Резкое повышение акциза на ТИЭНы в Украине создаст проблемы для общественного здоровья, - Taxpayers Protection Alliance

Подход Украины противоречит позиции профильного Управления по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США.

В Украине товары для уменьшения вреда табака в ближайшее время резко подорожают. Закон, который вступил в силу в январе 2021, увеличил акциз на табачные изделия для электрического нагрева почти вчетверо.

Об этом сообщает влиятельная организация Taxpayers Protection Alliance.

В организации раскритиковали ошибочную политику Украины, которая заключается в том, чтобы приравнять наиболее опасные традиционные сигареты, где используется процесс горения, и потенциально менее опасные табачные изделия для электрического нагрева.

По мнению политического аналитика Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд, политика Украины противоречит недавним рекомендациям государственного Управления по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США (US Food and Drug Administration).

"Ошибочная политика происходит от "гениев" ВОЗ, которые отказываются признавать товары, предназначенные для уменьшения вреда от потребления табака. И это при том, что в июле 2020 Управление по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США позволило продавать ТИЭНы (речь шла о бренде IQOS) с оговоркой: "Научные исследования показали, что переход от обычных сигарет на системы IQOS значительно уменьшает воздействие вредных или потенциально вредных химических веществ на ваш организм", - напомнили в Taxpayers Protection Alliance.

В организации также заявили, что на данный момент многие государства уже приняли или в процессе принятия законодательства, которое уменьшает акцизный сбор на товары, которые снижают риски от потребления табака.

"Но Украина сделала прямо противоположное. И это при том, что уже есть подтверждение, что ТИЭНы уже имели значительное влияние (даже больше, чем акцизы) на снижение курения в Украине. Анализ роста акциза на сигареты в 2018-19 гг. показал, что продажа сигарет уменьшилась на 33%, но государственные доходы от табачного акциза благодаря ТИЭНам выросли в Украине на 10%", - анализирует ситуацию Линдси Страуд.

Она прогнозирует, что чрезмерное повышение акциза на ТИЭНы будет способствовать росту незаконного рынка контрабандной продукции в Украину.

"Действительно, контрабандные ТИЭНы уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭНы с надписью "Только для продажи в режиме беспошлинной торговли" активно продаются на востоке Украины - от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе", - сообщает Taxpayers Protection Alliance.

В организации отмечают, что контрабандные ТИЭНы являются нерегулируемой законом продукцией и представляют большой риск для потребителей.

"Болезнь легких, связанная с вейпингом, которая охватила Соединенные Штаты в 2019 году, свидетельствует об опасности, связанной с нерегулируемыми товарами. В январе 2020 Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что вспышка заболевания была "обусловлена использованием нелегальных товаров, содержащих тетрагидроканнабинол". Из-за того, что многие взрослые украинцы будут вынуждены переключиться на контрабандную продукцию, нельзя исключать, что подобные болезни легких могут появиться в Киеве, Никополе или Запорожье", - предупреждает Taxpayers Protection Alliance.

По мнению организации, вводя такой "драконовский" размер акциза, Верховная Рада снижает стимулы для отказа от традиционных сигарет и создает идеальную среду для процветания контрабанды.

"Если украинские государственные учреждения здравоохранения заинтересованы в будущем без курения, они должны учесть потенциал товаров для снижения вреда табака. Верховная Рада должна прислушиваться к науке и здравому смыслу", - уверена политический аналитик Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд.