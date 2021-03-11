Мониторинговая миссия ООН в следующем докладе расскажет много информации о тюрьме наемников РФ "Изоляция"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине включит в следующий 32-й доклад значительный массив информации о незаконной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке и сделает акцент на условиях содержания в ней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации 31-го доклада о ситуации с правами человека в стране.

Богнер отметила, что Мониторинговая миссия ООН отслеживает, фиксирует и публикует информацию о месте содержания под стражей, которое в Донецке имеет неформальное название "Изоляция". В частности, по ее словам, в прошлом году было опубликовано подробное приложение к докладу о ситуации с правами человека в Украине, где приводилось очень много фактов о пытках и жестоком обращении в "Изоляция".

"Мы очень обеспокоены этим местом именно из-за случаев пыток и жестокого обращения. Мы не включили много информации об этом месте в тридцать первый доклад, но сейчас готовим следующий доклад, который обнародуют в июне, там будет очень много информации об этом месте. Мы, в частности, сделаем акцент на условиях в "Изоляции", - сказала Богнер.

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