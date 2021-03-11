На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"
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На аэродроме 40-й бригады тактической авиации ВСУ произошло столкновение автомобиля с военным самолетом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 10 марта в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.
"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.
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Профессия, ух хороша!
Но после работы срываются в штопор
Лётчики в чёрных ЗэШа ))
Там вертолёт, столкнулся с "Уралом".
Притом, вертолёт был в полёте.
Вот там было особое ДТП )))))