или на заработную плату.
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11.03.2021 13:59 Ответить
Взялися за проросійських,а потім якось непомітно візьмуться і за щироукраїнських?
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11.03.2021 13:52 Ответить
Треба терміново запускати центр до 21 березня, щоб фільм про вагнерівців назвати дезінформацією.
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11.03.2021 13:55 Ответить
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский/ 73% поверят только Коломойскому.
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11.03.2021 13:55 Ответить
Поспішають до виходу першої частини розслідування Bellingcat.
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11.03.2021 13:55 Ответить
и первое задание "центра" - истерить о "дезинформации" от Беллингкэта))
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11.03.2021 13:55 Ответить
Ожидаем активных действий по решению проблем с неймоверным потоком вранья из ОП и лично от Зезедента.
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11.03.2021 13:55 Ответить
А кто будет определять, это дезинформация или нет? Или, как всегда на глаз? Как говорил Креминь, шо то там нэ так.
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11.03.2021 13:56 Ответить
Ось мені цікаво, коли Зеля бреше, це дезінформація, чи ні?
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11.03.2021 13:56 Ответить
Тепер у бубочки буде свій Гебельсь центр по дезенформації
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11.03.2021 13:58 Ответить
Давай вже хором разом з Зє, слугами урода і каломийським заспівайте про своє "міністерство правди".
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11.03.2021 13:58 Ответить
Що робити з цими фейкамиВ ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 2054
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11.03.2021 14:01 Ответить
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 621
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11.03.2021 14:02 Ответить
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 3772
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11.03.2021 14:02 Ответить
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 5725
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11.03.2021 14:03 Ответить
Ню-ню!
Центр реформ под руководством Саакашвили давно создали и где те реформы?
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11.03.2021 14:01 Ответить

Єрмаки, Зеленські, пам'ятайте, судитись з Bellingcat вам доведеться в міжнародних судах, а не в кишенькових, вовчих.

l@MGorokhovska
Беллінгкет виграла суд проти рашистської,пропагандистської помийки,головою якої є Пригожин.

Заявление Bellingcat о судебном решении Окружного суда Амстердама
https://www.bellingcat.com/riafan_ru/
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11.03.2021 14:02 Ответить
Писал уже, где они в ............. берут такие идеи? Они у себя говорят противоположное, попробуй разберись, где дезик, а где правда.
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11.03.2021 14:04 Ответить
Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5846
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11.03.2021 14:08 Ответить
В Госдепе кажуть что Зелемойским приходить Апокалипсдець Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4793
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11.03.2021 14:09 Ответить
А возглавит, конечно же, "неподкупный" М.ПОДЛЯК-ПОДОЛЯК с его смешной женской бото-фермой? Он же - "ПИХОВШЕК №2", солдат партии и т.д. Верный слуга критикуемых ранее им же ермака, зели и пр. Профессиональный отбеливатель чёрных душ, типа гивнюковича, иванющенко, левочкина и т.п. Страстный поклонник тёмных личностей, ибо отбеливание очень тёмных - дело сложное, а, следовательно, ДОРОГОЕ...
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11.03.2021 14:09 Ответить
Намного проще (И ДЕШЕВЛЕ!!!) создать что-то противоположное, напр.: "ЦЕНТР ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ". Работы будет мало, хватит всего ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, чтобы раз в неделю с огромным трудом найти и зафиксировать для истории что-то не совсем лживое В ПОТОКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗЕЛЕНОЙ БРЕХНИ (от зели, степанова, шмыгаля, пенде-мендель и т.п. "правдорубов")...
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11.03.2021 14:16 Ответить
Закликами до "Зєлю геть і дострокові", - теж буде РНБО займатись?
В цьому випадку Пєцє і його ботофермі нічого не загрожує. Бо жоден з них не вимагав дострокові.
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11.03.2021 14:20 Ответить
а таки все это здогово - потому что жорево и порево - это очень здорово... если уже центр дезинформации будет возглавляться еще и поставленным сотрудником снбо, подозреваемым в связи со спецслужбами страны-агрессора - это будет прекрасно... уже был минстэць, который стал минссык-минпук...
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11.03.2021 14:23 Ответить
заработает "ЗЕBellingcat " Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6466
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11.03.2021 14:32 Ответить
А международность в чем заключается? В присутствии агентов РФ?
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11.03.2021 14:55 Ответить
Як тільки фільм Bellingcat про вагнерівців вийде, так одразу і запрацює
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11.03.2021 15:01 Ответить
Поспішайте до виходу кінно про вас брехунів, щоб всю правду заганяти в фейки. Якби таке було у 2019 році, то Найвелічайший ніколи не став би преЗедентом, а його шобла депутатами, міністрами і різними прислугами в судах, прокуратурам, поліції.
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11.03.2021 15:22 Ответить
 
 