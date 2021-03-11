Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК

Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:

Севера Юрий; Хлизнуца Игорь; Чернов Александр; Гайдай Сергей; Морозов Денис; Соловьев Виталий; Ремишевский Николай; Дементьев Сергей; Николаенко Дмитрий; Соколова Ангелина.

К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести