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Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сегодня, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации относительно использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ее использование приостановила Дания.

Об этом сообщает ресурс nos.nl, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.

"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.

Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.

"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.

Читайте также: Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о "тяжелых случаях образования тромбов", - DW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Наверное по просьбе пенсионного фонда. Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2695
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11.03.2021 15:16
+3
це зрозуміло. А що там про рекомендації на "репліку" від Індії?
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11.03.2021 14:35
+3
К сожалениию данные рекомендации будут касатся только именно Астрозенеки и не того дешевого шмурдяка что привезли из Индии. Эту хрень еще даже не проверили на противопоказания при взаимодействии с другими лекарствами
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11.03.2021 14:37
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це зрозуміло. А що там про рекомендації на "репліку" від Індії?
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11.03.2021 14:35 Ответить
Там все норм. Сказали для стран третьего мира сгодится. Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 3973
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11.03.2021 14:41 Ответить
К сожалениию данные рекомендации будут касатся только именно Астрозенеки и не того дешевого шмурдяка что привезли из Индии. Эту хрень еще даже не проверили на противопоказания при взаимодействии с другими лекарствами
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11.03.2021 14:37 Ответить
Каждый делает выводы сам.
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11.03.2021 14:46 Ответить
Почему тогда "дешевый шмурдяк" имеет тотже паспорт регистрации,что и "шмурдяк" выпущенный в ФРГ?
И в паспорте вакцинации будет стоять регистрация а не торговое название!
Для ЕС нет разницы,а на противопоказания с другими не проверили ни одну вакцину!
Уже пошла D&D.
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11.03.2021 14:51 Ответить
А кто Вам сказал, что она имеет тот же паспорт регистрации? Вот ВОЗ так не считает.
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11.03.2021 14:53 Ответить
А кто вам сказал,что ВОЗ так не считает? ВОЗ именно так считает,зарегистрировав вакцину.
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11.03.2021 15:04 Ответить
Зарегистрировав вакцину Ковишилд. Согласен. Но АстроЗенику выпускают всего две фирмы собственно сама АстроЗеника и SK BIO. Ну а Ковишилд для бедных стран третьего мира сойдет, по мнению ВОЗ.
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11.03.2021 15:07 Ответить
Производство дешевле в Индии. Поэтому и стараються купить подешевле.
А богатым нужно поддержать своего производителя,а вводить пошлины на более дешевый препарат - не поймут!
Поэтому богатая ФРГ закупает у своего,а нищая страна третьего мира - Канада индийскую,ей же "сойдет,по мнению ВОЗ".
Есть еще и недоразвитые страны,кого никуда пускать не будут без признанной прививки.
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11.03.2021 15:18 Ответить
Хех. Это Вам Степанов в уши вдул? Он последнее время на эту тему сильно старается. Вот вы на базар пошли туфли покупать - одни дешевые, другие дороже. Вы какие выберите? Наверное те, что качественней. Правильно? Как Вы думаете, которые качественней будут - на которых логотип "ADIDAS" на которых "ABIBAS"? Во всем остальном они внешне полностью идентичны.
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11.03.2021 15:22 Ответить
Не знаю в чьи уши дует Степанов(кто это,кстати?),но похоже в ваши уши так влили роспропаганду,что она у вас уже из рук на клавиатуру льеться!
Пользуйтесь англоязычными сайтами ВОЗ!
И для информации - на базаре туфли не покупаю! И уж тем более не пользуюсь информацией с базара!
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11.03.2021 16:10 Ответить
Это почему эта? Ведь разницы нету обувь на базаре и обувь в фирменном магазине. И то и то обувь. На базаре даже дешевле. Туда поставляет именно производитель с дешевой рабочей силой и меньшими, как Вы высказались, затратами. Что ж так то? И не нужно сразу из методичек копипастить на счет кацапов. Я наблюдаю развитие этой самой вакцинации в нашей стране, я смотрю на наших ресурсах - в частности здесь на Цензоре статьи, что цивилизованные страны такие как Австрия или к примеру Дания приостановили вакцинацию в виду подозрений на небезопасность вакцины. Это факты, а не Ваши сентенции про кацапов. Я уже молчу как Ковишилд (да-да - именно Ковишилд, а не АстроЗеника) попал к нам. Сначала трубили о переговорах по Пфайзеру - не, не получилось. Мы договорились с Китайцами за Синовак. Потом - упс, не получается с Синовак, они не успевают. Договорились за Астразеника, причем без каких либо указаний с кем. Потом (следите за руками) - ура, браво, побезда. Мы с индусами заключили договор на поставку АстроЗеника. Потом по факту завозят Ковишилд, который является такой же астрозеникой, как например китайский "ABIBAS" является "ADIDAS"-ом. И после таких манипуляций я должен нашему правительству верить?
