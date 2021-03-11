ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в Черном море

Военно-морские силы Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, критически пострадавшей в результате крушения судна в Черном море.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - отметил Николенко.

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Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Как сообщалось, в Черном море затонул сухогруз с тринадцатью гражданами Украины на борту: 10 человек спасены, 2 погибших, поиски одного продолжаются.