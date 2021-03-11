Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Николаевской области парня, который обвинялся в изнасиловании 17-летней девушки, признали невиновным и оправдали. Судьи не нашли в его действиях состава правонарушения.
Об этом сообщили в Очаковском районном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Парень обвинялся по ч. 3 ст. 152 УК Украины. По данным следствия, 30 июля 2017 с 5:30 минут до 7:30 он был на территории Очаковского объединения санаторно-курортных учреждений на улице Курортной, 29.
"Имея умысел на изнасилование несовершеннолетней Ж., 2000 года рождения, понимая, что последняя является несовершеннолетней, с целью преодоления ее сопротивления нанес рукой один удар в лицо потерпевшей, вследствие чего она потеряла сознание. После этого гражданин К., воспользовавшись беспомощным состоянием Ж., вступил с ней в половые отношения естественным способом", — отметили в суде.
После изнасилования парень оставил девушку в бессознательном состоянии и ушел. Впрочем, судья Людмила Казанли признала его невиновным и оправдала за недоказанностью того, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.
Текст приговора не публиковался в открытом доступе, так как потерпевшая была несовершеннолетней, а преступление было связано с изнасилованием. Сторона обвинения уже подала апелляционную жалобу на такой приговор. ТСН.ua связался с адвокатом обвиняемого, но он отказался от комментария. У потерпевшей защитник был лишь в начале судебного разбирательства, в 2020 году она уже была без него.
Пожалуйста, подождите...
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" Суддю" Людмилу Казанли гепнути по голові і шпекнути у сраку, а гвалтівнуку яїла вирізати,щоб знав. Дайош Суд Лінча !!!!!
Она не просто судья, а председатель горрайсуда
Сколько невиновных упекли по этой статье...
Улыбнула реакция комментаторов - все дружно затявкали в одном направлении.
А емли все - рпавильно?
Неповнолітня особа - малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.(ВР України, Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 N 4651-VI)
А також згідно статті 6 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.І чому Ви розглядаєте ст. 155 Статеві зносини...,
а не Стаття 152. Зґвалтування.
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2.
3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
вчинені повнолітньою особою
_Ну судьи у нас распоряжаются сдьбами людей и при этом - внимание! - не несут вообще никакой ответственности за свои решения! За свой произвол и бандитизм! На кол, тварей! Уничтожать выродков! По другому до них не доходит, им всё пох.
Але це все мої припущення,у статті замало інформації.
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"Нация тєрпіл", кажеш? "Нє Кавказ"? А шо на Кавказі?
У Чечні, наприклад, "вєрний пєхатінєц Путіна" Кадиров зараз таке витворяє, шо на голову не налазить. І народу там ніщо не допоможе - ані гроші, ані "славнозвісна" кровна помста. Ось історія звідти:
"Этого чеченца (на фото внизу) зовут Хизир Ежиев. 36 лет, преподаватель нефтяного университета в Грозном. Поклонник футбола (топил за «Терек»). Боевиком, исламистом Хизир никогда не был.
В середине декабря 2015 г. в закрытой чеченской группе «Вконтакте» Хизир оставил ироничный комментарий к фото Кадырова, где тот совершал паломничество в Мекку.
19 декабря 2015 г. Хизир Ежиев поехал на автосервис сдавать машину в ремонт. Пока он был в сервисе, туда подъехали вооруженные люди. Представились, попросили проехать с ними. Увезли в Заводское РОВД. В тот же день были задержаны и другие пользователи группы, кто оставлял комментарии. Всех избили, провели профилактические беседы и отпустили. Всех, кроме Ежиева. Его забили до смерти.
Семья Ежиева по своим связям довольно быстро вычислила РОВД, куда его увезли, вышла на ментов и пыталась его выкупить. Но было уже поздно. Им сказали, что Хизир «сбежал» из полиции и куда делся, никто не знает. Это не сулило ничего хорошего.
На следующий день труп Хизира нашелся в лесу в Урус-Мартановском районе. Многочисленные гематомы по всему телу, шесть сломанных ребер. Одно сломали так, что оно вонзилось в легкое, что и повлекло мучительную смерть." ©
Жаль лише, що бога ненма.
10 минут и больше - тяжелая черепно-мозговая травма
Это вообще КУДА? Вы там от бабла и кокса совсем одурели? Твари. Оправдать ИЗНАСИЛОВАНИЕ. ППЦ.