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11.03.2021 18:07 Ответить
Да приостановили,а почему? В укр.появилась про отрыв тромбов,загустевание/разжижение крови,копирование рашкованов. Пока англ. НЕ смотрел - поэтому не могу сказать ПОЧЕМУ?
Но вой подняли именно рашисты,обвиненные в хакерских атаках и фейках про зап.вакцины (не без оснований!) для попыток впихнуть свою,без документации!
И вот вы все это повторяете,за источником из раши!
Правительству ЗЕрмака и квартала верить нельзя!
А вот официальным источникам ВОЗ и цивилизованных стран(США,ФРГ.Канада,UK и тд.) - можно!
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11.03.2021 21:47 Ответить
Извините, но я покуда погожу верить кому бы то ни было. Я лучше своим глазам и информации в СМИ буду верить. Причем сопоставляя ее из разных источников. Истина, как всегда, думаю где-то посередине.
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12.03.2021 00:10 Ответить
Наконец трезвая мысль! Не верить "кому бы то ни было"!Но "где-то посередине" не бывает! Это как средняя t по палате! СМИ верить - себя не уважать! Есть оф.сайты англоязычные,там правдивая инфа,ибо искажения чреваты,в отличие от СМИ постсов. прстранства.
За 50 лет убедился - можно верить зап.СМИ на 99%,а постсов. На 0.05%.
Остальныые 0.95% - просто незнание.
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12.03.2021 10:21 Ответить
А я вот и верю СМИ. Верю к примеру в то, что вакцинацию АстроЗеникой в 10 странах приостановили. Это факт. Если приостановили - значит есть на то веские причины. Возможно некоторые из них даже не озвучили.
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12.03.2021 11:05 Ответить
Есть ВОЗМОЖНЫЙ вариант(мое мнение),что приостановили из-за того,что народ не хочет астру,а хочет пфайзер.
Есть такие типа слухи от знакомых,но в сми - тишина. Не хотят платить з/п тысячам на
пустых пунктах,когда конвеером работают пфазерные.
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12.03.2021 13:17 Ответить
Есть мнение, есть факты. Факты на данный момент говорят сами за себя. А мнений каждый может иметь сколько угодно.
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12.03.2021 13:22 Ответить
Еще раз! Вакцина имеет ОДНУ регистрацию!
Выпускай под контролем автора - можеш ее "странником" назвать.
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11.03.2021 15:21 Ответить
Если бы ее выпускали под контролем автора, как кстати это делает корейская фирма SK BIO, то соответственно и название у нее было бы одинаковое. В том то и дело, что аналог (а это именно когда фирма-производитель бренда не контролирует процесс производства у лицензиата) нельзя выпускать под тем же именем. Мало того, аналог хотя бы хоть чем-то должен отличаться от оригинала (составом или техпроцессом - не суть, главное отличаться), хотя активное вещество у него может быть такое же точно. Он даже может быть лучше оригинала. НО!!! Это не оригинал. И соответственно аналог должен пройти такой же точно спектр испытаний что и оригинал.
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11.03.2021 15:26 Ответить
Тогда бы и рег. номер был другой!
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11.03.2021 16:12 Ответить
Скоро Степанов будет кричать что COVISHIELD это не AstraZeneca . Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 9258 . Дания приостановила вакцинацию вакциной AstraZeneca после 6 случаев тромбоза у вакцинируемых.
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11.03.2021 14:38 Ответить
..кста - это уже 6-я страна которая приостанавливает... Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 6402
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11.03.2021 14:40 Ответить
И есть 4 страны,которые именно ее рекомендуют для 65+!
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11.03.2021 15:07 Ответить
Наверное по просьбе пенсионного фонда. Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2695
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11.03.2021 15:16 Ответить
У них нет такой хрени,как "пенсионный фонд".
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11.03.2021 16:15 Ответить
А какая у них хрень есть?
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11.03.2021 18:28 Ответить
"G"- в помощ!
Кстати дети там,к 12годам знают о пенсионных системах развитых стран,как мне внучка обьясняла разницу между Израильской,США и Австралии.
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11.03.2021 21:52 Ответить
Огромное спасибо за информативную ссылку. Собственно иного и не ожидал.
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12.03.2021 00:01 Ответить
И правильно! Самому надо учиться,и думать в том числе!
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12.03.2021 10:23 Ответить
Вот я и учусь и думаю всю жизнь. И выводы уже для себя сделал. И из тех данных, что мне доступны я делаю вывод - понаблюдать за развитием ситуации прежде чем принимать какое либо решение. И не верить словам всякого рода чинушам от медицины и политикам.
