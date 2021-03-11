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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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история (1997) память (1453) Польша (7495) стадион (184) Тернополь (732) Шухевич (248)

Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе: "Оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе:

Институт национальной памяти Польши раскритиковал присвоение имени Романа Шухевича городскому стадиону Тернополя. Командующего Украинской повстанческой армии (УПА) называют ответственным за этнические чистки.

Об этом говорится в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что институт протестует против того, что Тернополь присвоил стадиону имя Шухевича, который во время Второй мировой войны командовал немецким полицейским батальоном "Нахтигаль", а затем возглавил УПА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича. ДОКУМЕНТ

"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, имела характер геноцида", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

10 марта стало известно, что польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича.
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Топ комментарии
+57
Полагаю это есть внутреннее дело Украины - наименование улиц, учреждений и прочийх объектов.
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11.03.2021 16:49
+40
Стадіону імені героя України Шухевичу бути!!! Крапка.
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11.03.2021 16:54
+35
Спочатку ти віддаєш ядерну зброю, потім мер польского селища вказує, як треба називати вулиці
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11.03.2021 16:54
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Потому что ты необразованный невежа, поэтому там и разместили. Меня тошнит уже просто от поголовной гуманитарной безграмотности "цензорят". 21 лайк за это дерьмо, которое по тупому раздувает вражду с нашим соседом.. Шароватники тупорылые, чем выл лучше ватников? Тоже предаете и разрушаете Украину только даже не осознаете этого. За..бало пред свиньями изголяться. Буду маты вам под другим ником писать.
А почему имено в Польше это вам всем идиотам домашнее задание. Для начала хоть Википедию по теме второй войны почитайте - может дойдет.
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11.03.2021 21:23 Ответить
Пропан-бутан, свою пєдівікію засунь собі в сраку.
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12.03.2021 06:57 Ответить
Таборів смерті не існувало. Були табори каторжної праці. Наприклад, в'язні табору Аушвіц працювали на підприємстві ІГ Фарбен з виробництва штучної гуми. Якщо треба було когось знищити, то значно ефективніше було б постріляти їх на місці, а не везти за тридев'ять земель до "таборів смерті". Така проста думка до макітри ніколи не приходила?
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12.03.2021 06:56 Ответить
Мне плевать, что думают не украинцы об этом...! МЕНЯ не оскорбляет ничего связанное с УПА !
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11.03.2021 17:59 Ответить
Для начала уберите памятники Пилсудскому в Варшаве и Люблене. Пилсудский был другом и союзником Гитлера! А потом шельмуйте Шухевича!
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11.03.2021 18:06 Ответить
для тех кто тут расказывает что надо послать поляков и делать свое... без поддержки тех же поляков которые очень много поддерживают Украину,и других мы никто и ничто,так что думать надо что писать
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11.03.2021 18:17 Ответить
справка : Борис Соколов: Батальон "Нахтигаль", равно как и второй батальон, "Роланд", они были сформированы Абвером где-то в 40-41-м годах в основном из украинцев, которые жили в Польше и других странах Европы, главным образом для разведывательно-диверсионных действий в ходе предстоящей операции "Барбаросса". При этом в батальоне "Нахтигаль" было в основном влияние фракции ОУН, возглавляемой Бандерой, а в батальоне "Роланд" более влиятельна была фракция Мельника. Батальон "Роланд" должен был действовать на юге, но он так и не вступил в бои, а батальон "Нахтигаль" более активно действовал, первым вошел во Львов в ночь с 29 на 30 июня. Дальше он принимал участие в боевых действиях в районе Винницы, а потом был переформирован вместе с частью батальона "Роланд", по-моему, в 201-й полицейский батальон, который действовал в Белоруссии.
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11.03.2021 18:21 Ответить
Владимир Абаринов: Игорь, я прошу вас дополнить Бориса. Насколько я знаю, существует немецкий документ, в котором перед батальоном ставилась задача истребления польского и еврейского населения.

Игорь Петров: Такой документ о беседе Канариса и Кейтеля от 12 сентября 1939 года существует, и в этой беседе Кейтель излагает различные варианты дальнейшей судьбы Польши, в том числе один из вариантов, с его точки зрения, - 12 сентября, повторю - Галиция польская, Украина станут самостоятельными. В этом случае, Кейтель говорит, Канарис должен обеспечить силами сотрудничающих с ним украинских националистов ОУН, организации Мельника, восстание в Галиции, целью которого было бы уничтожение поляков и евреев. Это высказывание Кейтеля остается без комментариев, но чуть позже в той же стенограмме Канарис возражает Кейтелю, что он получил информацию о запланированных в Польше расстрелах, особенно среди знати и духовенства, и, мол, вину за эти действия весь мир возложит на вермахт, на глазах которого эти расстрелы проводились бы. На что Кейтель отвечает в свою очередь, что уже есть решение фюрера на этот счет: если с этим связываться не будут, то придут СС и гестапо, в чьи задачи будет входить истребление по национальному признаку. Это немножко взгляд назад в 39-й год, в 41-м ситуация была другая. Как Борис Вадимович справедливо заметил, в "Нахтигале" это были уже не сторонники Мельника, а сторонники Бандеры.

