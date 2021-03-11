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Резкое повышение акциза на ТИЭНы в Украине создаст проблемы для общественного здоровья, - Taxpayers Protection Alliance

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Резкое повышение акциза на ТИЭНы в Украине создаст проблемы для общественного здоровья, - Taxpayers Protection Alliance

Подход Украины противоречит позиции профильного Управления по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США.

В Украине товары для уменьшения вреда табака в ближайшее время резко подорожают. Закон, который вступил в силу в январе 2021, увеличил акциз на табачные изделия для электрического нагрева почти вчетверо.

Об этом сообщает влиятельная организация Taxpayers Protection Alliance.

В организации раскритиковали ошибочную политику Украины, которая заключается в том, чтобы приравнять наиболее опасные традиционные сигареты, где используется процесс горения, и потенциально менее опасные табачные изделия для электрического нагрева.

По мнению политического аналитика Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд, политика Украины противоречит недавним рекомендациям государственного Управления по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США (US Food and Drug Administration).

"Ошибочная политика происходит от "гениев" ВОЗ, которые отказываются признавать товары, предназначенные для уменьшения вреда от потребления табака. И это при том, что в июле 2020 Управление по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США позволило продавать ТИЭНы (речь шла о бренде IQOS) с оговоркой: "Научные исследования показали, что переход от обычных сигарет на системы IQOS значительно уменьшает воздействие вредных или потенциально вредных химических веществ на ваш организм", - напомнили в Taxpayers Protection Alliance.

В организации также заявили, что на данный момент многие государства уже приняли или в процессе принятия законодательства, которое уменьшает акцизный сбор на товары, которые снижают риски от потребления табака.

"Но Украина сделала прямо противоположное. И это при том, что уже есть подтверждение, что ТИЭНы уже имели значительное влияние (даже больше, чем акцизы) на снижение курения в Украине. Анализ роста акциза на сигареты в 2018-19 гг. показал, что продажа сигарет уменьшилась на 33%, но государственные доходы от табачного акциза благодаря ТИЭНам выросли в Украине на 10%", - анализирует ситуацию Линдси Страуд.

Она прогнозирует, что чрезмерное повышение акциза на ТИЭНы будет способствовать росту незаконного рынка контрабандной продукции в Украину.

"Действительно, контрабандные ТИЭНы уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭНы с надписью "Только для продажи в режиме беспошлинной торговли" активно продаются на востоке Украины - от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе", - сообщает Taxpayers Protection Alliance.

В организации отмечают, что контрабандные ТИЭНы являются нерегулируемой законом продукцией и представляют большой риск для потребителей.

"Болезнь легких, связанная с вейпингом, которая охватила Соединенные Штаты в 2019 году, свидетельствует об опасности, связанной с нерегулируемыми товарами. В январе 2020 Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что вспышка заболевания была "обусловлена использованием нелегальных товаров, содержащих тетрагидроканнабинол". Из-за того, что многие взрослые украинцы будут вынуждены переключиться на контрабандную продукцию, нельзя исключать, что подобные болезни легких могут появиться в Киеве, Никополе или Запорожье", - предупреждает Taxpayers Protection Alliance.

По мнению организации, вводя такой "драконовский" размер акциза, Верховная Рада снижает стимулы для отказа от традиционных сигарет и создает идеальную среду для процветания контрабанды.