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12.03.2021 11:03 Ответить
скоро мы узнаем эти страны по уровню смертности..
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11.03.2021 15:48 Ответить
Главное,что расею по этим показателям даже африканцы не догонят!
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11.03.2021 16:18 Ответить
Аминь..
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11.03.2021 16:19 Ответить
Австрия также приостановила.
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11.03.2021 14:41 Ответить
Что лучше,- фуфло говняное, или говно фуфловое? Т.е. - Чем лучше прививаться?
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11.03.2021 14:41 Ответить
Решайте сами. Тут каждый сам за себя.
Вон ЕМА уже заявила, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции"
Т.е. как я понимаю, что если после прививки кто-то загнется, то на общей популяции человеков это не сильно отразится.
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12.03.2021 00:07 Ответить
А можно чтобы уже граждане Украины услышали оффициальное заявления представителей AstraZeneca о том является ли шмурдяк Ковишильд аналогом AstraZeneca ??? А то все разговоры об AstraZeneca но по факту имеем Ковишильд.
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11.03.2021 14:43 Ответить
А заявлений ВОЗ недостаточно чтобы выводы сделать? Обратите внимание на этот лист вакцин. И самое главное обратите внимание на логотип АстроЗеники возле корейской фирмы SK BIO и индийской фирмы SII. И под каким наименованием вакцина выпускается той и той фирмой. Все сразу станет на свои места.
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11.03.2021 14:50 Ответить
Одна регистрация препарата! Один контроль. Упаковка разная.
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11.03.2021 15:00 Ответить
Нет. Посмотрите название препарата выпускаемого SK BIO и название препарата, выпускаемого SII. Ковишилд аналог АстроЗеника - не более.
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11.03.2021 15:09 Ответить
Для Вас возможно нет к примеру разницы между бензином А76 и АИ93 - и тот и тот бензин. Только Ваш автомобиль с Вами не согласится. Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 885
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11.03.2021 15:10 Ответить
Это исключительно ваши рассуждения! Где заявление ЕС или США о том что они одобрили шмурдяк Ковишильд? Вот в чем вопрос! Все остальное не имеет никакого смысла!
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11.03.2021 17:11 Ответить
А я и не спорю. Сугубо мои личные, основанные на логических рассуждениях и жизненном опыте. В любом случае у каждого они свои. Равно как и решение о вакцинировании лично дело каждого.
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11.03.2021 17:47 Ответить
Единственный шмурдяк,а не вакцина - это расейский Sputnik Vovan!
Этот фуфломицын впихнуть никому не могут!
Все остальные вакцины признаны ВОЗ.
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11.03.2021 14:57 Ответить
По большому счету шмурдяк, на коленке сделанный, все они. И, кстати, вакцинация вроде как в мире по всем странам идет, но вот по заявлению того же ВОЗ заболеваемость ковидом в мире продолжает только расти.
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11.03.2021 15:19 Ответить
Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 4151
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11.03.2021 15:13 Ответить
Дания тормознула Астозенеку (не индийский фуфломицин даже )из-за смертей,связанных с тромбами
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11.03.2021 15:14 Ответить
Другой нету, ну, НЕТУ. Так чем вас колоть? Все хотят Королеву, а живут с теми, кого нашли, так и с вакциной.
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11.03.2021 15:38 Ответить
А накой чёрт тогда нам рассказывать о том. что где то одобрили ДРУГИЕ вакцыны, а не у , которой колют нас !?
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11.03.2021 15:48 Ответить
Они наши соседи, радоваться за них надо.
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11.03.2021 15:53 Ответить
С этим согласен... ! ))
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11.03.2021 17:10 Ответить
" AstraZeneca" !!!

И каким боком это касается НАС - если нас пытаются уколоть шмурдяком под ДРУГИМ названием !!!???
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11.03.2021 15:47 Ответить
москалі розгорнули шалену кампанію по дискридитації вакцин і вакцинації
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11.03.2021 16:14 Ответить
Скажу как сказал Комаровский: 'не нравится, лучше молчите!'. Не хотите не делайте, не надо навязывать свое мнение другим, мне оно не интересно, потому что вакцину буду колоть себе, а не вам Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8605 . А вы ждите файзер по 10 тысяч за дозу года так через полтора, если доживете Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3988
Если бы я не болел, может и думал по другому, но после перенесенной болезни готов на любую вакцину кроме спутника
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11.03.2021 16:31 Ответить
 
 