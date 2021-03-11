"Жлоб... Надо быть как все": отца пятилетней девочки, которую демонстративно унизили в детсаду Черновцов, начали травить в соцсетях

В социальных сетях начали травить отца девочки Игоря Лесько, дочь которого в одном из детсадов Черновцов не поздравили с 8 марта, потому что ее родители не сдали на это деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Громадському".

Он говорит, что буллинга в саду в отношении его дочери нет. В то же время его самого травят в интернете.

"Тезисы такие: "Отец — жлоб", "Надо быть как все", "Твоему ребенку подарки должен покупать ты", "Отец пиарится на травмах ребенка". Если изучить комментарии, легко узнается вектор общественного мнения", — отметил он.

Игорь также заверил, что не планирует переводить свою дочь в другой садик, хотя "участники родительского комитета сделают все, чтобы нас оттуда выжить".

Добавляет, что сейчас специалисты отдела образования проводят в учреждении служебное расследование. Отец девочки передает слова одного из специалистов, что, мол, представители родительского комитета "решили "объявить войну" (Игорю Лесько. - Ред.)".

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Напомним, ранее отец ребенка Игорь Лесько опубликовал в соцсетях фотографию, где в черновицком детском саду №42 "Перлинка" девочки играют с подаренными на 8 марта игрушками, а его пятилетняя дочь сидит отдельно за столом. Мужчина говорит, что так его ребенка демонстративно наказали, потому что он не сдал деньги на подарок.

Позже стало известно, что маленькая чернивчанка Маргарита получила от Президента Украины Владимира Зеленского подарок к 8 марта.