Прямой ответ на ваш вопрос: нет, такой задачи перед украинскими националистами, перед этими батальонами Абвер не ставил. Задачи, которые ставились, есть несколько документов на эту тему в архиве Абвера, они либо диверсионного характера, в том числе самое жесткое - это арест и устранение комиссаров и офицеров, либо вспомогательно-управленческого - организация местных органов охраны правопорядка и защита немецкого тыла.А когда ОУН сформировала украинскую повстанческую армию, в рядах этой армии сражались в том числе и евреи. ОУН Евреев в своих рядах терпела.
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11.03.2021 18:35 Ответить
Борис Соколов: В принципе погромы во Львове действительно осуществлялись. Они осуществлялись украинской милицией, сформированной из местного населения. Собственно говоря, они были спровоцированы найденными фактами расстрелов заключенных местной тюрьмы. Насчет участия "Нахтигаля" достоверных сведений, строго говоря, нет. Этот вопрос был активизирован советской стороной в 59-60-м году, когда началась кампания против Оберлендера. Была там такая славная пресс-конференция, например, 5 апреля 1960 года, председательствовал на ней "совесть советской науки" академик Лысенко. Когда, соответственно, начался этот шум, на Западе, в Гааге, было произведено определенное расследование, которое проводили бывшие участники движения сопротивления из ряда нейтральных тогда европейских стран. Они опросили более двухсот свидетелей и пришли к выводу, что батальон "Нахтигаль" к еврейским погромам в начале июля во Львове непричастен. Но опять же, здесь нельзя гарантировать, отдельные бойцы могли принимать участие в этих погромах, но доказательств этому нет.
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11.03.2021 18:41 Ответить
Владимир Абаринов: Игорь, у вас есть возражения? И кстати, проясните вопрос о массовом убийстве профессоров Львовского университета - к нему имеет отношение «Нахтигаль»?

Игорь Петров: Можно сказать сразу, что убийство польских профессоров, убийство польской интеллигенции - это на совести айнзатцгрупп, это задокументированно. Возможно, были какие-то украинские помощники, которые давали адреса и которые выводили на эти адреса немцев, военнослужащих айнзатцгрупп, но в принципе это преступление на совести айнзатцгрупп - это мы сможем отвести в сторону. Точно так же в сторону я хотел бы отвести историю про советское дело против Оберлендера, потому что изначально ясно, что советская сторона не готова была признать, что в львовских тюрьмах действительно при отступлении советских войск были расстреляны заключенные, и это убийство она хотела списать на нацистов. И с этой точки зрения вся советская позиция была неправдоподобна, потому что расследование убийств во Львове было проведено до того. Поэтому весь процесс, который в ГДР шел, я бы оставил в стороне.
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11.03.2021 18:44 Ответить
Ну вот еще один из советских мифов пал: советско-коммунистический режим хотел отвести от себя преступления и начал очернять бандеровское движение, но правда вылезла, и тысячи заключенных были расстреляны именно коммунистами.
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11.03.2021 18:47 Ответить
Добрый вечер , расспамила Вас 😀
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11.03.2021 18:54 Ответить
спасибо, от бубочки поди ...
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11.03.2021 19:23 Ответить
бо молчит на эту тему, шо рыба об лед. ОТ ПОСЛА ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ И СЛЕД ПРОСТЫТЬ !!!
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11.03.2021 19:24 Ответить
ОЙ , проститЕ .Я СЕЙЧАС ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИЛСЯ ОТ ОБИЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. эти посты, как возмущение бездеятельности бубочки.
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11.03.2021 19:29 Ответить
Расспамила , а они заспамили Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів" - Цензор.НЕТ 7467
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11.03.2021 19:25 Ответить
похоже, кацапы с послом боятся правды.
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11.03.2021 19:39 Ответить
Я не хотела жту тему поднимать , но раз поляки оборзели - то пусть вспомнят как им украинскую землю Лемкив отдали . Этот материал был в авторских наших темах
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11.03.2021 19:41 Ответить
Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів" - Цензор.НЕТ 451 pасспамлю ... alexandr shamov