"Если украинские государственные учреждения здравоохранения заинтересованы в будущем без курения, они должны учесть потенциал товаров для снижения вреда табака. Верховная Рада должна прислушиваться к науке и здравому смыслу", - уверена политический аналитик Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд.
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айкосы - еще хуже чем сигареты. Да, они наносят меньше вреда, но в этом и кроется опасность. Потому что вред идёт, но вы не так ощутимо его замечаете, как при курении сигарет, поэтому расслабляетесь и даже не пытаетесь бросить.
Айкос - это чтобы вы сдались и больше не задумывались о том, чтобы бросить.
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11.03.2021 14:34 Ответить
ощущается вред? если б так было то курильщиков бы не было столько, алкоголиками не стают те кто на утро помирает от похмелья. айкос это меньше вреда и себе и самое главное окружающим.
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11.03.2021 16:27 Ответить
Ахах. А кто сказал, что эти ТИЭНЫ или всякого рода вейпы менее вредны для здоровья? Кто-то проводил хотя бы какие нибудь исследования? Мне больше всег нравится как производители табачной продукции "пекутся" о здоровье курильщиков. Это типа как пчелы против меда. Резкое повышение акциза на ТИЭНы в Украине создаст проблемы для общественного здоровья, - Taxpayers Protection Alliance - Цензор.НЕТ 1207 Нехрен херню в уши людям вдувать. Вас интересует только одно, что многие перейдут на контрабас и ваши доходы упадут. Как это сейчас происходит в отношении традиционных сигарет.
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11.03.2021 14:40 Ответить
Химию нужно учить со школы, тогда основываясь на составах продукций которые курите, можно делать выводы. При горении есть канцерогены, при нагревании до, уже нету. Но это не касается вейпа. Разве что только солевого никотина, от него легкие сильно страдают, как слизистая во рту. Вообще любое вдыхание сухих веществ (дыма сигарет или дыма от нагрева) вызывают пересушивание слизистой легких и как следствие ее раздражение.
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11.03.2021 16:54 Ответить
Химии недостаточно. Тут и физиология и т.д. Естественно я не специалист, но вот что-то подсказывает что обычные сиги, что вейп, что тиэны - одного рода продукция.
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11.03.2021 17:50 Ответить
Не мучьте себя догадками, вейп это жидкости, а табак и его горение, ну совсем уж разные вещи.
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12.03.2021 08:15 Ответить
А в результате по сути ингаляция. И и состав попадающих таким образом в организм веществ приблизительно одинаков. Какой из этих составов более вреден для организма уже не суть. Они все вредны.
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12.03.2021 11:08 Ответить
Лучше почитайте составы и хим реакции. Тот кто ищет критику, он ее находит во всем. Вредность есть везде и во всем, так нам говорят. Так говорят некоторые вещи очевидным образом (хотя дураки гвозди в розетку все же суют)
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12.03.2021 19:11 Ответить
Лоббисты вообще не палятся
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11.03.2021 14:46 Ответить
Каким образом пропиленгликоль с глицерином попал в список подогреваемых табачных изделий? Ладно синтетический никотин, а причем тут парение. Ну ясное дело, что лоббисты пихают всюду свое говно, сраный айкос сюда как влез, так просто нашествие какое то. Мало того что дороже, так нихрена не эффективнее.
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11.03.2021 16:51 Ответить
А в чем должна выражаться эффективность? Кстати, в обычных сигаретах тоже есть пропиленгликоль.
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12.03.2021 07:12 Ответить
пропилен гликоль, это жидкость. Откуда ей там быть ?
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12.03.2021 08:13 Ответить
Оттуда же, откуда и в стиках.
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12.03.2021 21:16 Ответить
В стиках тоже нету. Вы химию учили?
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13.03.2021 00:17 Ответить
И чем, по-вашему, в стиках пропитан табак? Не думаете ли вы, что он там в сухом виде? А химию я учил, и весьма неплохо, только было это еще в догорбачевские времена.
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13.03.2021 10:32 Ответить
Пруфы, где пруфы? Вы утверждаете что там пропилен гликоль, и что знаете химию. Ну расскажите мне будьте так добры . Вот формула пропилен гликоля С3Н6(ОH)2 и описание как производится сухой вид пропилена .
Существует две технологии производства сухого пропиленгликоля: химический синтез и микробиологический синтез, сопровождающийся бактериальным расщеплением бета-оксимасляной кислоты. При промышленном производстве этого сухого вещества используется химический синтез. Процесс проходит при высоких температурах (от 160 до 200 градусов Цельсия) и высоком давлении - примерно 1,6 МПа. Во время гидратации окиси пропилена исходный материал разделяется на пропиленгликоль 85, 5%, дипропиленгликоль - 13%, трипропиленгликоль - 1,5%. Пропиленгликоль жидкий подвергается дополнительной обработке, в результате чего получается порошок белого цвета. Жидкий пропадиол (пропиленгликоль) наносится на диоксид кремния, являющийся носителем. Процесс выделения гликолей проходит в ректификационной колонне в состоянии вакуума.

По заключению, не вписывается одно, процесс синтеза пропадиола, стоимость которого будет вписана в стоимость табачных изделий.
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13.03.2021 11:43 Ответить
 
 