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Новости Происшествия
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изнасилование (888) Николаевская область (1881)

Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку

В Николаевской области парня, который обвинялся в изнасиловании 17-летней девушки, признали невиновным и оправдали. Судьи не нашли в его действиях состава правонарушения.

Об этом сообщили в Очаковском районном суде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Парень обвинялся по ч. 3 ст. 152 УК Украины. По данным следствия, 30 июля 2017 с 5:30 минут до 7:30 он был на территории Очаковского объединения санаторно-курортных учреждений на улице Курортной, 29.

"Имея умысел на изнасилование несовершеннолетней Ж., 2000 года рождения, понимая, что последняя является несовершеннолетней, с целью преодоления ее сопротивления нанес рукой один удар в лицо потерпевшей, вследствие чего она потеряла сознание. После этого гражданин К., воспользовавшись беспомощным состоянием Ж., вступил с ней в половые отношения естественным способом", — отметили в суде.

После изнасилования парень оставил девушку в бессознательном состоянии и ушел. Впрочем, судья Людмила Казанли признала его невиновным и оправдала за недоказанностью того, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

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Текст приговора не публиковался в открытом доступе, так как потерпевшая была несовершеннолетней, а преступление было связано с изнасилованием. Сторона обвинения уже подала апелляционную жалобу на такой приговор. ТСН.ua связался с адвокатом обвиняемого, но он отказался от комментария. У потерпевшей защитник был лишь в начале судебного разбирательства, в 2020 году она уже была без него. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+71
это просто уже за гранью
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11.03.2021 15:40
+60
Без Сэра Линча делов не будет...
Подана апелляция на решение Очаковского райсуда, оправдавшего парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 3851
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11.03.2021 15:45
+46
Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 6100
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11.03.2021 15:59
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это просто уже за гранью
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11.03.2021 15:40 Ответить
Треба суддю разом з злочинцем відправити на "суд" у СІЗО.. Усіх хто їх вдарить та зґвалтує виправдати за відсутністю складу "злочину" Черга буде достойна однієї книги....
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11.03.2021 15:55 Ответить
Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 6100
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11.03.2021 15:59 Ответить
Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку

