Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи)

12 марта в Киеве в кинотеатре "Флоренция" состоится концерт по случаю Дня Добровольца Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке командир 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), передает Цензор.НЕТ.

"Киев! Завтра приеду поздравить побратимов с Днем добровольца! Буду рад видеть каждого! Приходите! В 17:00, кинотеатр "Флоренция", - рассказал Коцюбайло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На горе Карачун почтили память украинских добровольцев. ФОТОрепортаж



