В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив
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В Ивано-Франковске тяжелые больные по два часа в скорой вынуждены ждать госпитализации и койко-места под COVID-больницей.
Об этом рассказал Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера была реальная ситуация, когда скорые на Матейки (городская клиническая больница №1, принимающая COVID-больных. - Ред.) стояли и ожидали освобождения места с больными средней и тяжелой степени. Люди ждали по два часа в скорой, чтобы получить госпитализацию, свое место", - сообщил Марцинкив.
По его словам, в COVID-больницах сегодня вынуждены выписывать пациентов с легкой формой болезни, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в немедленной кислородной терапии и постоянном наблюдении врачей.
"Я неоднократно обращался в областную власть, Кабмин, с просьбой разворачивать дополнительные койко-места в областных медицинских учреждениях. Я уже не верю, что в этом направлении будут какие-то сдвиги", - признался Марцинкив.
Он отметил, что среди проблемных вопросов в борьбе с коронавирусом остается доплата медикам, которую сейчас осуществляет местная власть. НСЗУ на доплаты в январе направили медикам, работающим с больными коронавирусом, 50% к зарплате, в феврале - только 30%.
"Мы не можем только своими силами преодолеть эпидемию. Дороги - это хорошо, но когда есть человеческие жизни, то может лучше перенаправить средства на них ... Не может быть так, как это было несколько дней назад, когда женщину везли в Заболотова, там не было места, затем в Коломыю, где тоже отказали, а когда женщину везли в Калуш, она, к сожалению, умерла. На такие проблемы не нужно закрывать глаза, а стоит говорить о них искренне и откровенно", - убежден мэр Ивано-Франковска.
Марцинкив отметил, что власть города ранее развернула 162 койко-места в городском родовом центре, а теперь планирует развернуть еще 120 в поликлинике на улице Долгой - в восьмиэтажном здании для COVID-больных выделят два этажа.
Пожалуйста, подождите...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
зврядку-профілактику теж він мав зробити??
а коли обявили карантинні обмеження, то більшість вищали "Це ж обмеження моїх конституційних прав"
а самовідповідальність - ні не знаю...)
https://rationalground.com/mask-charts/
Карантин не захищає від вірусу, а НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІКОВО ЗАРАЖАТИСЬ!!!!!
Тобто щоб не булор того що є зраз в Франківську... З якимось 0,001% захворівших від загальної маси людей можна справитись ефективно, якщо захворіє в 10 раз більше, то вже не буде кому лікувати-доглядати.
Цифри умовні....
Яким чином надлишкова смертність за 2020 рік у Швеції і Фінляндії, де були найслабші карантини у вигляді рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують, найменша серед країн Європи? Як так може бути, що захворюваність тут менша, ніж в Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Англії?
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3151663-mer-ivanofrankovska-vnov-prosit-kabmin-ne-vvodit-*******.html
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Де тут побачити, що вакцинація, яка триває майже 3 місяці, в купі з жорстким карантином працює? Показники в рази гірші, ніж були в листопаді.
Я чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе?
https://cormandrostenreview.com/report/
а Нетаньяху чекає тюремний строк за купу корупційних злочинів, якшо його не перевиберуть
Смертельные случаи 5 955 ( 0,7% ) Выздоровевшие 770 156 (94,8%) Сейчас болеют 36 712 (4,5% ) из них серьезные и критические случаи 645
Сделано тестов 12 774 726
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
Даю тебе ссылочку. Там много графиков. Обрати внимание на кривую количества больных.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020, 10:55
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249483/
2. «Залізли в гаманець кожної громади». Мер Івано-Франківська розповів про конфлікт мерів з центральною владою
06 травня 2020, 11:04
https://www.radiosvoboda.org/a/mer-ivanofrankivska-ruslan-marcinkiv/30594169.html
3. Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина
03.09.2020 / 13:42
https://www.capital.ua/ru/news/145342-mer-ivano-frankovska-podderzhal-protestuyuschikh-protiv-karantina
4. В Івано-Франківську виступили проти локдауну
1 грудня 2020, 12:03
https://www.slovoidilo.ua/2020/12/01/novyna/suspilstvo/ivano-frankivsku-vystupyly-proty-********
И вот ФИНАЛ.
В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив
https://rationalground.com/mask-charts/
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль)
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
Прошу обратить внимание на текущие цифры больных и умерших. Потом поговорим.
Тут графіки за ВЕСЬ час. В якому місці поточна ситуація краща (чи хоча б не гірша), ніж та, що була в листопаді?
Далой глупые маски!