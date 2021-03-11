В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске тяжелые больные по два часа в скорой вынуждены ждать госпитализации и койко-места под COVID-больницей.

Об этом рассказал Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера была реальная ситуация, когда скорые на Матейки (городская клиническая больница №1, принимающая COVID-больных. - Ред.) стояли и ожидали освобождения места с больными средней и тяжелой степени. Люди ждали по два часа в скорой, чтобы получить госпитализацию, свое место", - сообщил Марцинкив.

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По его словам, в COVID-больницах сегодня вынуждены выписывать пациентов с легкой формой болезни, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в немедленной кислородной терапии и постоянном наблюдении врачей.

"Я неоднократно обращался в областную власть, Кабмин, с просьбой разворачивать дополнительные койко-места в областных медицинских учреждениях. Я уже не верю, что в этом направлении будут какие-то сдвиги", - признался Марцинкив.

Он отметил, что среди проблемных вопросов в борьбе с коронавирусом остается доплата медикам, которую сейчас осуществляет местная власть. НСЗУ на доплаты в январе направили медикам, работающим с больными коронавирусом, 50% к зарплате, в феврале - только 30%.

"Мы не можем только своими силами преодолеть эпидемию. Дороги - это хорошо, но когда есть человеческие жизни, то может лучше перенаправить средства на них ... Не может быть так, как это было несколько дней назад, когда женщину везли в Заболотова, там не было места, затем в Коломыю, где тоже отказали, а когда женщину везли в Калуш, она, к сожалению, умерла. На такие проблемы не нужно закрывать глаза, а стоит говорить о них искренне и откровенно", - убежден мэр Ивано-Франковска.

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Марцинкив отметил, что власть города ранее развернула 162 койко-места в городском родовом центре, а теперь планирует развернуть еще 120 в поликлинике на улице Долгой - в восьмиэтажном здании для COVID-больных выделят два этажа.