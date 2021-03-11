Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

"Жилье становится более доступным для украинцев... Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом Президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, создание финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилой компании. Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам", — написал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%".

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