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Украина добывает коксующийся уголь на прифронтовых территориях: это дает рабочие места, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина добывает коксующийся уголь на прифронтовых территориях: это дает рабочие места, - эксперт

Украинская группа "Метинвест" покупает акции "Покровской угольной группы", крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля. С 2018 года "Метинвесту" уже принадлежало 24,77% акций компании.

В результате текущей сделки по выкупу части опциона доля крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины в структуре собственности угольных предприятий выросла до 67,28%, передает Обозреватель.

По мнению экономиста Алексея Лупоносова, результат сделки может стать неким стимулом для прифронтовых территорий, поскольку развитие металлургической отрасли, помимо отсутствия дефицита угля, может дать еще и новые рабочие места.

"Поддержка прифронтовых территорий позволяет развиваться людям и получать рабочие места. Самое важное, это отсутствие у компании российских связей", – уточнил эксперт.

Вместе с тем, эксперт Аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко добавил, что после начала войны на востоке Украины, в стране действительно есть дефицит коксующего угля – из-за потери контроля над добывающими предприятиями в ОРДЛО поставки сырья для производства кокса прекратились.

По его мнению, это вынужденная мера для компании, которая зависит от того, как долго продлится перемирие на востоке.

"Предприятия вынуждены прибегать к подобным мероприятиям в силу того, что ведутся военные действия – нет возможности спокойно покупать уголь и использовать его, и второе – рынок угля достаточно статичен. Никто не будет даже ради нескольких сотен тысяч тонн применять действующие схемы и наращивать добычу. Раньше Украина на мировой карте считалась экспортером угля, а для того, чтобы она стала импортером, государство должно гарантировать, что в течении длительного времени, оно будет закупать уголь в определенных объемах", – сказал эксперт.
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Украина добывает коксующийся уголь, покупая его в РФ...
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11.03.2021 15:12 Ответить
И что? От этого уголь хуже горит? Или подгорает у кого-то? Откройте экономический обозреватель и посмотрите на цифры товарооборота с Россией, а потом спокойно ложитесь спать.)))
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11.03.2021 19:13 Ответить
Кому дает рабочие места?! Тому, кому их должна давать оккупационная администрация?
Покупая, еще и налоги с этой добычи отчисляет террористам на поддержание их обороноспособности.
Правильно не "эксперт", а "зе-эксперт" и все сразу становится на свои мета, а то людей в заблуждение вводите, что это реально эксперт
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11.03.2021 15:25 Ответить
ПРИфронтовые территории, т.е. те, которые находятся рядом с фронтом. А там тоже живут люди, у них семьи, им нужна работа. Легко рассуждать, когда сам далеко от этих мест.
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11.03.2021 18:47 Ответить
И хорошо. Государство мало что делает для того, чтоб поддержать эти населённые пункты, а люди ведь там продолжают жить.
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11.03.2021 18:48 Ответить
По крайней мере все открыто и понятно, а не так как было у Юлиной ученице Королевской, которая на мороженном вылезла, а потом села на "копанки" и стала великим политиком.))) Тут все по граммотному - покупка, работа, налоги.
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11.03.2021 19:10 Ответить
так война не закончится просто так
то есть приходится выбирать - живут прифронтовые территории или просто медленно помирают
иначе вопрос как бы и не стоит
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12.03.2021 00:49 Ответить
 
 