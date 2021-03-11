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АЗС (382) налоговая (921) СБУ (18714)

СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ (обновлено)

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

 Об этом сообщил сотрудник в центральном офисе компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на enkorr.ua.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.

"Кое–где доходит до рукопашной", – рассказал он.

Другой информации в настоящий момент не сообщается. Официально в СБУ данную информацию пока не комментируют.

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Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

В частности, силовикам разрешено изымать документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ, инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договора, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др.

СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ 01
СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ 02
СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ 03

По данным информированного источника в правоохранительных органах, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+42
оо!.. Медведчуовские заправки щемят!.. это гуд!
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11.03.2021 14:50
+33
это рашинско медведчуковская прокладка..... пусть вас не путает регистрация швейцария в прошлом ТНК..помните такую сеть....
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11.03.2021 14:46
+20
О, владельцем является российский маланец Моисеев, а конечный бенецифиар Медведчук
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11.03.2021 14:47
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Заправщики бросаются в рукопашную на СБУшников?... Совсем не задумываются глупые людишки о своём здоровье СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 5883
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11.03.2021 14:44 Ответить
Вряд ли трудягам это надо. Думаю, это бухгалтера. Там риск оправдан
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11.03.2021 14:48 Ответить
бухгалтер, ска, страшный
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11.03.2021 15:39 Ответить
страшнее бухгалтеров токо сисадмины, они вообще боли не чувствуют
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11.03.2021 16:23 Ответить
- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши. (c)
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11.03.2021 16:46 Ответить
у них есть своя охрана, они и бросаются грудью на штыки.
им пообщещали грeть на зоне.
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11.03.2021 15:02 Ответить
это рашинско медведчуковская прокладка..... пусть вас не путает регистрация швейцария в прошлом ТНК..помните такую сеть....
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11.03.2021 14:46 Ответить
Как бы да ... Но если все по закону, то почему отключают видеонаблюдение? Налички изъято ... а не, показалось, ничего не изъято.
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11.03.2021 16:59 Ответить
Отключают, так как изымают сервера... А кабеля просто остаются висеть в воздухе... Странно, что вы сами этого не поняли...
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11.03.2021 17:09 Ответить
А мне понимать не надо. Лично присутствовал на нескольких т.н. изъятиях на разных предприятиях. Докладываю: ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня. Мусора - продуманные нерпы и прекрасно осведомлены, что сейчас многие камеры беспроводные IP. Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений.
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12.03.2021 09:56 Ответить
"мне понимать не надо." - это твоя фраза говорит о многом... А главное о том. что ты не понимаешь о чем говоришь...!

".. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня" - до них "доходят" тогда, когда нужно...
Процессуально - нерасписанно, "что за чем..." - делается тогда - кода делается...


"Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений." - для того, что бы "фиксировать" происходящее - существуют понятые...!!!

Ты сам пишешь, что " ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры.... сейчас многие камеры беспроводные IP " - это делают, для того. что бы операция осталась секретом, для тех, кто может вести наблюдение через эти камеры удалённо...
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12.03.2021 10:30 Ответить
Лень доказывать очевидные вещи. Поговори с любым знакомым адвокатом и сам все поймешь.
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12.03.2021 10:37 Ответить
У меня юр.образование. И одним из родом моих занятий было - расскрытие преступлений, а так же общения с адвокатами... Так вот АБСОЛЮТНАЯ часть адвокатов - бестолочи - ни хрена толком не знающие ! Из-за этого проигрывающие свои дела...
Поэтому мне нет нужды разговаривать с ними - мне достаточно своих знаний и опыта !
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12.03.2021 13:05 Ответить
Следаки на обысках не присутствуют. Адвокаты со следаками не общаются по поводу отключенного видеонаблюдения. Согласен, что большинство адвокатов - бестолочи. Это и не удивительно. В стране беззакония зачем знать законы?
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12.03.2021 13:29 Ответить
"Адвокаты со следаками не общаются по поводу отключенного видеонаблюдения."
Потому, что "отключенного видеонаблюдения" - это законные полномочия правоохоронных и специальных органов. И даже если бы адвокаты и обратились по этому оводу, то на законных основания были бы посланы нахер
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12.03.2021 15:20 Ответить
СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 2829 Не дозакинули.
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11.03.2021 14:46 Ответить
О, владельцем является российский маланец Моисеев, а конечный бенецифиар Медведчук
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11.03.2021 14:47 Ответить
оо!.. Медведчуовские заправки щемят!.. это гуд!
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11.03.2021 14:50 Ответить
лишают одного из инструментов террора
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11.03.2021 14:54 Ответить
а у каломыйского скоро зарывать начнут....? понятно , что мертвечук рашист и враг, но он ведь не один коррпционер в Украине.
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11.03.2021 14:58 Ответить
СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8490
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11.03.2021 15:16 Ответить
Когда арест Мертвечука? хоть 1000 таких заправок закройте нас рать
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11.03.2021 15:00 Ответить
Спортмастеру приготуватися СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 712
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11.03.2021 15:01 Ответить
Сеть заправок накрывают, но в то же время возвращают Одесский НПЗ банде Курченко....
И тут вопрос: а каким боком тут Игорь Валерьевич?
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11.03.2021 15:02 Ответить
Эту медедчуковскую "Швейцарию" давно уже нужно былло закрыть.
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11.03.2021 15:15 Ответить
Взагалі-то сбу має займатися безпекою держави, тобто:терористами,шпигунами і т.і.,а не "шмонати" підприємства будь якої торгівлі та будь якого власника навіть,якщо це підприємства мертвечука
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11.03.2021 15:43 Ответить
Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть" Это
дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.
Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружественными связями с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
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11.03.2021 15:50 Ответить
родители мечтали о семейном автомобиле, поетому сына решили назвать "Ниссан"
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11.03.2021 16:26 Ответить
Всё через жопу!Зато от сердца!
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11.03.2021 15:53 Ответить
Що значить до рукопашної доходить, що спеуцри не хватає ...ЗДИ медведчуківським рукопашникам вломити*!
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11.03.2021 17:25 Ответить
Наступний буде - каломийський гнида!
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11.03.2021 17:30 Ответить
От»зєльоная сопля» бач що витворяє, а хетьман сивочолий не дійшов до цього, але він думав про це і хотів, але не встиг!!!
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11.03.2021 17:42 Ответить
А сивочолий при всіх владах у всіх в долі був....поросячий хвіст все пропускав через себе...він же мененжер передовий,тіпа Маска,Гейтца....
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11.03.2021 17:56 Ответить
А до конца статью прочесть национальность не позволяет? ПРИ ПОРОХЕ ДЕЛО ОТКРЫТО и зебил его на два года похоронил, а дальше пришел животворящий Байден)))
Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. Источник: https://censor.net/ru/n3252683
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11.03.2021 23:31 Ответить
Нормальные люди там бы никогда не заправились!!
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11.03.2021 18:26 Ответить
 
 