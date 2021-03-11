РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12610 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 652 52
Ивано-Франковск (792) карантин (16725) Марцинкив (96) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске тяжелые больные по два часа в скорой вынуждены ждать госпитализации и койко-места под COVID-больницей.

Об этом рассказал Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера была реальная ситуация, когда скорые на Матейки (городская клиническая больница №1, принимающая COVID-больных. - Ред.) стояли и ожидали освобождения места с больными средней и тяжелой степени. Люди ждали по два часа в скорой, чтобы получить госпитализацию, свое место", - сообщил Марцинкив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобильный госпиталь, развернутый в Ивано-Франковской области, начал принимать COVID-пациентов: ни один больной не отказался от госпитализации

По его словам, в COVID-больницах сегодня вынуждены выписывать пациентов с легкой формой болезни, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в немедленной кислородной терапии и постоянном наблюдении врачей.

"Я неоднократно обращался в областную власть, Кабмин, с просьбой разворачивать дополнительные койко-места в областных медицинских учреждениях. Я уже не верю, что в этом направлении будут какие-то сдвиги", - признался Марцинкив.

Он отметил, что среди проблемных вопросов в борьбе с коронавирусом остается доплата медикам, которую сейчас осуществляет местная власть. НСЗУ на доплаты в январе направили медикам, работающим с больными коронавирусом, 50% к зарплате, в феврале - только 30%.

"Мы не можем только своими силами преодолеть эпидемию. Дороги - это хорошо, но когда есть человеческие жизни, то может лучше перенаправить средства на них ... Не может быть так, как это было несколько дней назад, когда женщину везли в Заболотова, там не было места, затем в Коломыю, где тоже отказали, а когда женщину везли в Калуш, она, к сожалению, умерла. На такие проблемы не нужно закрывать глаза, а стоит говорить о них искренне и откровенно", - убежден мэр Ивано-Франковска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марцинкив против ограничений "красной зоны": "Такой карантин до одного места!"

Марцинкив отметил, что власть города ранее развернула 162 койко-места в городском родовом центре, а теперь планирует развернуть еще 120 в поликлинике на улице Долгой - в восьмиэтажном здании для COVID-больных выделят два этажа.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Помнится, как мэры некоторых городов кукарекали как им глубоко пох на решения Киева и они будут делать, как считают нужным. А предприниматели там же бились в истерике, что им нужно кормить своих детишек, поэтому все ограничения им до того же места. И вот теперь господа пришло время нести видповидальнисть за свою неадекватность и платить СВОИМИ деньгами за отсутствие мозгов Децентрализация в действие, принимаешь сам решения и сам же за них отвечаешь
показать весь комментарий
11.03.2021 14:31
+7
Цитирую Марцинкива двух-месячной давности: «Еще раз обращаемся к правительству и Президенту не вводить локдаун в стране. Хотелось бы, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги. Есть положительная тенденция относительно заболевания коронавирусом».
показать весь комментарий
11.03.2021 14:42
+5
Але ж все одно будуть голосувати за бєніного кнура Шевченко, який курує непідвладний законам Буковель?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
показать весь комментарий
11.03.2021 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж все одно будуть голосувати за бєніного кнура Шевченко, який курує непідвладний законам Буковель?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
показать весь комментарий
11.03.2021 14:28 Ответить
Да никто за него особо не голосует, потому что там все знают, что это за говно. Он из районного центра Коломыя начал свою бурную "деятельность". Начинал в 90-х гопником, потом аферистом (местные заводы банкротил с "сотоварищами", а после на металл распиливал), постом познакомился с Коломойшей и "пошёл в гору".
показать весь комментарий
11.03.2021 14:56 Ответить
Лижи не пробували одівати? Один там катався на лижах і нічого, живий, здоровий, хальоний, сміється і смачно їсть. Регулярно гундосить і какає, мама Рама вкурсі. Катався за ваш рахунок і назбирав там різнокаліберну шоблу, яка і завезла вірус. Але нічого, не втрачайте надії і далі вибирайте "слуг" і "майбахів". Їм плювати на вас всіх з великої гори - Буковеля. Зараз у них одна проблема з ***** ль, яку історію записати в історію, ну щоб видати книжку про Наймогутнішого і Найсвітлішого ******** епохи - це про велике крадівництво, чи велике перестатистрілятиілітати.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:02 Ответить
Друзі, подякуйте нашому любому президенту...Може ця наволоч захворіє і здохне..
показать весь комментарий
11.03.2021 14:30 Ответить
це президент мав замість тебе маску носити, щоб ти не захворів??...
зврядку-профілактику теж він мав зробити??
а коли обявили карантинні обмеження, то більшість вищали "Це ж обмеження моїх конституційних прав"
а самовідповідальність - ні не знаю...)
показать весь комментарий
11.03.2021 14:42 Ответить
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни та маски. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
Пояснюю для повністю не свідомих...
Карантин не захищає від вірусу, а НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІКОВО ЗАРАЖАТИСЬ!!!!!
Тобто щоб не булор того що є зраз в Франківську... З якимось 0,001% захворівших від загальної маси людей можна справитись ефективно, якщо захворіє в 10 раз більше, то вже не буде кому лікувати-доглядати.
Цифри умовні....
показать весь комментарий
11.03.2021 15:08 Ответить
Але немає жодного прикладу, коли б введення локдауну помітно ЗМЕНШУВАЛО рівень захворюваності. Лише навпаки.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:22 Ответить
Яким чином ситуація у Флориді без карантину протягом місяців була не гірша, а навіть краща. ніж у Каліфорнії з найжорсткішим у США карантином?
Яким чином надлишкова смертність за 2020 рік у Швеції і Фінляндії, де були найслабші карантини у вигляді рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують, найменша серед країн Європи? Як так може бути, що захворюваність тут менша, ніж в Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Англії?
показать весь комментарий
11.03.2021 16:26 Ответить
Skomoroh так, це преЗедент мав виконувати вимоги карантину і не пертися зі своєю шоблою в Буковель через всю Україну і везти заразу. Цим і приклад був непоганий, всі зрозуміли, що все окей. Чи не так?
показать весь комментарий
11.03.2021 15:05 Ответить
Слухай Skomoroh карантин один для всіх...Хтось закрив свій ресторан а в цих ушльопків чомусь все працювало
показать весь комментарий
11.03.2021 15:34 Ответить
Чувак, твій президент ЛОХ
показать весь комментарий
11.03.2021 15:36 Ответить
І, до речі, бидло юридично і не тільки безграмотне, в Україні немає карантину. За чинним законодавством, карантин може бути введений ЛИШЕ ПІСЛЯ оголошення надзвичайного СТАНУ.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:23 Ответить
Помнится, как мэры некоторых городов кукарекали как им глубоко пох на решения Киева и они будут делать, как считают нужным. А предприниматели там же бились в истерике, что им нужно кормить своих детишек, поэтому все ограничения им до того же места. И вот теперь господа пришло время нести видповидальнисть за свою неадекватность и платить СВОИМИ деньгами за отсутствие мозгов Децентрализация в действие, принимаешь сам решения и сам же за них отвечаешь
показать весь комментарий
11.03.2021 14:31 Ответить
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
"Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вновь обратился к правительству и Президенту Украины не вводить нокдаун из-за коронавирусной инфекции. "