справка : Борис Соколов: Батальон "Нахтигаль", равно как и второй батальон, "Роланд", они были сформированы Абвером где-то в 40-41-м годах в основном из украинцев, которые жили в Польше и других странах Европы, главным образом для разведывательно-диверсионных действий в ходе предстоящей операции "Барбаросса". При этом в батальоне "Нахтигаль" было в основном влияние фракции ОУН, возглавляемой Бандерой, а в батальоне "Роланд" более влиятельна была фракция Мельника. Батальон "Роланд" должен был действовать на юге, но он так и не вступил в бои, а батальон "Нахтигаль" более активно действовал, первым вошел во Львов в ночь с 29 на 30 июня. Дальше он принимал участие в боевых действиях в районе Винницы, а потом был переформирован вместе с частью батальона "Роланд", по-моему, в 201-й полицейский батальон, который действовал в Белоруссии.
11.03.2021 18:21
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Мне нравится 1
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11.03.2021 23:36 Ответить
самый простой варинт - пустить в игнор...
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12.03.2021 03:31 Ответить
знавал когда-то Александра Шамова, вернее нескольких, интересно, что это был коллективный псевдоним в одной очень нехорошей организации из РФ. Сорри если что, просто воспоминание)).
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11.03.2021 22:04 Ответить
Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів" - Цензор.НЕТ 6724
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12.03.2021 03:22 Ответить
И в заключение. В конце июня 1941г, Карл, слышишь, в конце ИЮНЯ. Напомню, шо ВОВ началась 22.июня 1941-го года, большую часть нахтигале-бандеровцев арестовали За провозглашение самостоятельного Украинского государства во Львове, бо регулярные совковойска убежали, а германские регулярные войска, окромя жандармерии, еще не пришли - нахтигале-бандеровцы этим и воспользовались... Но Гитлер за это кинул на Львов Абвер и гестапо., бо в его планы на деле не входило создание самостоятельного украинского государства... В итоге большую часть нахтигале-бандеровцев , во главе с Бандерой кинули по тюрьмам. Бандеровцы ушли в глубокое подполье. Вскоре Нахтигаль был расформирован, бо отказывался выполнять распоряжения нацистов, а подпольщики-бандекровцы вскоре вынуждены были создать свою армию УПА, но это уже было в конце 1942-го года. НАПОМИНАЮ НЕ ПУТАТЬ БАНДЕРОВСКУЮ УПА, С упа боровца до 1941-го года. Кста УПА бандеровская наголо разбила отряд Боровца, за то что тот примкнул к мельниковцам, которые служили фашистам. В итоге, против гитлеровцев и советских империалистов, под эгидой бандеровцев , воевали не только украинцы , но и другие национальности , в том числе и евреи, особенно хорошими были спецы в качестве врачей при госпиталях... НЕКОТОРЫМ ПОСЛАМ У НАС НА ЗАМЕТКУ: ГААГЛОЙ БАНДЕРОВЦЫ ПРИЗНАНЫ ПОСТРАЖДАВШЕЙ СТОРОНОЙ СО СТОРОНЫ НАЦИСТОВ. и НИКАКИХ преступлений Гаагой в отношении бандеровцнев не было обнаружено. Другой вопрос, мельниковцы - холуи фашистов. К слову, в 1945-ом , мельниковцы прекратили боевые действия против врагов украинства, кремля. Бандеровцы продолжили , вплоть до 1961-го года. Потому-то советы не тронули Мельника. Дожил он до глубокой старости. А вот Бандеру застрелили-отравили.
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11.03.2021 19:21 Ответить
БО КАЦАПАМ НЕ СТРАШЕН ФАШИСТСКИЙ ХОЛУЙ. КРЕМЛЯДЬ БОИТСЯ ИСТИННЫХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ.
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11.03.2021 19:26 Ответить
ежели пшеки захотят центральные улицы называть "ul.SMOLENSKA" украинцы против не будут - это ихняя "панська справа" Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів" - Цензор.НЕТ 5807
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11.03.2021 18:23 Ответить
Це все наслідки навчання по "совєтьських" підручниках. Нам немає чого стидатися своєї історії і своїх героїв ! Рашисти, ляхісти, і жидофашисти, котрі тисячами знищували наш нарід та й інші народи європи під прикриттям комуноідеї, чомусь ними не помічаються. З такої позиції й Б. Хмельницький їм скоро не сподобається...
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11.03.2021 18:28 Ответить
ок. тих кого ображає, можуть не ходити на цей стадіон.
все, питання вирішили.
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11.03.2021 18:30 Ответить
Представники іноземних країн не мають права втручатися у внутрішні справи незалежної держави Україна! Чи ми вже втратили незалежність, і кожна моська буде нам вказувати що можна, а що ні?
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11.03.2021 18:49 Ответить
С приходом зебілів ще й не то буде..
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11.03.2021 20:10 Ответить
Со сколькими странами Израиль срется из-за Иерусалима? А поляки своими имперскими фантомными болями могут страдать, сколько им угодно. Нюрнгбергский трибунал отбросил обвинение СССР ОУН-УПА в пособничестве нацистам и признал национально-освободительной организацией. Это открытая информация. Если не будем стоять за себя в таких вопросах, будем всегда "сферой влияния" а не субъектом международной политики.
