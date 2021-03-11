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"Жлоб... Надо быть как все": отца пятилетней девочки, которую демонстративно унизили в детсаду Черновцов, начали травить в соцсетях

Новости Цензор.НЕТ Общество

В социальных сетях начали травить отца девочки Игоря Лесько, дочь которого в одном из детсадов Черновцов не поздравили с 8 марта, потому что ее родители не сдали на это деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

Он говорит, что буллинга в саду в отношении его дочери нет. В то же время его самого травят в интернете.

"Тезисы такие: "Отец — жлоб", "Надо быть как все", "Твоему ребенку подарки должен покупать ты", "Отец пиарится на травмах ребенка". Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", — отметил он.

Игорь также заверил, что не планирует переводить свою дочь в другой садик, хотя "участники родительского комитета сделают все, чтобы нас оттуда выжить".

Добавляет, что сейчас специалисты отдела образования проводят в учреждении служебное расследование. Отец девочки передает слова одного из специалистов, что, мол, представители родительского комитета "решили "объявить войну" (Игорю Лесько. - Ред.)".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В детсаду Черновцов демонстративно унизили пятилетнюю девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарок к 8 марта. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее отец ребенка Игорь Лесько опубликовал в соцсетях фотографию, где в черновицком детском саду №42 "Перлинка" девочки играют с подаренными на 8 марта игрушками, а его пятилетняя дочь сидит отдельно за столом. Мужчина говорит, что так его ребенка демонстративно наказали, потому что он не сдал деньги на подарок.

Позже стало известно, что маленькая чернивчанка Маргарита получила от Президента Украины Владимира Зеленского подарок к 8 марта.
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Топ комментарии
+70
Эти серпентарии (родительские коммитеты) давно пора запретить под страхом уголовной ответственности. Их всегда возглавляют шизоидные мамаши.
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11.03.2021 14:06
+44
Эта ********* всех тянет в СССР 2.0 со своими " быть как все!" Он и сам может сводить дочь в кино, мороженное или купить что захочет. С какого хера эти выродки что-то от него требуют?
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11.03.2021 14:09
+35
Ну так соберите своих чад в отдельном ресторане и поздравляйте как хотите ! А в гос садике или коммунальном вполне может не оказаться лишних денег у родителей, так нельзя поступать, могли бы вообще скинуться и помочь малоимущим ,а не наказывать демонстративно ребенка !
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11.03.2021 14:17
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не жлоб, а лох
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11.03.2021 20:38 Ответить
УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ЕЩЁ МНОГО КОРРУПЦИОНЕРОВ УНИЧТОЖИТЬ, А ТАКЖЕ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!! НО ЭТО МЕЛОЧИ !)
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12.03.2021 01:22 Ответить
МЫ ПОТЕРЯЛИ 15 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН !!! 1 МИЛЛИОН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСУПНИКОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ЭТО МЕЛОЧИ !)
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12.03.2021 01:24 Ответить
таких воспитателей во главе с заведующей гнать из детского сада ссаными тряпками..., в любой цивилизованной стране за такое обращение с ребенком засудили бы и "воспитателей" этих и заведение до многомиллионных штрафов за унижение человеческого достоинства, но увы, к цивилизованному обществу мы движемся окольными путями, спотыкаясь и петляя... а для тех, кто осуждает отца девочки есть чудная поговорка - не спорь с рабами, оглохнешь от лая и лязганья цепей...
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12.03.2021 10:55 Ответить
Короче, родители сдают деньги на подарки чтоб их подарили от имени садика,
тобишь государства "Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах - Цензор.НЕТ 5440 по-моему, здесь что то не так! "Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах - Цензор.НЕТ 5440
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12.03.2021 11:02 Ответить
такое ощущение, что это не садик - а какое-то коррупционное предприятие по сбору денег
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12.03.2021 11:12 Ответить
Только 1965 года в СССР 8 марта выходной сделали. По сути атавизм (пережиток) совка. Можно еще понять экзальтированных феминисток которые в этот день выходят - это реально их праздник, но всенародным он УЖЕ не является. Я знаю точно (опрос ), что большинство мужчин в глубине души не любят этот "прзадник" , современные женщины молодые его тоже не воспринимают. Вот сделать День Пенсионерки в этот день и поздравлять бабушек и мам.
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12.03.2021 11:27 Ответить
Коллективисткие рабособаки отличаеться от человека в первую очередь тем что они готовы наброситься скопом на человека только потому что он/она другой и не желает становиться "как все" - раболепной коллективисткой рабосвинособакой. Причём, свинособакам даже не важно хороший это человпек или плохой. Они набросяться только потому что другие свинособаки так делают.

В этом, сынок, и есть суть свинособачества.
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12.03.2021 13:13 Ответить
Cовки из родительского комитета
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12.03.2021 14:59 Ответить
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