====================================
" Суддю" Людмилу Казанли гепнути по голові і шпекнути у сраку, а гвалтівнуку яїла вирізати,щоб знав. Дайош Суд Лінча !!!!! Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 581
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11.03.2021 18:01 Ответить
судья Людмила Казанли Дата рождения: 28 мая 1957 г.
Она не просто судья, а председатель горрайсуда
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11.03.2021 15:59 Ответить
ВОНА ДЛЯ НОРМАЛЬНИХ ЧОЛОВІКІВ МАБУТЬ ВСЬО.
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11.03.2021 16:26 Ответить
НІЯКОЇ ГРАНІ В ТЗВСУДІ ,,У НЕЩАСНОЇ НЕ БУЛО 300 ГР, ТОДІБ НЕДОРОБЛЕНОГО СУДИЛИ НА 7,5 Р, А ТАК ДЛЯ НАСИЛНИКІВ, НАСИЛУВАТЬ НЕ ЗЛОЧИН.
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11.03.2021 16:24 Ответить
Судьи - настоящая банда беспредельщиков , а мразь вынесшую такой приговор просто разорвать и по стенке размазать
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11.03.2021 18:33 Ответить
А вы уверены, что это было изнасилование, а не подстава?
Сколько невиновных упекли по этой статье...
Улыбнула реакция комментаторов - все дружно затявкали в одном направлении.
А емли все - рпавильно?
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15.03.2021 09:07 Ответить
Как таких людей земля носит?
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11.03.2021 15:40 Ответить
Тю, да это и не люди. Это - нелюдь!
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11.03.2021 16:21 Ответить
суддя просто дуже любить гроші..
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11.03.2021 15:43 Ответить
дело не в деньгах, а в их количестве, вот интересно кто родители отпущенного мальчика ?
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11.03.2021 19:05 Ответить
Вот бы такому райсуду Стерненка судить, была бы справедливость.
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11.03.2021 15:43 Ответить
такому райсуду ничего сложнее вил доверять не надо
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11.03.2021 15:50 Ответить
правосудие в силе))
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11.03.2021 15:44 Ответить
Зеленое кривосудие
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11.03.2021 15:44 Ответить
Получи в подарок шоколадку.
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11.03.2021 16:13 Ответить
Изыди чмо.
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11.03.2021 16:22 Ответить
Для полноты картины нужна информация кто его папа-мама (дядя-тетя) и "послужной" список судей. В справедливость и бескорыстность нашиз сулов давно не верю
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11.03.2021 15:45 Ответить
Які всі швидкі на осуд! Не забули, часом, скільки народу розстріляли за обвинуваченнями замість Чекатило? Не забули?!
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11.03.2021 15:45 Ответить
толсто, сергей, очень толсто
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11.03.2021 15:50 Ответить
Без Сэра Линча делов не будет...
Подана апелляция на решение Очаковского райсуда, оправдавшего парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 3851
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11.03.2021 15:45 Ответить
Сгодится и пан Гиляка.
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11.03.2021 15:53 Ответить
Надо смотреть дело! Есть случаи когда ушлые девицы оговаривают парней по разным причинам - ушёл к другой, сбить денег и т.п.
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11.03.2021 15:54 Ответить
не загоняй))
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11.03.2021 18:09 Ответить
Придурки что ли?
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11.03.2021 15:55 Ответить
Раз суд виправдав цього мудака, значить він скоро стане депутатом.
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11.03.2021 15:55 Ответить
Она несовершеннолетняя. Все. Никакие "как оказалась", "сама захотела", "повесилась на шею" не проходят. И была в отключке, как Вы пишите. Вы удивляетесь, что долго была, а , может, "секс" длился 1,5 минуты? Может его еще и пожалеть нужно?
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11.03.2021 16:36 Ответить
должны быть свидетели, экспертиза + всякие вызовы ментов в то время и т.п. а так - хз что сказать можно.
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11.03.2021 16:51 Ответить
Без экспертизы суд рассматривать не будет
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11.03.2021 18:09 Ответить
Вообще то может судья и права. Что значит несовершеннолетняя? Ей 17-ть было, а в законе такого понятия как несовершеннолетняя нет. Стаття 155; 156 Может девочка порезвится захотела,ну а потом бабла срубить!
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12.03.2021 01:30 Ответить
Но просчитались, ибо большинству в голову вложили цифру 18-ть!
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12.03.2021 01:35 Ответить
Хотя извините был не прав, на тот момент была формулировка именно несовершеннолетняя особа. Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 7278
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12.03.2021 01:46 Ответить
Нашёл,его оправдали т.к. ему было 15-ть и он сам несовершеннолетним был,а в законе говорится о совершеннолетнем развратнике или насильнике! Вот такая вот беда,за это действительно нет наказания.
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12.03.2021 01:54 Ответить
Это в статье, на которую Вы ссылаетесь "Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку" говорится "вчинені повнолітньою особою", а в статье "Стаття 152. Зґвалтування" совершеннолетие насильника не оговаривается. Половые отношения и изнасилование - вообще-то разные вещи. Ну судья так посчитала, но это ее мнение, потому и аппеляция.
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12.03.2021 03:00 Ответить
Є таке поняття.

Неповнолітня особа - малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.(ВР України, Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 N 4651-VI)

А також згідно статті 6 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.І чому Ви розглядаєте ст. 155 Статеві зносини...,

а не Стаття 152. Зґвалтування.

