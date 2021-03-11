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Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

"Жилье становится более доступным для украинцев... Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом Президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, создание финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилой компании. Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам", — написал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%".

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Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам 01
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ничего, граждане, не выйдет. Снижать проценты(да еще на длительный период, а не только на рекламный буклет) - это вам не деньги печатать. Тут думать надо. А думать - это не ваше. Ваше - это воровство. В этом вопросе вы молодцы, тут с вами даже янукович конкурировать не сможет.
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11.03.2021 15:01 Ответить
под 7% чего? в месяц? год? или?
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11.03.2021 15:34 Ответить
А під 0%, слабо, порадуй земляків.
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11.03.2021 16:18 Ответить
раньше мы почему плохо жили, у нас детального плана от шмыгаля не было...
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11.03.2021 15:36 Ответить
у меня есть детальный план как обогатиться в 36 раз
1. пойти в казино
2. поставить на выигрышную цифру
3. забрать выигрыш
плат детальный есть, все должно сработать...
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11.03.2021 15:43 Ответить
хтось ще вірить цьому недоумкуватому тріплу???
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11.03.2021 17:00 Ответить
 
 