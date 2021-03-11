ОП поручил СБУ в кратчайшие сроки сфабриковать дело против Порошенко, в ОГП ищут того, кто решится подписать подозрение, - адвокаты

Офис Президента поставил задачу СБУ сфабриковать очередное дело против пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. В Офисе Генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

"Сейчас, по нашей информации, СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко. Это хорошо перекликается с тезисами, озвученными Офисом Президента в недавнем интервью пресс-секретаря Мендель. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса Президента, и Офиса Генпрокурора. Офис Президента активно ищет в Офисе Генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019, и особенно 2020 желающих делать это очевидно не так много, как раньше", - отметил Новиков.

Адвокат Головань также в очередной раз напомнил, что для выполнения задач по преследованию Порошенко ГБР грубо нарушает закон и пользуется "прикрытием" скандального Печерского суда.

"Ради того, чтобы досадить Порошенко - лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлена вне закона вся деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в разные суды, они обращаются только в Печерский, не только в делах Порошенко, но и всех остальных", - подчеркнул адвокат.

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Головань также отметил, что во время отчета в Верховной Раде Украины глава ГБР Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. На самом деле, как показывает полученный из Верховного Суда ответ на запрос адвокатов, такого разъяснения нет.

"Мы считаем, что эти ложные утверждения, господин Сухачев делал в Верховной Раде и его указания следователям общаться только с Печерским судом является свидетельством того, что его так же "взяли в оборот", как и его предшественников, начиная от Романа Трубы", - отметил адвокат Новиков.

Адвокаты напомнили, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.

"Я еще раз хочу призвать проверьте информацию, которую мы считаем достоверной, проводятся ли еженедельные совещания президентом Зеленским со своими силовиками? Обсуждается ли на них поиск и создание искусственного компромата на Петра Порошенко? Это сегодня достаточно важный показатель того, что происходит в целом в руководстве Офиса Президента и силовых ведомств", - подытожил Новиков.

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