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Новости Политика Украины
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Новиков (246) Порошенко (19352) СБУ (18714) Офис Президента (1693) Головань Игорь (109) Офис Генпрокурора (2055)

ОП поручил СБУ в кратчайшие сроки сфабриковать дело против Порошенко, в ОГП ищут того, кто решится подписать подозрение, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП поручил СБУ в кратчайшие сроки сфабриковать дело против Порошенко, в ОГП ищут того, кто решится подписать подозрение, - адвокаты

Офис Президента поставил задачу СБУ сфабриковать очередное дело против пятого президента и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. В Офисе Генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков.

"Сейчас, по нашей информации, СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко. Это хорошо перекликается с тезисами, озвученными Офисом Президента в недавнем интервью пресс-секретаря Мендель. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса Президента, и Офиса Генпрокурора. Офис Президента активно ищет в Офисе Генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019, и особенно 2020 желающих делать это очевидно не так много, как раньше", - отметил Новиков.

Адвокат Головань также в очередной раз напомнил, что для выполнения задач по преследованию Порошенко ГБР грубо нарушает закон и пользуется "прикрытием" скандального Печерского суда.

"Ради того, чтобы досадить Порошенко - лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлена вне закона вся деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в разные суды, они обращаются только в Печерский, не только в делах Порошенко, но и всех остальных", - подчеркнул адвокат.

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Головань также отметил, что во время отчета в Верховной Раде Украины глава ГБР Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. На самом деле, как показывает полученный из Верховного Суда ответ на запрос адвокатов, такого разъяснения нет.

"Мы считаем, что эти ложные утверждения, господин Сухачев делал в Верховной Раде и его указания следователям общаться только с Печерским судом является свидетельством того, что его так же "взяли в оборот", как и его предшественников, начиная от Романа Трубы", - отметил адвокат Новиков.

Адвокаты напомнили, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.

"Я еще раз хочу призвать проверьте информацию, которую мы считаем достоверной, проводятся ли еженедельные совещания президентом Зеленским со своими силовиками? Обсуждается ли на них поиск и создание искусственного компромата на Петра Порошенко? Это сегодня достаточно важный показатель того, что происходит в целом в руководстве Офиса Президента и силовых ведомств", - подытожил Новиков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
Bellingcat на п'яти фсб-шникам з колаборантами наступає. Шукають, чим відволікти увагу.
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11.03.2021 14:00
+25
Скомороха припекает. Тупой зеленый идиот хоть как-то пытается испортить жизнь Пороху. Но силенок у тупорылого криворогульного скотыняки не хватит, да и рожицей не вышел. Жизнь идет своим чередом, а он понемногу идет н...уй.
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11.03.2021 14:05
+21
гопніца Шмендель сказала, що Порошенку потрібно зупинити свою армію ботів.
Йульа, у нас немає рубільніка « вкл», « викл».
ПП навіть не підозрює про кількість своїх «ботів» і про існування кожного з нас.
Кожен з нас із своєю думкою, але одним спільним баченням майбутнього України!
Також портновцям і представникам п'ятої колони кремля , раджу закрити своі смердючі пельки щодо надуманих справ проти Пороха , тому що іх немає !!
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11.03.2021 14:46
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Коли з Свинарями країну обкрадав,та з Медвечуком бізнес мутив.
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12.03.2021 14:46 Ответить
Алё, ботяра проксевый!
Язык распух?)))
Или смена закончилась?)))
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11.03.2021 16:05 Ответить
Бутусов щойно зараз в передачі Романа Чайки розказує, що Порошенко і Забродський дали інтерв'ю Христо Грозєву для його фільму... Напевне, саме через це на Пороха шукають зачіпки...
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11.03.2021 15:35 Ответить
А я в маршрутці чув про сто мілярдів...
Може СБУ в маршрутках потертися? Дивись, щось накопають...😀
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11.03.2021 16:04 Ответить
Все не йметься зе-гнидам...
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11.03.2021 16:13 Ответить
Да там фабриковать ни чего не нужно. Берешь любое предприятие и расследуешь как его отжали.
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11.03.2021 16:33 Ответить
Кажуть що Порох в 7-8 класах в школі на перервах продавав дітям жувачки Фікс і Фокс і Дональд по спекулятивним цінам. японські серео-картки де дівчата підморгують і ГДРівських гумових ковбоїв і індіанців. останніх по 3 рублі за штуку. Там треба копати, там неорана нива економічних злочинів і корупційниї діянь..
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11.03.2021 16:39 Ответить
будемо наблюдати коли диктівна поїде у відпустку, призначить в.о. той підпише підозру і селяві.
але її зами це люди ПФГ і там дурних немає. А всі чувашські блазні з дбр "мечуть ікру" але немає запліднення, бо природа відпочиває поки що. А справу будь що хочуть порушити, бо вважають що в них появляться козирі у "грі" з америкою. А зараз, як колись говорив один з братів Шумахерів, грають безкозирку.
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11.03.2021 17:13 Ответить
Давай-давай, зебил, старайся! Ссыкун каждую неделю два года собирает совещание силовиков на тему "как посадить Порошенко"!
Такими темпами ты разговора с Байденом не дождешься!
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11.03.2021 23:41 Ответить
бывает такое гівно, которое никто не трогает, а оно всё равно воняет, что его забижают.
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12.03.2021 02:49 Ответить
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