Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе: "Оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов"
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Институт национальной памяти Польши раскритиковал присвоение имени Романа Шухевича городскому стадиону Тернополя. Командующего Украинской повстанческой армии (УПА) называют ответственным за этнические чистки.
Об этом говорится в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что институт протестует против того, что Тернополь присвоил стадиону имя Шухевича, который во время Второй мировой войны командовал немецким полицейским батальоном "Нахтигаль", а затем возглавил УПА.
"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, имела характер геноцида", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.
10 марта стало известно, что польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича.
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А почему имено в Польше это вам всем идиотам домашнее задание. Для начала хоть Википедию по теме второй войны почитайте - может дойдет.
Игорь Петров: Такой документ о беседе Канариса и Кейтеля от 12 сентября 1939 года существует, и в этой беседе Кейтель излагает различные варианты дальнейшей судьбы Польши, в том числе один из вариантов, с его точки зрения, - 12 сентября, повторю - Галиция польская, Украина станут самостоятельными. В этом случае, Кейтель говорит, Канарис должен обеспечить силами сотрудничающих с ним украинских националистов ОУН, организации Мельника, восстание в Галиции, целью которого было бы уничтожение поляков и евреев. Это высказывание Кейтеля остается без комментариев, но чуть позже в той же стенограмме Канарис возражает Кейтелю, что он получил информацию о запланированных в Польше расстрелах, особенно среди знати и духовенства, и, мол, вину за эти действия весь мир возложит на вермахт, на глазах которого эти расстрелы проводились бы. На что Кейтель отвечает в свою очередь, что уже есть решение фюрера на этот счет: если с этим связываться не будут, то придут СС и гестапо, в чьи задачи будет входить истребление по национальному признаку. Это немножко взгляд назад в 39-й год, в 41-м ситуация была другая. Как Борис Вадимович справедливо заметил, в "Нахтигале" это были уже не сторонники Мельника, а сторонники Бандеры.
Прямой ответ на ваш вопрос: нет, такой задачи перед украинскими националистами, перед этими батальонами Абвер не ставил. Задачи, которые ставились, есть несколько документов на эту тему в архиве Абвера, они либо диверсионного характера, в том числе самое жесткое - это арест и устранение комиссаров и офицеров, либо вспомогательно-управленческого - организация местных органов охраны правопорядка и защита немецкого тыла.А когда ОУН сформировала украинскую повстанческую армию, в рядах этой армии сражались в том числе и евреи. ОУН Евреев в своих рядах терпела.
Игорь Петров: Можно сказать сразу, что убийство польских профессоров, убийство польской интеллигенции - это на совести айнзатцгрупп, это задокументированно. Возможно, были какие-то украинские помощники, которые давали адреса и которые выводили на эти адреса немцев, военнослужащих айнзатцгрупп, но в принципе это преступление на совести айнзатцгрупп - это мы сможем отвести в сторону. Точно так же в сторону я хотел бы отвести историю про советское дело против Оберлендера, потому что изначально ясно, что советская сторона не готова была признать, что в львовских тюрьмах действительно при отступлении советских войск были расстреляны заключенные, и это убийство она хотела списать на нацистов. И с этой точки зрения вся советская позиция была неправдоподобна, потому что расследование убийств во Львове было проведено до того. Поэтому весь процесс, который в ГДР шел, я бы оставил в стороне.
справка : Борис Соколов: Батальон "Нахтигаль", равно как и второй батальон, "Роланд", они были сформированы Абвером где-то в 40-41-м годах в основном из украинцев, которые жили в Польше и других странах Европы, главным образом для разведывательно-диверсионных действий в ходе предстоящей операции "Барбаросса". При этом в батальоне "Нахтигаль" было в основном влияние фракции ОУН, возглавляемой Бандерой, а в батальоне "Роланд" более влиятельна была фракция Мельника. Батальон "Роланд" должен был действовать на юге, но он так и не вступил в бои, а батальон "Нахтигаль" более активно действовал, первым вошел во Львов в ночь с 29 на 30 июня. Дальше он принимал участие в боевых действиях в районе Винницы, а потом был переформирован вместе с частью батальона "Роланд", по-моему, в 201-й полицейский батальон, который действовал в Белоруссии.
11.03.2021 18:21
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все, питання вирішили.
Кстати, гитлер лично приезжал на похороны пилсудского.
Армия Крайова в Польше признана национальными героями.