Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сегодня, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации относительно использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ее использование приостановила Дания.

Об этом сообщает ресурс nos.nl, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.

"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.

Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.

"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.

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