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3151663-mer-ivanofrankovska-vnov-prosit-kabmin-ne-vvodit-*******.html
показать весь комментарий
11.03.2021 15:56 Ответить
Чого тільки не придумують .щоб залякати бидлоту)))
показать весь комментарий
11.03.2021 14:40 Ответить
Цитирую Марцинкива двух-месячной давности: «Еще раз обращаемся к правительству и Президенту не вводить локдаун в стране. Хотелось бы, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги. Есть положительная тенденция относительно заболевания коронавирусом».
показать весь комментарий
11.03.2021 14:42 Ответить
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
да.. тут нужен очень большой комплекс мер по борьбе с вирусняком - но ЗеБыдлота научилась и имеет в наличии только локдаун !!! т.е. загнать всех по стойлам и ждать !!! В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8843
показать весь комментарий
11.03.2021 14:48 Ответить
Это ты Нетаньяху в Израиле скажи. Другое дело, что там как и в США с ЕС людям потерявшим работу из за карантина хорошие бабки платят. А не то, что наши крахаборы.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:48 Ответить
І що розказати?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Де тут побачити, що вакцинація, яка триває майже 3 місяці, в купі з жорстким карантином працює? Показники в рази гірші, ніж були в листопаді.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:51 Ответить
Андрей. Ты ошибся адресом. Буквы читать не умеешь, что ли ? Бери энтот грахфик и к Нетаньяху. У него и спросишь, почему с такой "картиной" он уже четыре локдауна объявил.Будет надо и пятый объявит. А вот куда он тебя пошлет, это уже другая тема для разговора. В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 3967 Кстати, в Израиле с нарушителями карантина не церемонятся. Их просто писдят. Полиция конечно.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:09 Ответить
Якщо Нетаньяху скаже тобі у вікно стрибнути, стрибнеш? Чому ні?
показать весь комментарий
11.03.2021 16:19 Ответить
В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2408

Я чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе? В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2408
показать весь комментарий
11.03.2021 16:33 Ответить
C чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе? В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1481
показать весь комментарий
11.03.2021 16:34 Ответить
Питання не в тому, кому скаже, а тому, що ти сліпо і бездумно віриш політикам. Нетаньяху чекає на вибори. Тому, звичайно, він в очах електорату повинен бути "майстром спорту із боротьби з ковідом".
показать весь комментарий
12.03.2021 11:43 Ответить
Нетаньяху я верю. За ним стоит вся политическая система, правящая коалиция вместе с Бени Ганцем, и вся медицинская система Израиля. Вот им я верю. А тебе нет. С чего мне тебе верить? Назови хоть один достойный аргумент. Звыняй коли что не так.
показать весь комментарий
12.03.2021 14:12 Ответить
Не треба вірити мені. Повір звіту 22 вчених, за яким плр-тести - непотріб.
https://cormandrostenreview.com/report/

