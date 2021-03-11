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Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников

Обвиняя Украину в якобы невыполнении Минских соглашений, Москва делает все возможное для того, чтобы убедить Запад снять санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel.

"Россияне блокируют все позитивные вещи, выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Для чего? Чтобы попытаться убедить Запад снять санкции, мол, это не они виноваты", - акцентировал Резников.

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Он отметил, что во время общения с послами и министрами иностранных дел в рамках заседания Совбеза ООН по вопросам Минских соглашений, убедился, что все страны придерживаются единой позиции: уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Есть абсолютное понимание, что Россия является государством-агрессором и оккупантом. Никакие санкции никто снимать не будет", - подчеркнул вице-премьер.
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Топ комментарии
+8
Гниды москальские. Смерть ворогам, слава Украине .
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11.03.2021 16:25
+8
от плять кацапское отребье!!!
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11.03.2021 16:27
+5
Трансляція бажання мордора бомбити Київ транслюється на усіх можливих міжнародних майданчиках, змі, сайтах?
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11.03.2021 16:34
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Гниды москальские. Смерть ворогам, слава Украине .
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11.03.2021 16:25 Ответить
Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников - Цензор.НЕТ 1392...Все люди с возрастом умнеют - а вы Кацапы, не стареете совсем...
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11.03.2021 16:25 Ответить
от плять кацапское отребье!!!
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11.03.2021 16:27 Ответить
_А придурковатый (близорукий) и склеротичный Запад (забыл историю и уроки из неё) и сам ищет как бы с людоедами пир продолжить как ни в чём не бывало. И потому сам будет в меню людоедов на ужин!
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11.03.2021 16:27 Ответить
запад не близорукий і не склєротичний- він цинічний і меркантильний. нічого особистого, тільки бізнес. мільйони людей на африканському континенті працюють в пекельних умовах, добуваючи цінні мінерали, необхідні для продукування смартфонів, прикрас, електромобілів- і не чути навіть "глибокого занепокоєння". а тут лише якихось 15000 людей загинуло, 1.5 мільйони змушені були переїхати з рідних домівок- дрібниця яка.
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11.03.2021 16:56 Ответить
Ні, Росія звинувачує Україну, бо готує своє населення до гарячої фази війни. А також погрожує таким чином нам і Заходу самою війною.
Коли Зевлада почне казати правду народу України про погрози з боку Московії під час переговорів? Засунули язики в дупу і роблять вигляд що нічого не відбувається.
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11.03.2021 16:33 Ответить
Трансляція бажання мордора бомбити Київ транслюється на усіх можливих міжнародних майданчиках, змі, сайтах?
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11.03.2021 16:34 Ответить
Умище!!!
А мы всё гадали, к чему это сморчёк носом крутит! Уж не к новым ли инициативам потерпевшего?!
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11.03.2021 16:39 Ответить
Не надо недооценивать Расию. Нефтедолларов много, и она лезет во все щели, включая всякие формальные заковыки!
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11.03.2021 16:41 Ответить
не треба її переоцінювати- треба для початку навчитись рахувати.
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11.03.2021 16:45 Ответить
С минскими соглашениями давно уже все понятно. Непонятно что дальше. Как долго можно качать эти качели?
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11.03.2021 16:45 Ответить
допоки рашку не затошнить і вона не впаде з них. такий був план Гетьмана Пороха. переоцінивши результат боїв під дебальцеве, ботокне члєнолікє мурло потрапило в пастку МД-2, цунгцват. кожен подальший крок лише погіршував ситуацію для козломордого шобла. але "мудрий наріт" вибрав інфантильного члєнограя, наплювавши на тисячі загиблих захисників та цивільних жертв.
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11.03.2021 16:51 Ответить
"допоки рашку не затошнить і вона не впаде з них" - гениальный план! Должен войти во все учебники военного искусства. Стесняюсь спросить: А что, когда "врага тошнит" он сразу сдается и освобождает оккупированные территории?
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12.03.2021 10:01 Ответить
Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников - Цензор.НЕТ 8168
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11.03.2021 17:06 Ответить
кацапляндия обвиняет Украину просто потому, шо она кацапляндия.
всегда и при всех своих обнуленных или нет фюрерках она будет в чем то обвинять Украину.
причина ясна и понятна - первоисточник леня может одну правильную фразу в своей жизни сказал - "Украина не россия" - именно ето кацапов и бесит и спать им не дает...
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11.03.2021 17:13 Ответить
Все верно, именно имперские культяпки и спать не дают.
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12.03.2021 08:41 Ответить
Нельзя отменять полезные санкции. Экономики расеи рухнет без них. Я смотрел Киселева, он такое несколько раз говорил. А Киселев не соврет!
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11.03.2021 17:42 Ответить
а никто и не отменяет - гайки тока закручиваются, да хотелось бы побыстерее,
но движуха в етом направлении идет....
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12.03.2021 10:01 Ответить
Ситуация тревожная. Нужно усилить нашу контрпропаганду на Запад! Немедленно!
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11.03.2021 17:52 Ответить
москалику, віддай награбоване і все стане на свої місця
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11.03.2021 22:01 Ответить
 
 