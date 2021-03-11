Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России"

Фрагмент статьи на сайте Всемирного экономического форума о княгине Ольге, в котором ее упоминают как "первого российского монарха", а Киевскую Русь "предком современной России" убрали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Форума.

"Исправление: предварительная версия статьи содержала упоминания о княгине Ольге. Мы удалили этот кусок из-за противоречивых исторических сведениях", - говорится в подписе к статье.

Отмети, в статье, в частности, мужа княгини Ольги Игоря назвали Иваном.

Ранее лидер "ЕС" Порошенко призвал Всемирный экономический форум исправить ошибку.

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