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11.03.2021 18:56 Ответить
Золотые слова. Пора уже украинцам начать взрослеть и давать в зубы недовольным этим обстоятельсвом
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11.03.2021 19:18 Ответить
Я так понимаю ,зрадофилі на радость агентам кремл'вского улуса готові обїявить беспощадную войну Польше и Израилю,а потом и США.Кому то нравятся лаври Фарион.Ленинский принцип,,чем хуже для Украини ,тем лучше "для псевдопатриотов-основа их существования и денежной подпитки от московского улуса.Любители портить отношения с ес,СШа и Израилем.
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11.03.2021 19:06 Ответить
у тебя понималка с рождения не той модели
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11.03.2021 19:19 Ответить
Знищення польських окупантів на етнічних українських землях ніяк не підпадає під визначення "геноцид".
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11.03.2021 19:08 Ответить
Все ця шахрайська гра словами Тут бачу, а тут рибу загортали" припиниться тільки тоді, коли поляки визнають, що на украінських етнічних землях були звичайними окупантами. От як визнають, так все й припиниться. Так само і з жидами - як тільки визнають відповідальність жидівської верхівки так званих "більшовиків", що є насправді сіоністами і "бундівцями", за свідоме знищення декількох мільйонів українців, починаючи з 1918 року, так і припиниться будь-яка ксенофобія і антисемітизм і навіть привід для непорозумінь.
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11.03.2021 19:16 Ответить
Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів" - Цензор.НЕТ 5336
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11.03.2021 19:19 Ответить
треба полякам у морду потикати висновками Нюрнберського процесу і матеріалами з архівів НКВД-КГБ де є вся інформація про загони нквдістів передягнутих у форму УПА, які убивали і катували людей, щоб всі ненавиділи УПА. Але кацапський та східняцький акцент їх видавав і всі знали хто це на справді.
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11.03.2021 22:36 Ответить
Вежливо слать на йух
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11.03.2021 19:23 Ответить
Чия ми мичала... Поляки забули про свої масові єврейські погроми і в Кельце, і в Єдвабно, і ...
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11.03.2021 19:27 Ответить
Когда слышу: "волынская резня", у меня сразу вопрос: а как пшеки в ту Волынь попали? Силком гнали?
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11.03.2021 19:28 Ответить
Потрібно дзеркально розкритикувати глорифікацію Пілсудського, а також армії крайової в Польщі за етнічні чистки і агресію та окупацію етнічно не польських територій.
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11.03.2021 19:35 Ответить
Цікаве польське розуміння геноциду: геноцид поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях (?). Може вже час Німеччині звинуватити москалів у геноциді німців під Сталінградом? Теж нищили за національною ознакою...
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11.03.2021 19:39 Ответить
В польше в каждом городе есть улицы орлят,армии крайовой, пилсудского. Обьясните мне, почему поляки называют улицы в честь убийц украинцев?!
Кстати, гитлер лично приезжал на похороны пилсудского.
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11.03.2021 19:57 Ответить
Тернопіль ти місто героїв!!!
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11.03.2021 20:15 Ответить
Таке може придумати тільки камсамольско-кегебешне плємя. Їх не переробити , їх потрібно пережити. Ці обєкти не винні, їх скалічила система "строітєлєй каммунізма". Сумно.
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11.03.2021 20:31 Ответить
Що, був міжнародний суд над УПА? Чи на міжнародному рівні Шухевич, Бандера були визнані злочинцями??? Ні! Тому це Наша справа, яким іменем і що називати !!!
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11.03.2021 20:57 Ответить
Фамилии националистов для ляхов и изь,экзамен на вшивость,который ни разу,не прошли.Для ляха мы забор от раши,и рабсила,так они еще недовольны.Ну а изи обнаглевшие,может не видят как их собратья уничтожают Украину.Может и израиль в доле с рашей.Нужно требовать,чтобы израиль, всех от сюда забрал.Радует одно,что Бандера и Шухевич с того света воюют за Украину.
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11.03.2021 21:01 Ответить
А Я ДУМАЛ ЧТО МНЕ В ПОЛЯКАХ НЕ НРАВИТСЯ, А ОНИ НА ЕВРЕЕВ ПОХОЖИ !!! ЛИБО ПЬЯНЫЕ И ДУРНЫЕ, ЛИБО ТРЕЗВЫЕ, НО КОРЫСТНЫЕ !)
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12.03.2021 01:30 Ответить
А как насчет еврейских и украинских жертв Армии Крайовой?

Армия Крайова в Польше признана национальными героями.
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16.03.2021 17:06 Ответить
Ну давайте, побольше пишыте на радость маскалям!
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08.03.2023 09:51 Ответить
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