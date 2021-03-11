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Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрий;
  2. Хлизнуца Игорь;
  3. Чернов Александр;
  4. Гайдай Сергей;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловьев Виталий;
  7. Ремишевский Николай;
  8. Дементьев Сергей;
  9. Николаенко Дмитрий;
  10. Соколова Ангелина.

К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в черном море

Как сообщалось, ранее стало известно, что у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. 

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести
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Топ комментарии
+9
Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
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11.03.2021 14:50
+5
Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
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11.03.2021 14:57
+3
Vоlgo-Balt 179...
"декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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11.03.2021 15:03
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Річкове судно у відкритому морі? В штормову погоду? Люди загинули, але знову ні одна тварюка а то не буде покарана.
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11.03.2021 14:36 Ответить
Vоlgo-Balt 179...
"декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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11.03.2021 15:03 Ответить
Дякую
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11.03.2021 15:20 Ответить
Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
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11.03.2021 14:50 Ответить
Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
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11.03.2021 14:57 Ответить
ТУ-134 и ТУ-155. А ТУ-136 "Звезда" - это ракетоплан.
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11.03.2021 15:31 Ответить
ТУ-155 был модификацией широкоизвестного ТУ-154
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11.03.2021 15:36 Ответить
Их при совдепии наклепали немеряно конечно. Ходят вдоль берегов по морю и при до 3 баллов. Мало кто знает что на Чёрном море особо в декабре, та и зимой далее могут быть сильнейшие шторма запросто 10 баллов. И с обмерзанием по корпусу. Кстати имя капитана и фамилия как у знаменитого капитана ЧМП А. Борисенко. Это имя тогда носил сухогруз кажись или балкер. Давно это правда было. Храни Господь идущих по воде.... .
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11.03.2021 20:12 Ответить
Я сам в молодости на таком работал - когда была Олимпиада в Москве - уже тогда эти суда были потрепаны. К сожалению, как всегда, люди не хотят работать честно и правильно - когда меняют часть обшивки или днища, они «забывают» про набор, который имеет тенденцию ржаветь каждый год даже несмотря на грунт или краску - в этой связи судно теряет свою прочность и способность выдерживать растяжения и сжатия - просто ломается. Добавьте сюда неправильную погрузку груза - не по схеме, а как попало, перегрузы и тому подобное - но главное - это расхлябанность и неграмотность. Вот и все - люди гибнут за чужую прибыль.
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11.03.2021 21:25 Ответить
Опять жабодав
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11.03.2021 18:13 Ответить
Капітан тонучого судна має останній залишити корабля. Не вспів.. Щирі співчуття загиблим.
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11.03.2021 18:34 Ответить
 
 