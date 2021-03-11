РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12480 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 941 14
Медведчук (1754) Голобуцкий (31) БРСМ-Нафта (21) Шарий Анатолий (220)

Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий

СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии. Журналистами-расследователями было доказано, что это сеть заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба.

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своей заметке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если источники финансирования Медведчука по крайней мере попытались перекрыть, введя санкции против него и его окружения, то Шария пока никто не трогает. А зря, ведь здесь все лежит на поверхности: журналистами-расследователями из телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом" было доказано финансирование партии Шария сетью заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба", – отмечает Голобуцкий.

По словам политолога, Шарий и Медведчук является частью одной российской агентурной сети, которая оказывает влияние на политические процессы и занимается дестабилизацией в Украине.

Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" и соавтор законопроекта о коллаборационизме Егор Чернев заявил, что между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, которую уже установила СБУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
показать весь комментарий
11.03.2021 14:11
+3
Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:16
+2
Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
показать весь комментарий
11.03.2021 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luchshe vsevo na eto mozhet otreagirovatj avtovoditeli - bankrot seti za dva meseca
показать весь комментарий
11.03.2021 14:02 Ответить
Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:16 Ответить
Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
показать весь комментарий
11.03.2021 14:20 Ответить
Я тобі більше скажу, тут навіть є такі, що обожнюють нарошен!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:31 Ответить
Так за Шария давно доказано, что его купил какой то харьковский бизнесмен, теперь БРСМ, потом тетя Мотя из Конотопа будет. Бигус - это голова!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:02 Ответить
БРСМ. Не знаю ни единой такой заправки, в Мариуполе. Но где-то видел, наверное во время визита в Киев. Андрей Биба, значит. Как я понимаю- новые лица. Ранее о нем не слышал.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:07 Ответить
В Бердянске глянь.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
заправки БДСМ?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:09 Ответить
У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
показать весь комментарий
11.03.2021 14:11 Ответить
брсм - беларусский республиканский союз молодёжи...
эти заправки на мозырьских и новополоцких нефтепродуктах?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:16 Ответить
на нефтепродуктах "самзабадяжил" они)
показать весь комментарий
11.03.2021 14:36 Ответить
Вроде нефтебаза, принадлежащая брсм, в 14году горела несколько дней, с трупами, как потом доложило следствие, пожар возник при попытке разбодяжить(или забодяжить?) бензин неправильным насосом...
показать весь комментарий
11.03.2021 14:49 Ответить
пожары от неправильного насоса , а аварии от евроблях на дорогах...
тогда заправки горели, щаз там жжёт сбу
показать весь комментарий
11.03.2021 14:59 Ответить
это уже давно не новость .... еще при Порошенко про это говорили и писали ... Это видимо заказ для Данилова ? .. появилась надежда на реакцию ... Дай Бог!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:29 Ответить
 
 