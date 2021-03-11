Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников
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Обвиняя Украину в якобы невыполнении Минских соглашений, Москва делает все возможное для того, чтобы убедить Запад снять санкции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel.
"Россияне блокируют все позитивные вещи, выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Для чего? Чтобы попытаться убедить Запад снять санкции, мол, это не они виноваты", - акцентировал Резников.
Он отметил, что во время общения с послами и министрами иностранных дел в рамках заседания Совбеза ООН по вопросам Минских соглашений, убедился, что все страны придерживаются единой позиции: уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
"Есть абсолютное понимание, что Россия является государством-агрессором и оккупантом. Никакие санкции никто снимать не будет", - подчеркнул вице-премьер.
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Коли Зевлада почне казати правду народу України про погрози з боку Московії під час переговорів? Засунули язики в дупу і роблять вигляд що нічого не відбувається.
А мы всё гадали, к чему это сморчёк носом крутит! Уж не к новым ли инициативам потерпевшего?!
всегда и при всех своих обнуленных или нет фюрерках она будет в чем то обвинять Украину.
причина ясна и понятна - первоисточник леня может одну правильную фразу в своей жизни сказал - "Украина не россия" - именно ето кацапов и бесит и спать им не дает...
но движуха в етом направлении идет....