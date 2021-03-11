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Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе становятся жертвами дезинформации сразу после их завершения.

Об этом сообщил в ходе форума "Украина 30" глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские делегации переговорного процесса "нормандской четверки" и в ТКГ заинтересованы, чтобы начал работу Центр противодействия дезинформации.

"Потому что тяжелые, но так необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже является объектом дезинформации, манипуляции, которая выходит и начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров", - отметил Ермак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак
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Топ комментарии
+9
15го расскажут как он вагнеровцев спас
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11.03.2021 14:16
+8
Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
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11.03.2021 14:17
+7
это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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11.03.2021 14:16
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Правила форума Совет форумчан
эти договорняки с врагом сами надо расследовать...
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11.03.2021 14:15 Ответить
Цілком згоден!

"
Альтернативы Минскому процессу не существует.
Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Минский процесс - это четкие обязательства, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта. Речь идет, в частности, о возвращении контроля над неконтролированным участком украинско-российской границы, выводе всех оккупационных войск и незаконных военных формирований из оккупированной территории Украины и возобновлении украинского суверенитета на оккупированной земле. В 2016 году мы предусматриваем расширение количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта в связи со срывом Российской Федерацией своей части обязательств по Минским соглашениям», - сказал Глава государства."
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11.03.2021 14:27 Ответить
это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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11.03.2021 14:16 Ответить
15го расскажут как он вагнеровцев спас
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11.03.2021 14:16 Ответить
Шулєра,мошеннікі,мздоимци,проходимци,підлабузники,пацюки,запроданці,та просто покидьки...
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11.03.2021 14:17 Ответить
Який шикарний список! Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания - Цензор.НЕТ 8702
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11.03.2021 14:19 Ответить
То є нинішня "найвелична" команда...
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11.03.2021 14:21 Ответить
Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
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11.03.2021 14:17 Ответить
А ти сподівався на щось інше? Відкрив Гамерику. Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию - Цензор.НЕТ 9915
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11.03.2021 14:17 Ответить
які переговори, така і реакція
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11.03.2021 14:20 Ответить
Перший був Крим от з Криму потрібно починати, а вже потім дамбасс. Не потрібно цих маніпуляцій!
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11.03.2021 14:23 Ответить
Дезинформацией занимается не только враг-агрессор,но и.УВЫ,официальные глашатаи (спикеры) правительственных учреждений.Уже не разщ пойманные не только на том.что можно отнести к категории "просто не договорили".а и откровенной лжи.Вот почему не раскрывают процес по Татарову.а "заговаривают зубы"?..почему нет информации по делам Стерненко или "шереметовцев"? Как там с делом самого Ермака-младшего,пойманного на том,что никакой он не "АТОшник" и что реально диалог с денежной составляющей был...???
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11.03.2021 14:26 Ответить
Ну а вы в ОП пид@р@сты, наркоманы, кретины, шпана...То тут уж никакой центр не поможет. Против правды не попрешь. Это великая сермяжная правда от зеленского.
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11.03.2021 14:26 Ответить
Потому что, даже предателям стыдно сразу опрелюдить их. Боятся гнева народа.
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11.03.2021 14:31 Ответить
Сьогодні минає 21-й день з моменту відколи найвищий колегіальний орган України з питань державної безпеки і оборони (РНБО) прийняв рішення про запровадження санкцій проти Медведчука і його дружини Марченко.

Особи, що відповідають за правоохоронну діяльність, роботу спецслужб, керівництво країни 21 день тому звинуватило Медведчука і його дружину в фінансуванні тероризму.

І через 21 день не змінилося нічого.

Субєкти звинувачені, найвищими посадовими особами України в фінансуванні тероризму спокійно ходять по вулицях міст, замість того щоб сидіти в тюрмі. Всі їх українські фірми спокійно працюють, без обмежень.

Чи не здається вам, дорогі друзі, особливо ті що так раділи цій події, що вас снова сдєлалі вмєстє? І сдєлалі вас вмєстє не тільки клоун з кумом, а й пздпльоти, які розказували про "патріота Зеленського" і дякували йому і всьому складу РНБО?
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11.03.2021 14:41 Ответить
Согласен. Сразу идет дезинформация ротом аферистовича.
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11.03.2021 15:11 Ответить
 
 