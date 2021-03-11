СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ (обновлено)
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Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.
Об этом сообщил сотрудник в центральном офисе компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на enkorr.ua.
"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.
По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.
"Кое–где доходит до рукопашной", – рассказал он.
Другой информации в настоящий момент не сообщается. Официально в СБУ данную информацию пока не комментируют.
Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
В частности, силовикам разрешено изымать документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ, инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договора, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др.
По данным информированного источника в правоохранительных органах, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Пожалуйста, подождите...
им пообщещали грeть на зоне.
".. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня" - до них "доходят" тогда, когда нужно...
Процессуально - нерасписанно, "что за чем..." - делается тогда - кода делается...
"Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений." - для того, что бы "фиксировать" происходящее - существуют понятые...!!!
Ты сам пишешь, что " ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры.... сейчас многие камеры беспроводные IP " - это делают, для того. что бы операция осталась секретом, для тех, кто может вести наблюдение через эти камеры удалённо...
Поэтому мне нет нужды разговаривать с ними - мне достаточно своих знаний и опыта !
Потому, что "отключенного видеонаблюдения" - это законные полномочия правоохоронных и специальных органов. И даже если бы адвокаты и обратились по этому оводу, то на законных основания были бы посланы нахер
И тут вопрос: а каким боком тут Игорь Валерьевич?
дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.
Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружественными связями с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. Источник: https://censor.net/ru/n3252683