Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения.
Об этом сообщил в ходе форума "Украина 30" глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы начал работу Центр противодействия дезинформации.
"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - отметил Ермак.
Пожалуйста, подождите...
"
Альтернативы Минскому процессу не существует.
Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Минский процесс - это четкие обязательства, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта. Речь идет, в частности, о возвращении контроля над неконтролированным участком украинско-российской границы, выводе всех оккупационных войск и незаконных военных формирований из оккупированной территории Украины и возобновлении украинского суверенитета на оккупированной земле. В 2016 году мы предусматриваем расширение количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта в связи со срывом Российской Федерацией своей части обязательств по Минским соглашениям», - сказал Глава государства."
Особи, що відповідають за правоохоронну діяльність, роботу спецслужб, керівництво країни 21 день тому звинуватило Медведчука і його дружину в фінансуванні тероризму.
І через 21 день не змінилося нічого.
Субєкти звинувачені, найвищими посадовими особами України в фінансуванні тероризму спокійно ходять по вулицях міст, замість того щоб сидіти в тюрмі. Всі їх українські фірми спокійно працюють, без обмежень.
Чи не здається вам, дорогі друзі, особливо ті що так раділи цій події, що вас снова сдєлалі вмєстє? І сдєлалі вас вмєстє не тільки клоун з кумом, а й пздпльоти, які розказували про "патріота Зеленського" і дякували йому і всьому складу РНБО?