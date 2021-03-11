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В очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" записались уже 220 тысяч украинцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

В очередь на вакцинацию от COVID-19 в

Согласно последним данным, уже 220 тысяч украинцев записались в онлайн-очередь на вакцинацию от COVID-19 через электронное приложение и портал "Дія".

Об этом рассказал в комментарии телеканалу "Дом" вицепремьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновника, сейчас в приложении "Дія" доступны: паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение. Туда же приходят сообщения о штрафах, где их сразу можно оплатить. Через портал можно зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, также доступен сервис "еМалятко".

"В ближайшее время мы запустим возможность изменения места регистрации - наиболее популярная услуга в Украине. Место регистрации можно будет изменить онлайн в несколько кликов, не нужно ходить по очередям. Это очень сильно экономит время украинцев", - рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19

Кроме того, вскоре в Украине запустят электронную подпись в смартфоне.

"В этом году мы принимаем проект, запрещающий всем чиновникам требовать бумажные документы, если они уже есть в реестре. А 90-95% информации у них уже есть ", - добавил Федоров.

Разного рода услугами через портал "Дія" воспользовались уже 10 млн украинцев. Сейчас самая популярная услуга - запись на вакцинацию от коронавируса. По последним данным, в онлайн-очередь на прививку записались уже 220 тыс. украинцев.

Читайте также: Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров
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Топ комментарии
+2
В очередь, сукины дети, в очередь. С уважением, ФСБ.
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11.03.2021 15:43
+1
"Распространить среди жильцов ЖЭКа!
- Аа если не захотят?!
- Отключим газ!"
(С)
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11.03.2021 15:41
+1
Бажаючим ширнутися гавном від Степашки https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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11.03.2021 15:48
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"Распространить среди жильцов ЖЭКа!
- Аа если не захотят?!
- Отключим газ!"
(С)
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11.03.2021 15:41 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь. С уважением, ФСБ.
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11.03.2021 15:43 Ответить
Бажаючим ширнутися гавном від Степашки https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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11.03.2021 15:48 Ответить
Получив первую партию вакцины, Украина столкнулась с новой задачей - убедить привиться крайне скептически настроенное население. Хотя число больных резко увеличивается, украинцы все сильнее противятся вакцинации: опрос показал, что 60% жителей страны вакцинироваться не хотят - для сравнения, месяцем ранее их было 40%.(с)
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11.03.2021 15:59 Ответить
Дурень дієй богатіє. У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців - Цензор.НЕТ 9761
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11.03.2021 16:02 Ответить
Где эти люди? Может бомжей набирают за бухло и гречку?
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11.03.2021 16:31 Ответить
в зоне ССО. Добровольно-принудительная вакцинация военных.
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11.03.2021 16:45 Ответить
Не перевелися в Україні екстремали У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців - Цензор.НЕТ 1915 , але це діло обізнаності
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11.03.2021 17:41 Ответить
220 тысяч умственно неполноценных!
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11.03.2021 18:11 Ответить
А власть и не стремится вакцинировать. До сих пор семейным врачам не дана команда записывать украинцев на очередь на вакцинацию. Они считают что у каждого пенсионера есть смартфон и сам сможет записаться через приложение Дия. Это сделано все исскуственно, что б скрыть провальность темпов вакцинации. На Волыни в доме престарелых 29 человек заболело Кронвирусом, для которых такими черепашими шагами за 2 недели не дошла вакцинация. 500 тыс доз пылятся фактически на складах, а каждая новая смерть людей преклонного возраста будет лежать на совести Минздрава. Провал с закупкой вакцин, провал с организацией записи на вакцинацию и провал проведения самой вакцинации.
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11.03.2021 18:12 Ответить
 
 