1.
2.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
вчинені повнолітньою особою
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12.03.2021 02:54 Ответить
Объясняю почему 155-я. Не доказано что было изнасилование, а поэтому половой акт подпадает(подпадал) под статью 155, под которую в свою очередь субъект не подпадает, потому как на момент совершения действий был несовершеннолетним.
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12.03.2021 05:31 Ответить
Его кстати и судили по ст152
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12.03.2021 05:34 Ответить
Ну если судили по ст152, при чем здесь 15-летний?
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12.03.2021 12:09 Ответить
Притом что гладиолус.Это по моему мнению наиболее полно для вас объяснит ситуацию.
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12.03.2021 17:44 Ответить
Понятно, аргументы закончились. Удачи Вам и крепкого здоровья.
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12.03.2021 23:38 Ответить
Навзаєм.
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13.03.2021 00:15 Ответить
В чем сила, брат? В деньгах сила брат
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11.03.2021 15:59 Ответить
Все дуже просто. Гроші не пахнуть.А ще було б дуже бажано,щоб ця тварюка-суддя опинилась на місті потерпілої.
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11.03.2021 16:01 Ответить
Суддя 1957 року народження.. Як кажуть "Я стільки не вип"ю... Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 3198 "
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11.03.2021 16:12 Ответить
ТІЛЬКИ ПІД ЦИМ ОСЛОМ, СПОЧАТКУ ПО РИЛУ,, А ТОДІ ВСЬО ОСТАЛБНОЄ.
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11.03.2021 16:29 Ответить
та вона може й хотіла б
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11.03.2021 17:33 Ответить
Но есть же хоть , какие -то человеческие ценности , а если-бы это была ее дочь или внучка ? ****** получит свой 🪃 бумеранг
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11.03.2021 18:39 Ответить
это как вообще?
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11.03.2021 16:08 Ответить
"Впрочем, судья Людмила Казанли признала его невиновным и оправдала за недоказанностью того, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления."
_Ну судьи у нас распоряжаются сдьбами людей и при этом - внимание! - не несут вообще никакой ответственности за свои решения! За свой произвол и бандитизм! На кол, тварей! Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 9214 Уничтожать выродков! По другому до них не доходит, им всё пох.
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11.03.2021 16:10 Ответить
Чого тут *******, ти впевнений що було згвалтування,а не проста спроба збити з хлопця грошей з боку позивачки?
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11.03.2021 16:23 Ответить
А экспертиза уже недоступна?
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11.03.2021 16:39 Ответить
Експертиза що був статевий акт доказала мабуть, але признаків згвалтування- якісь типові пошкодження для такого злочину ,не знайшла скоріше за все. Я не спеціаліст в принципі.
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11.03.2021 16:48 Ответить
Она - несовершеннолетняя.
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11.03.2021 17:57 Ответить
І що? На той момент вона вже була статево зріла +16років. Її батьки могли подати на нього як за розбещення неповнолітньої, але там про них нічого не говориться, мабуть вже втомилися від витівки донечки і навіть не хотіли приймати у цьому участь.
Але це все мої припущення,у статті замало інформації.
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11.03.2021 18:12 Ответить
Є Ваша думка (про статеву зрілість), а є Закон.
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11.03.2021 18:23 Ответить
От власне і почитайте закон.
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11.03.2021 18:47 Ответить
А що тобы экспертиза покаже?
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11.03.2021 17:06 Ответить
Не мне, а суду. Экспертиза покажет наличие полового акта и генетически - партнера.
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11.03.2021 17:57 Ответить
так она сама дала, а потом решила бабла срубить
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11.03.2021 19:03 Ответить
А что ж Вы как свидетель (или соучастник?) не пошли. Даже если и сама, она - несовершеннолетняя.
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11.03.2021 23:55 Ответить
нация терпил. это не Кавказ,там бы никакие деньги не помогли бы.
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11.03.2021 16:12 Ответить
Ок, мій коментар видалили. Мабуть, адміна шокувало фото. Спробую без того фото.
*
"Нация тєрпіл", кажеш? "Нє Кавказ"? А шо на Кавказі?
У Чечні, наприклад, "вєрний пєхатінєц Путіна" Кадиров зараз таке витворяє, шо на голову не налазить. І народу там ніщо не допоможе - ані гроші, ані "славнозвісна" кровна помста. Ось історія звідти:
"Этого чеченца (на фото внизу) зовут Хизир Ежиев. 36 лет, преподаватель нефтяного университета в Грозном. Поклонник футбола (топил за «Терек»). Боевиком, исламистом Хизир никогда не был.
В середине декабря 2015 г. в закрытой чеченской группе «Вконтакте» Хизир оставил ироничный комментарий к фото Кадырова, где тот совершал паломничество в Мекку.
19 декабря 2015 г. Хизир Ежиев поехал на автосервис сдавать машину в ремонт. Пока он был в сервисе, туда подъехали вооруженные люди. Представились, попросили проехать с ними. Увезли в Заводское РОВД. В тот же день были задержаны и другие пользователи группы, кто оставлял комментарии. Всех избили, провели профилактические беседы и отпустили. Всех, кроме Ежиева. Его забили до смерти.
Семья Ежиева по своим связям довольно быстро вычислила РОВД, куда его увезли, вышла на ментов и пыталась его выкупить. Но было уже поздно. Им сказали, что Хизир «сбежал» из полиции и куда делся, никто не знает. Это не сулило ничего хорошего.
На следующий день труп Хизира нашелся в лесу в Урус-Мартановском районе. Многочисленные гематомы по всему телу, шесть сломанных ребер. Одно сломали так, что оно вонзилось в легкое, что и повлекло мучительную смерть." ©

Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 758
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11.03.2021 17:04 Ответить
и что? уверен что родня этого так не оставит.кровную месть еще никто не отменял.прийдет время уйдет Кадырка и его шакалы,прийдет к власти другой тейп и свершится правосудие.
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11.03.2021 18:33 Ответить
Пофантазувати можна. Але, можливо, доведеться дууууууууууууууже довго чекати. А можливо, що й не дочекаються.
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11.03.2021 19:07 Ответить
Найдите зоофила для этой судьи, пусть даст по морде и ......... Хотя вряд ли найдется, тут кацап нужен.
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11.03.2021 16:24 Ответить
Получается , что если этого судью ударить по голове ,а потом посадить на бутылку, то не будет состава преступления? Интересно.
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11.03.2021 16:28 Ответить
конечно если ударить судью табуреткой по башке и проветрить дымоход прямо на её рабочем столе, то ничего не будет, надо попробовать)) может крузака подарит.
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11.03.2021 16:51 Ответить
дааа, так мы далеко пойдем..., жаль, что у нас очень терпеливый народ и за девушку некому вступиться..., я считаю, что если в стране ни власть, ни судьи не в состоянии следовать букве закона, суд Линча - единственный выход...
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11.03.2021 16:28 Ответить
Такая судья хуже самого преступника.
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11.03.2021 16:34 Ответить
Гораздо. Потому что на таких бандитов в мантиях нет просто вообще никакой управы!
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11.03.2021 16:35 Ответить
Проблемы смердов, судью не волнуют. Или взятка или самоотвод, а там жди дожидайся справедливости. Начиная мочить во имя справедливости, сам потом станешь несправедливостью для кого то.
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11.03.2021 16:39 Ответить
Если она 2000-го года рождения, то какая же она "несовершеннолетняя"?
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11.03.2021 16:51 Ответить
"З0-го липня 2017-го року,маючи умисел"...і далі по тексту...
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11.03.2021 17:47 Ответить
Дай Боже, щоб прийшов час, коли судді будуть висіти на гиляках.
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11.03.2021 16:51 Ответить
Гарна молитва.
Жаль лише, що бога ненма.
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11.03.2021 18:00 Ответить
Чуддів четвертувати Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 4242 Їх нащадків Стерилізувати Очаковский райсуд оправдал парня, который ударил, а затем изнасиловал потерявшую сознание 17-летную девушку - Цензор.НЕТ 4242 Прибирати генетичне Сміттия
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11.03.2021 17:03 Ответить
Надо же быть настолько продажным дерьмом! И оно "судит" Это его судить надо, а лучше пришить еще до заседания... Какая мерзость!
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11.03.2021 18:12 Ответить
секс со спящей - это преступление?
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11.03.2021 18:55 Ответить
обычное оглушение - около 4 минут
10 минут и больше - тяжелая черепно-мозговая травма
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11.03.2021 18:56 Ответить
Ждем пришествия святого Линча !
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11.03.2021 18:57 Ответить
Украинский суд это такое место где ты получишь ровно столько правосудия сколько сможешь купить! и попробуйте доказать мне обратное.
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11.03.2021 19:23 Ответить
Не расшатывайте! Если судья так решил значит на то есть веские основания! Уличные волнения сейчас никчему! И вообще эту несовершеннолетнюю тупо используют для дестабилизации... Не ведитесь!
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11.03.2021 20:05 Ответить
Спасибо тебе паршник и всей сатаниской шобле ЕС за рыхформы. Вот он результат. Нет даже матов. Это ..... ц. Это что за твари судьями работают???? А?
Это вообще КУДА? Вы там от бабла и кокса совсем одурели? Твари. Оправдать ИЗНАСИЛОВАНИЕ. ППЦ.
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11.03.2021 20:44 Ответить
ты дурак или на лечении?
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11.03.2021 21:26 Ответить
та шо туту не понятно - откупились от жертвы, а та баблом взяла - потерпевшая без адвоката, апеляцию не подавала, ну и судьи в доле...
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11.03.2021 21:40 Ответить
А так бы он десять раз подумал, вдруг у нее есть в сумочке законно носимый ствол.
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11.03.2021 22:37 Ответить
***** нам такі суди?
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11.03.2021 23:27 Ответить
 
 