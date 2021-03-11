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ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Расследование против депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака ведут по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Об этом свидетельствует ответ Офиса генерального прокурора на запрос экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. Документ опубликовал в Фейсбуке журналист Валерий Калныш, сообщает Цензор.НЕТ.
В Офисе генпрокурора отметили, что сведения по этому делу внесли в Единый реестр досудебных решений 1 марта. Фамилии Медведчука и Козака в документе не называют, вместо них - инициалы "М." и "К.". Калныш говорит, что Данилюк в разговоре с ним подтвердил: речь идет о Медведчуке и Козаке.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"
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а какие правила ведения войны нарушили эти "депутаты"?
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Источник: https://kku.com.ua/ru/st-438Как это собираются вменить? Пока не знаю.
Да! Но для этого нужно для начала объявить войну!
Але було б не зайвим надавати Медведчукові СТУСанів.
Тобто воювати по правилах проти своє країни можна і за це не буде кримінального переслідування???
Потом будет как всегда - мы хотели, но не получилось. Зато шума много - Медведчука сажаем!
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.