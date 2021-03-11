ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш. ДОКУМЕНТ

Расследование против депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака ведут по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом свидетельствует ответ Офиса генерального прокурора на запрос экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. Документ опубликовал в Фейсбуке журналист Валерий Калныш, сообщает Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения по этому делу внесли в Единый реестр досудебных решений 1 марта. Фамилии Медведчука и Козака в документе не называют, вместо них - инициалы "М." и "К.". Калныш говорит, что Данилюк в разговоре с ним подтвердил: речь идет о Медведчуке и Козаке.

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