Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников

Обвиняя Украину в якобы невыполнении Минских соглашений, Москва делает все возможное для того, чтобы убедить Запад снять санкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel.

"Россияне блокируют все позитивные вещи, выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Для чего? Чтобы попытаться убедить Запад снять санкции, мол, это не они виноваты", - акцентировал Резников.

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Он отметил, что во время общения с послами и министрами иностранных дел в рамках заседания Совбеза ООН по вопросам Минских соглашений, убедился, что все страны придерживаются единой позиции: уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Есть абсолютное понимание, что Россия является государством-агрессором и оккупантом. Никакие санкции никто снимать не будет", - подчеркнул вице-премьер.