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На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE

В Винницкой и Николаевской областях необходимо как можно быстрее ввести карантинные ограничения на уровне "красной" зоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Винницкой и Николаевской области необходимо, как можно быстрее, уже на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения, которые будут сопоставимы с "красным" уровнем опасности и не ожидать пока национальные индикаторы среагируют, что бы не допустить коллапса медицинской системы", - заявил Ганиченко.

По его словам, в Украине заболеваемость еженедельно продолжает расти на 20%, при этом в "красных" областях после введения локдаунов темпы распространения инфекции замедляются.

Также читайте: С сегодняшнего дня в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
так у нас оказывается каждый второй экономист - прохфэсор медицинских наук и вирусолог вдобавок На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 8585 ....
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11.03.2021 16:52
+2
На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 192
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11.03.2021 16:43
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По всій країні треба негайно карантин. Принаймні всю освіту необхідно перевести на дистанційну форму навчання.
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11.03.2021 16:40 Ответить
Вы допекли хуже горькой редьки.
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11.03.2021 16:40 Ответить
На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 192
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11.03.2021 16:43 Ответить
так у нас оказывается каждый второй экономист - прохфэсор медицинских наук и вирусолог вдобавок На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE - Цензор.НЕТ 8585 ....
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11.03.2021 16:52 Ответить
Та да, вирусологов в рядах диванных войск развелось немеряно.
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11.03.2021 17:05 Ответить
всякие клоуны из "около" медецинских контор свой рот открывают...- задолбали своим нытьем об "угрозе"!
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11.03.2021 18:02 Ответить
А это ещё что за хвирма нагнетает бред
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11.03.2021 21:16 Ответить
 
 