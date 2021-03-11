Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку

В Николаевской области парня, который обвинялся в изнасиловании 17-летней девушки, признали невиновным и оправдали. Судьи не нашли в его действиях состава правонарушения.

Об этом сообщили в Очаковском районном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Парень обвинялся по ч. 3 ст. 152 УК Украины. По данным следствия, 30 июля 2017 с 5:30 минут до 7:30 он был на территории Очаковского объединения санаторно-курортных учреждений на улице Курортной, 29.

"Имея умысел на изнасилование несовершеннолетней Ж., 2000 года рождения, понимая, что последняя является несовершеннолетней, с целью преодоления ее сопротивления нанес рукой один удар в лицо потерпевшей, вследствие чего она потеряла сознание. После этого гражданин К., воспользовавшись беспомощным состоянием Ж., вступил с ней в половые отношения естественным способом", — отметили в суде.

После изнасилования парень оставил девушку в бессознательном состоянии и ушел. Впрочем, судья Людмила Казанли признала его невиновным и оправдала за недоказанностью того, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

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Текст приговора не публиковался в открытом доступе, так как потерпевшая была несовершеннолетней, а преступление было связано с изнасилованием. Сторона обвинения уже подала апелляционную жалобу на такой приговор. ТСН.ua связался с адвокатом обвиняемого, но он отказался от комментария. У потерпевшей защитник был лишь в начале судебного разбирательства, в 2020 году она уже была без него.