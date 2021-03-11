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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи)

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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК

12 марта в Киеве в кинотеатре "Флоренция" состоится концерт по случаю Дня Добровольца Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке командир 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), передает Цензор.НЕТ.

"Киев! Завтра приеду поздравить побратимов с Днем добровольца! Буду рад видеть каждого! Приходите! В 17:00, кинотеатр "Флоренция", - рассказал Коцюбайло.

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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК Правый сектор Коцюбайло (Да Винчи) 01
Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК Правый сектор Коцюбайло (Да Винчи) 02
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як отримуються позивні? воїн сам себе називає чи дають, як у індейцев, за якісь заслуги? Завтра в Києві відбудеться концерт з нагоди Дня Добровольця: приїду привітати побратимів, - командир роти ДУК "Правий сектор" Коцюбайло (Да Вінчі) - Цензор.НЕТ 9280
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11.03.2021 17:08 Ответить
 
 