а Нетаньяху чекає тюремний строк за купу корупційних злочинів, якшо його не перевиберуть
показать весь комментарий
12.03.2021 21:23 Ответить
В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 3115
показать весь комментарий
12.03.2021 21:42 Ответить
І яким чином примус (штрафи, биття кийками) відноситься до медицини, профілактики? Якщо б у світі була справжня епідемія люди б САМОВІЛЬНО носили по десять масок і навіть спали б у них. Але ж її немає.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:21 Ответить
Андрей. Я это уже становится утомительным. Вот и спроси это у Нетаньяху, что, как и по чему. Пусть он выделит тебе дежурного врача, который тебе все популярно объяснит. В Израиле на мой взгляд медицина одна из лучших в мире. Врачи отличной квалификации. Тебе помогут.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:32 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
показать весь комментарий
12.03.2021 11:41 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль) Всего зара­жений 812 823
Смер­тельные случаи 5 955 ( 0,7% ) Выздоро­вевшие 770 156 (94,8%) Сейчас болеют 36 712 (4,5% ) из них серье­зные и крити­ческие случаи 645
Сделано тестов 12 774 726
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Даю тебе ссылочку. Там много графиков. Обрати внимание на кривую количества больных.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:49 Ответить
1. Мэр Ивано-Франковска просит ослабить карантин
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020, 10:55
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249483/

2. «Залізли в гаманець кожної громади». Мер Івано-Франківська розповів про конфлікт мерів з центральною владою
06 травня 2020, 11:04
https://www.radiosvoboda.org/a/mer-ivanofrankivska-ruslan-marcinkiv/30594169.html
3. Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина
03.09.2020 / 13:42
https://www.capital.ua/ru/news/145342-mer-ivano-frankovska-podderzhal-protestuyuschikh-protiv-karantina

4. В Івано-Франківську виступили проти локдауну
1 грудня 2020, 12:03

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/01/novyna/suspilstvo/ivano-frankivsku-vystupyly-proty-********

И вот ФИНАЛ.
В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показать весь комментарий
11.03.2021 14:46 Ответить
Що Ви постійно розписуєте, що мер просив. Багато чого просять, ось наприклад пів України просить звільнити Татарова і Єрмака і що їх почув, звільнив, чи зробив так, як йому забажалось?
показать весь комментарий
11.03.2021 15:08 Ответить
Я? Розпысую? А ссылки мои не заметил? Вот к ним и притензии отсылай. Тебя услышат. В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1798
показать весь комментарий
11.03.2021 16:01 Ответить
Так, я таке написав. Виходить, що винен мер, бо він звертався? А пів країни звертається щоб не призначав Татарова, чи позбувся Єрмака і що? Слухається харант? Та ні, сам думає що робити, так і в т ому випадку. Просто дядя Ігор Валерійович не дозволив, там же його бізнес, там лаве.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:49 Ответить
У меня есть притензии к власти не по поводу самого карантина, а по поводу денег, которые власть людям потерявшим работу не выделяет, вернее не выделяет. По поводу доплат медикам, закупки лекарств, медленной вакцинации, и не самыми лучшими вакцинами. Если бы мэр предъявлял бы власти эти притензии, и Буковель в том числе, я бы с ним согласился. А так, останусь при своем мнении. Вон в Израиле уже три локдауна было. И ни чего. Не умерли с горя.
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль)

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Прошу обратить внимание на текущие цифры больных и умерших. Потом поговорим.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:04 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Тут графіки за ВЕСЬ час. В якому місці поточна ситуація краща (чи хоча б не гірша), ніж та, що була в листопаді?
показать весь комментарий
12.03.2021 11:42 Ответить
Да не паникуйте вы , это простА сезонный грипп!!! Такое всеХда было.. - Поц-Степанов В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 2942
показать весь комментарий
11.03.2021 14:45 Ответить
Ні, тепер лише одна хвороба - ковід. Фальшивий діагноз за результатами гівнотестів, які дають 90% хибнопозитивних результатів.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:47 Ответить
да я то знаю...мой комент с иронией ...
показать весь комментарий
11.03.2021 14:50 Ответить
На Буковель пускай их везут - там и номера комфортабельные и чистый оздоровительный воздух.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:52 Ответить
говорить мер, який на усіх зустрічах з громадянами демонстративно ходив без маски і піарно ручкався
показать весь комментарий
11.03.2021 14:53 Ответить
Це ж можна прирівняти пандемію, як воєнний стан і класти людей, де є вільні місця в лікарнях і не чекати і возити по всіх усюдах, але кому це треба, влада вже вакцинувалась, у випадку захворювання для них уже є місця, а простий народ гине...не дочекавшись.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:06 Ответить
В буховелі шукайте місця і на базарах - так за них воювали....
показать весь комментарий
11.03.2021 15:14 Ответить
Хай время в скорых зря не теряют, пусть приторговывают кофем та каклетами. Да и вируса нет никакого, то у вас обострение хрыппа.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:20 Ответить
Далой ограничения!
Далой глупые маски!
показать весь комментарий
11.03.2021 16:56 Ответить
 
 