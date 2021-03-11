Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сегодня, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации относительно использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ее использование приостановила Дания.
Об этом сообщает ресурс nos.nl, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.
"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.
Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.
"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.
Пожалуйста, подождите...
И в паспорте вакцинации будет стоять регистрация а не торговое название!
Для ЕС нет разницы,а на противопоказания с другими не проверили ни одну вакцину!
Уже пошла D&D.
А богатым нужно поддержать своего производителя,а вводить пошлины на более дешевый препарат - не поймут!
Поэтому богатая ФРГ закупает у своего,а нищая страна третьего мира - Канада индийскую,ей же "сойдет,по мнению ВОЗ".
Есть еще и недоразвитые страны,кого никуда пускать не будут без признанной прививки.
Пользуйтесь англоязычными сайтами ВОЗ!
И для информации - на базаре туфли не покупаю! И уж тем более не пользуюсь информацией с базара!
Но вой подняли именно рашисты,обвиненные в хакерских атаках и фейках про зап.вакцины (не без оснований!) для попыток впихнуть свою,без документации!
И вот вы все это повторяете,за источником из раши!
Правительству ЗЕрмака и квартала верить нельзя!
А вот официальным источникам ВОЗ и цивилизованных стран(США,ФРГ.Канада,UK и тд.) - можно!
За 50 лет убедился - можно верить зап.СМИ на 99%,а постсов. На 0.05%.
Остальныые 0.95% - просто незнание.
Есть такие типа слухи от знакомых,но в сми - тишина. Не хотят платить з/п тысячам на
пустых пунктах,когда конвеером работают пфазерные.
Выпускай под контролем автора - можеш ее "странником" назвать.
Кстати дети там,к 12годам знают о пенсионных системах развитых стран,как мне внучка обьясняла разницу между Израильской,США и Австралии.
Вон ЕМА уже заявила, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции"
Т.е. как я понимаю, что если после прививки кто-то загнется, то на общей популяции человеков это не сильно отразится.
Этот фуфломицын впихнуть никому не могут!
Все остальные вакцины признаны ВОЗ.
И каким боком это касается НАС - если нас пытаются уколоть шмурдяком под ДРУГИМ названием !!!???
Если бы я не болел, может и думал по другому, но после перенесенной болезни готов на любую вакцину кроме спутника