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На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации ВСУ произошло столкновение автомобиля с военным самолетом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 10 марта в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК Центр 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
"Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
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11.03.2021 16:18
+3
Шо в лужу пукнул своим коментом....
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11.03.2021 16:23
+2
Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
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11.03.2021 16:37
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"Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
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11.03.2021 16:18 Ответить
Шо в лужу пукнул своим коментом....
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11.03.2021 16:23 Ответить
пукнуло, рузькэ?
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11.03.2021 21:08 Ответить
Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
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11.03.2021 16:37 Ответить
Воздушно-Транспортное Происшествие.
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12.03.2021 08:35 Ответить
Урал, ЗиЛ, ГАЗ-66, какая разница
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11.03.2021 16:50 Ответить
А що робив автомобіль на літній смузі? Літак горів, чи автомобіль? Чи можливо це диверсія? Це ж місто Васильків Київської області і там не має бути сепарів.
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11.03.2021 17:03 Ответить
Самолет буксировали в темное время суток. Солдат за рулем тягача , другой герой за рулем еще одной машины.
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11.03.2021 17:14 Ответить
АОшник раньше времени снял аккумуляторы с самолета, поэтому БАНО не горели, в общем все до кучи...
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11.03.2021 18:45 Ответить
Чесно кажучи, я подумав, що у нас вже і автомобілі літають.
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11.03.2021 17:09 Ответить
А що Ви думали, після косяка, чи плану не твільки автомобілі літають, а і крокодили зелені-зелені.
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11.03.2021 17:21 Ответить
Чехольчик умело контровкой заштопан,
Профессия, ух хороша!
Но после работы срываются в штопор
Лётчики в чёрных ЗэШа ))
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11.03.2021 17:30 Ответить
сколько же дебилов вокруг....
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11.03.2021 17:35 Ответить
Опять пьяный прапор возомнил из себя Шумахера?
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11.03.2021 17:40 Ответить
Того ідіота вилікують а з літаком що?
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11.03.2021 18:03 Ответить
МОЖЕ БУТИ ШПІЙОН ЗАЛ#ПА ВІД ХЙЛА !)
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12.03.2021 01:18 Ответить
Это происшествие, полная безделушка, по сравнению с тем что, произошло на общевойсковом полигоне.
Там вертолёт, столкнулся с "Уралом".
Притом, вертолёт был в полёте.
Вот там было особое ДТП )))))
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12.03.2021 09:26 Ответить
 
 