Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи)
Новости Цензор.НЕТ Общество
12 марта в Киеве в кинотеатре "Флоренция" состоится концерт по случаю Дня Добровольца Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке командир 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), передает Цензор.НЕТ.
"Киев! Завтра приеду поздравить побратимов с Днем добровольца! Буду рад видеть каждого! Приходите! В 17:00, кинотеатр "Флоренция", - рассказал Коцюбайло.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Веретено
показать весь комментарий11.03.2021 17:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...